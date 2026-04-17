Abertura de Wall Street: Euforia nos mercados após abertura do Estreito de Ormuz! 💥🚀

Os futuros das bolsas norte-americanas registaram uma forte subida na abertura de Wall Street — os futuros do Dow Jones Industrial Average subiram mais de 500 pontos (+1,1%), o S&P 500 subiu 0,8% e o Nasdaq 100, 0,9%. O principal catalisador foi uma declaração do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Seyed Abbas Araghchi, que anunciou a reabertura total do Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo comercial durante o cessar-fogo com o Líbano. Ao mesmo tempo, a Axios noticiou que os EUA e o Irão estão a negociar um memorando de entendimento (MOU) de três pontos que prevê a libertação de 20 mil milhões de dólares em fundos iranianos congelados em troca da renúncia do Irão ao urânio enriquecido. Fonte: xStation O US100 está a registar a sua subida mais rápida e acentuada desde setembro de 2025. Os preços do petróleo bruto despencaram — o WTI caiu mais de 10%, para cerca de 84,60 dólares por barril, enquanto o Brent registou uma queda de quase 10%. O ouro e a prata, no entanto, subiram: o ouro à vista valorizou 2%, para 4.881,81 dólares/onça, e a prata subiu quase 5%, para 82,30 dólares/onça. O catalisador imediato para esta evolução foi a declaração de Teerão de que iria abrir totalmente o Estreito de Ormuz — uma rota marítima fundamental por onde passam aproximadamente 20% do comércio mundial de petróleo — durante o período de cessar-fogo entre Israel e o Líbano anunciado pelo Presidente Trump. Anteriormente, na sequência da primeira ronda de negociações de paz em Islamabad, o Irão tinha aberto apenas parcialmente o estreito a navios selecionados. A perspetiva de uma segunda ronda de negociações em Islamabad no próximo domingo e os progressos nas negociações relativas a 450 kg de urânio enriquecido a 60% de pureza — armazenado nas instalações subterrâneas do Irão — reforçam ainda mais o otimismo do mercado quanto a um fim duradouro do conflito. A volatilidade é atualmente evidente nos principais mercados. Fonte: xStation Informações-chave sobre a empresa: Netflix (NFLX, -10%) — As ações da gigante do streaming registam a sua maior queda desde outubro, na sequência de orientações decepcionantes para o segundo trimestre: o EPS está previsto em 78 cêntimos, contra os 84 cêntimos esperados pela LSEG. A agravar o golpe está o anúncio de que o cofundador Reed Hastings se afastará do conselho de administração em junho. No entanto, muitos analistas recomendam comprar na baixa, apontando para os sólidos resultados do primeiro trimestre — a receita de 12,25 mil milhões de dólares (+16% a/a) superou o consenso de 12,18 mil milhões de dólares. A Netflix está também a abandonar a sua tentativa de aquisição da Warner Bros. Discovery.

— As ações da gigante do streaming registam a sua maior queda desde outubro, na sequência de orientações decepcionantes para o segundo trimestre: o EPS está previsto em 78 cêntimos, contra os 84 cêntimos esperados pela LSEG. A agravar o golpe está o anúncio de que o cofundador Reed Hastings se afastará do conselho de administração em junho. No entanto, muitos analistas recomendam comprar na baixa, apontando para os sólidos resultados do primeiro trimestre — a receita de 12,25 mil milhões de dólares (+16% a/a) superou o consenso de 12,18 mil milhões de dólares. A Netflix está também a abandonar a sua tentativa de aquisição da Warner Bros. Discovery. Ally Financial (ALLY) +4,27% — As ações do banco estão a subir na sequência da divulgação dos resultados do primeiro trimestre, que superaram as estimativas de lucros: o EPS situou-se nos 1,11 dólares por ação, contra o consenso da FactSet de 0,93 dólares — uma superação sólida. A receita ficou em 2,10 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo dos 2,14 mil milhões de dólares estimados, mas isso não impediu que os investidores reagissem positivamente ao relatório. As ações estão atualmente a ser negociadas a 41,96 dólares, acima da média móvel de 50 dias (40,06 dólares), sugerindo um impulso ascendente contínuo.

