Resumo do mercado: Ações do setor energético recuam as esperanças de fim da guerra no Irão (10.03.2026)

Mercados: O forte otimismo na Europa continua a ganhar força, com o contrato EU50 atualmente a subir 0,2%. Os maiores ganhos são observados no IBEX 35 espanhol (SPA35: +2,2%) e no WIG20 polaco (W20: +1,9%). O contrato DAX alemão (DE40) está a ganhar aproximadamente 0,35%, enquanto o FRA40 e o SUI20 estão ligeiramente em terreno negativo (aproximadamente -0,05%).



Entre os setores, os únicos que claramente ficam para trás são as empresas de commodities energéticas (Shell: -1,1%; BP: -1,7%), que estão a corrigir após os comentários de Trump sugerindo uma desaceleração no Irão e o retorno dos contratos de petróleo Brent abaixo de US$ 100 (atualmente em $93).



A TD Cowen rebaixou a classificação da Novo Nordisk para “Manter” devido a preocupações com as patentes da semaglutida. Os analistas apontaram para os resultados fracos dos ensaios da CagriSema e um declínio nas prescrições de Ozempic. Apesar disso, a empresa está a investir na produção e a firmar uma parceria com a Hims & Hers. As ações caíram 1,4%.



O Índice do Dólar (USDIDX) está a ser negociado sem alterações, com a volatilidade cambial presente principalmente em moedas consideradas de risco (AUDUSD: +0,4%) e moedas de mercados emergentes (USDBRL: -0,5%, USDMXN: -0,6%), que estão a beneficiar mais com o retorno do apetite pelo risco. Fonte: xStation5 Economia e Política: Donald Trump, durante uma entrevista à Fox News, indicou a “possibilidade de negociações com o Irão”.

O Secretário de Guerra dos EUA, Hegseth, repetiu a advertência de Trump de que os EUA atacariam com mais força do que nunca se o Irão bloqueasse o fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz.

Em resposta ao risco de uma crise energética, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a UE irá alocar 200 milhões de euros para investimento em tecnologias nucleares. Os fundos serão provenientes do sistema de comércio de emissões da UE.

Uma série de comentários de funcionários do Banco Central Europeu (BCE) indicam uma sensação de calma e cautela dentro do Conselho do BCE, evitando decisões prematuras em resposta ao risco de aumentos de longo prazo nos preços da energia. Mueller: “A probabilidade de um aumento das taxas aumentou, mas não devemos nos precipitar.” Simkus: “Precisamos manter a calma e tomar a próxima decisão com base nas melhores informações disponíveis no dia da reunião.”

O Índice de Otimismo das Pequenas Empresas da NFIB para fevereiro caiu para 98,8 pontos. Apesar de um aumento de 7 pontos nas vendas atuais, as expectativas para o volume de vendas futuro despencaram. O mercado de trabalho continua restrito: 33% das empresas não conseguem preencher vagas e 54% dos proprietários relatam dificuldades de recrutamento. Enquanto isso, os planos para criar novos empregos caíram para o nível mais baixo desde maio de 2025.

