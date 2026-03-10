A Nvidia está a expandir a sua camada de software em torno da IA. De acordo com relatos da Wired, a empresa está a trabalhar numa plataforma de inteligência artificial de código aberto chamada NemoClaw, destinada principalmente a clientes empresariais. Espera-se que a plataforma permita às empresas implementar agentes de inteligência artificial capazes de realizar tarefas complexas pelos funcionários. Antes da abertura do mercado norte-americano, as ações da Nvidia estão a mostrar pouca reação a estas notícias, mas nos últimos dias têm-se mantido relativamente bem durante a liquidação do Nasdaq 100, o que pode sugerir uma acumulação contínua. O objetivo estratégico parece ser o fortalecimento do ecossistema de IA mais amplo em torno da tecnologia da Nvidia. O projeto se encaixa na estratégia mais ampla da empresa de construir uma estrutura completa de IA, desde infraestrutura de hardware (GPUs) até ferramentas de software que permitem às empresas desenvolver, implementar e gerenciar aplicações de IA.

O projeto se encaixa na estratégia mais ampla da empresa de construir uma estrutura completa de IA, desde infraestrutura de hardware (GPUs) até ferramentas de software que permitem às empresas desenvolver, implementar e gerenciar aplicações de IA. Espera-se que o NemoClaw amplie os recursos da plataforma NeMo da Nvidia, usada para controlar o ciclo de vida dos modelos de IA, incluindo preparação de dados, afinação, monitoramento e otimização de modelos de produção.

A empresa está supostamente em negociações com empresas como Salesforce, Cisco, Google, Adobe e CrowdStrike, que poderiam integrar a plataforma nos seus produtos. Nesta fase, porém, nenhuma parceria oficial foi confirmada.

Um modelo de código aberto poderia acelerar a adoção. De acordo com o relatório, os parceiros poderiam usar a plataforma gratuitamente em troca de contribuir para o seu desenvolvimento. Tal abordagem poderia aumentar a probabilidade de um rápido crescimento do ecossistema em torno da ferramenta.

Espera-se também que a plataforma inclua recursos de segurança e privacidade , que são particularmente importantes para clientes empresariais, especialmente devido às crescentes preocupações com a segurança de agentes de IA independentes que realizam tarefas em nome dos utilizadores.

A Nvidia também pretende capitalizar a tendência crescente dos agentes de IA. O mercado está gradualmente a mudar de modelos linguísticos de grande porte para fins gerais para agentes de IA especializados, capazes de raciocinar, planear e executar tarefas com várias etapas. Com o tempo, essa mudança poderá aumentar a procura por infraestruturas de computação de alto desempenho.

. O mercado está gradualmente a mudar de modelos linguísticos de grande porte para fins gerais para agentes de IA especializados, capazes de raciocinar, planear e executar tarefas com várias etapas. Com o tempo, essa mudança poderá aumentar a procura por infraestruturas de computação de alto desempenho. Nos últimos meses, a Nvidia introduziu ferramentas como Nemotron e Cosmos, que se destinam a servir como componentes fundamentais para aplicações baseadas em agentes. Ao mesmo tempo, ferramentas de código aberto que funcionam localmente e automatizam sequências de ações ganharam popularidade. Um dos exemplos mais notáveis foi o OpenClaw, que mais tarde foi adquirido pela OpenAI. Os comentários do CEO da Nvidia, Jensen Huang, destacam a importância dessa tendência. Huang descreveu o desenvolvimento como “provavelmente o lançamento de software mais importante de todos os tempos”, ressaltando a importância estratégica dos agentes de IA na visão de longo prazo da Nvidia. Os relatórios da NemoClaw surgem poucos dias antes da conferência anual da Nvidia, GTC, em San Jose (16 a 19 de março), onde a empresa normalmente revela novos rumos para o seu roadmap de hardware e software de IA. Se o projeto for anunciado oficialmente lá, isso poderá reforçar ainda mais a estratégia da Nvidia de construir um ecossistema de IA abrangente, aumentando a confiança dos clientes na sua tecnologia, não apenas ao nível do hardware, mas também na camada de software. xStation5