— As ações do banco estão a subir na sequência da divulgação dos resultados do primeiro trimestre, que superaram as estimativas de lucros: o EPS situou-se nos 1,11 dólares por ação, contra o consenso da FactSet de 0,93 dólares — uma superação sólida. A receita ficou em 2,10 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo dos 2,14 mil milhões de dólares estimados, mas isso não impediu que os investidores reagissem positivamente ao relatório. As ações estão atualmente a ser negociadas a 41,96 dólares, acima da média móvel de 50 dias (40,06 dólares), sugerindo um impulso ascendente contínuo. Oracle (ORCL, +3%) — A ação valoriza-se mais 3% e está a caminho da sua sexta sessão consecutiva de ganhos. A empresa registou uma subida superior a 30% na semana — a sua melhor semana desde 1999 — impulsionada pelo entusiasmo do mercado em torno da IA e dos contratos de cloud.

— A ação valoriza-se mais 3% e está a caminho da sua sexta sessão consecutiva de ganhos. A empresa registou uma subida superior a 30% na semana — a sua melhor semana desde 1999 — impulsionada pelo entusiasmo do mercado em torno da IA e dos contratos de cloud. Alcoa (AA) -2% — A produtora de alumínio registou uma queda na sequência de resultados mistos do primeiro trimestre de 2026: o EPS ajustado situou-se nos 1,40 dólares por ação, contra o consenso da LSEG de 1,49 dólares — uma ligeira desilusão no que diz respeito aos resultados. A receita ficou em 3,19 mil milhões de dólares, abaixo do intervalo estimado de 3,28 a 3,40 mil milhões de dólares, representando uma queda de 5,2% em relação ao ano anterior. No lado positivo, contudo, o resultado líquido registou um forte crescimento sequencial — subindo de 213 milhões de dólares no quarto trimestre de 2025 para 425 milhões de dólares (+99,5%), impulsionado por um aumento de 12,3% em relação ao trimestre anterior nos preços do alumínio primário, para 4.209 dólares por tonelada métrica. A empresa confirmou as suas metas para o ano completo de 2026, o que limita a onda de vendas; no entanto, a pressão sobre o segmento de alumina (EBITDA negativo: -40 milhões de dólares) e os custos crescentes de energia e frete continuam a ser fatores de risco fundamentais.

— A produtora de alumínio registou uma queda na sequência de resultados mistos do primeiro trimestre de 2026: o EPS ajustado situou-se nos 1,40 dólares por ação, contra o consenso da LSEG de 1,49 dólares — uma ligeira desilusão no que diz respeito aos resultados. A receita ficou em 3,19 mil milhões de dólares, abaixo do intervalo estimado de 3,28 a 3,40 mil milhões de dólares, representando uma queda de 5,2% em relação ao ano anterior. No lado positivo, contudo, o resultado líquido registou um forte crescimento sequencial — subindo de 213 milhões de dólares no quarto trimestre de 2025 para 425 milhões de dólares (+99,5%), impulsionado por um aumento de 12,3% em relação ao trimestre anterior nos preços do alumínio primário, para 4.209 dólares por tonelada métrica. A empresa confirmou as suas metas para o ano completo de 2026, o que limita a onda de vendas; no entanto, a pressão sobre o segmento de alumina (EBITDA negativo: -40 milhões de dólares) e os custos crescentes de energia e frete continuam a ser fatores de risco fundamentais. Affirm (AFRM, +3%) — O Morgan Stanley nomeou a empresa como uma das principais escolhas, citando o seu potencial de crescimento dos lucros e o abrandamento das preocupações em relação ao setor de crédito privado. As ações caíram 19% desde o início de 2026, o que os analistas consideram um ponto de entrada atraente.

— O Morgan Stanley nomeou a empresa como uma das principais escolhas, citando o seu potencial de crescimento dos lucros e o abrandamento das preocupações em relação ao setor de crédito privado. As ações caíram 19% desde o início de 2026, o que os analistas consideram um ponto de entrada atraente. Knight-Swift (KNX, -1%) — A empresa de transportes rodoviários reduziu as suas previsões para o primeiro trimestre, citando o clima invernal e o aumento dos custos dos combustíveis em março como fatores adicionais que exercem pressão sobre o setor dos transportes rodoviários.

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