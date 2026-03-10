No início do dia, as negociações nos EUA parecem uma recuperação cautelosa após as fortes oscilações de ontem – os futuros do S&P 500 caíram cerca de 0,4% após relatos matinais de uma explosão de um petroleiro e um incêndio numa refinaria no Médio Oriente, o que está a minar a confiança na economia global. Os contratos do P 500 caíram aproximadamente 0,4% após relatos matinais de uma explosão de um petroleiro e um incêndio numa refinaria no Médio Oriente, o que compromete as esperanças de ontem de um rápido fim da guerra com o Irão. No entanto, o efeito do «alívio» de segunda-feira, após as declarações do presidente Trump sobre um possível fim rápido do conflito e o abrandamento das sanções ao petróleo, ainda é visível em segundo plano, mas o mercado permanece muito atento a novos relatos do Golfo.

Mercado e ambiente macroeconómico

A guerra com o Irão continua a ser o principal fator que determina o clima predominante – o Pentágono anunciou que hoje será o dia «mais intenso» de ataques aéreos como parte da Operação Epic Fury, e Trump advertiu Teerão que qualquer tentativa de bloquear o fluxo de petróleo através do Estreito de Ormuz será recebida com uma resposta «vinte vezes» mais forte dos EUA.

Embora o Brent tenha recuado para cerca de US$ 90-92 após o pico de ontem de cerca de US$ 120, Ormuz permanece efetivamente fechado, e a Arábia Saudita, o Iraque, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait reduziram coletivamente a produção em até 6,7 milhões de barris por dia, alimentando temores de um cenário de estagflação.

O ambiente geopolítico volátil aumentou significativamente a volatilidade — ontem, o índice VIX ultrapassou brevemente os 35 pontos, e o indicador de risco de mercado do Bank of America sinaliza um nível elevado de tensão; alguns grandes fundos de hedge, incluindo Millennium, Balyasny e Point72, teriam sofrido perdas de centenas de milhões de dólares nos últimos dias. Neste ambiente, a Goldman Sachs adotou uma postura taticamente neutra em relação às ações e uma posição overweight em dinheiro para os próximos três meses, apontando para o risco de um choque energético comparável à turbulência da década de 1970.

A nível macro, o dia está mais calmo: o mercado aguarda o índice de otimismo das pequenas empresas da NFIB e a divulgação dos dados de vendas de casas existentes, com a Fed a permanecer num período de silêncio antes das suas próximas decisões e as expectativas de novos cortes nas taxas de juro atenuadas por um aumento nos preços das matérias-primas e uma inflação persistentemente elevada. Ao mesmo tempo, apesar do ruído geopolítico, o consenso de lucros para o S&P 500 continua a ser ligeiramente revisto em alta, sugerindo que as quedas até agora têm sido mais uma questão de posicionamento do que um colapso acentuado dos fundamentos – embora a experiência do choque petrolífero de 2022 seja um lembrete de quão rapidamente as margens podem diminuir quando os custos da energia disparam.

A IA saiu temporariamente do centro das atenções, mas os sinais individuais continuam fortes – a TSMC reporta um aumento de 30% nas vendas nos dois primeiros meses do ano e a HPE está a superar as previsões graças à procura por infraestrutura de IA, enquanto os investidores aguardam ansiosamente os resultados da Oracle hoje, procurando uma desculpa para realizar lucros no amplo segmento de software.

No mercado de crédito, crescem as preocupações com a dívida privada e as empresas de tecnologia altamente endividadas: de acordo com a Fitch Ratings, a taxa de incumprimento no crédito privado dos EUA atingiu 5,8% nos 12 meses até janeiro, o que se enquadra na narrativa da acumulação de vários choques ao mesmo tempo – energia, tecnologia (IA) e crédito.

Curiosamente, porém, são as empresas de tecnologia representadas pelo US100 que estão a ter um desempenho excepcionalmente bom hoje. O US100 está a tentar retornar acima da MME de 100 dias. O contrato está a ganhar quase 0,10% no intraday.

Informações das empresas