Abertura de Wall Street: Euforia nos mercados após o anuncio de acordo Irão-EUA

Wall Street iniciou a semana com fortes ganhos na sequência das notícias sobre um acordo alcançado entre os Estados Unidos e o Irão. Embora a assinatura formal esteja prevista para 19 de junho e o acordo em si estabeleça apenas um cessar-fogo de 60 dias, a par da continuação das negociações, os investidores reagiram positivamente à clara redução das tensões no Médio Oriente.

Apenas alguns dias antes, os mercados vinham a precificar cenários de uma escalada adicional, potenciais perturbações no abastecimento de petróleo e pressões inflacionistas crescentes. A situação atual parece totalmente diferente. Os investidores começaram a precificar uma redução do risco geopolítico, o que impulsionou imediatamente o apetite pelo risco e atraiu capital de volta para as ações norte-americanas.

O setor tecnológico é o principal beneficiário desta mudança de sentimento. As empresas relacionadas com inteligência artificial, semicondutores e infraestruturas de centros de dados estão a liderar os ganhos. Para o mercado, este é um clássico sinal de «apetite pelo risco», em que os investidores reduzem as posições defensivas e voltam a concentrar-se em ativos de alto crescimento.

A reação do mercado petrolífero é também crucial. A perspetiva de que o Estreito de Ormuz permaneça aberto e de que o risco de perturbações no abastecimento diminua provocou uma queda acentuada nos preços do crude. Para Wall Street, no entanto, não se trata apenas do petróleo em si. Preços mais baixos da energia significam menor pressão de custos para as empresas, expectativas de inflação mais estáveis e condições potencialmente mais favoráveis para a economia dos EUA na segunda metade do ano.

Este é, sem dúvida, o elemento mais importante para os investidores atualmente. Após meses de preocupações com a inflação, os preços da energia e o impacto dos conflitos geopolíticos no crescimento global, o mercado recebeu um forte argumento a favor de uma perspetiva macroeconómica mais otimista. Consequentemente, não são apenas as grandes empresas tecnológicas que estão a subir, mas também o mercado em geral, representado pelo S&P 500 e pela Nasdaq.

Vale a pena notar que a atual recuperação é impulsionada principalmente pelo sentimento. Os investidores ainda não estão a reagir aos efeitos económicos concretos do acordo, mas sim a uma mudança nas expectativas. O mercado está a precificar um ambiente geopolítico mais estável, menor volatilidade dos preços da energia e um risco reduzido de novos choques inflacionários.

No entanto, nem todos os riscos desapareceram. Ambas as partes continuam a enfrentar negociações difíceis relativamente ao programa nuclear do Irão, às futuras sanções e às garantias de segurança a longo prazo. Qualquer fracasso nas negociações poderá rapidamente reverter parte do otimismo atual e aumentar novamente a aversão ao risco.

Por enquanto, Wall Street está a enviar uma mensagem clara. Os investidores encaram o acordo entre Washington e Teerão como um fator que reduz uma das principais fontes de incerteza a nível mundial. A queda dos preços do petróleo, a subida das ações do setor tecnológico e um amplo afluxo para as ações indicam que o mercado vê este desenvolvimento como positivo tanto para a economia como para os futuros lucros das empresas nos Estados Unidos.

Fonte: XTB Research

Os futuros do S&P 500 estão a subir fortemente, à medida que os investidores reagem positivamente à confirmação do acordo entre os EUA e o Irão. O mercado interpreta isto como uma redução significativa do risco geopolítico, o que aumenta a apetência pelo risco e atrai capital de volta para as ações dos EUA. Um apoio adicional provém da queda dos preços do petróleo, que poderá aliviar as pressões inflacionistas e melhorar as perspetivas económicas dos EUA. Como resultado, Wall Street deverá ter uma abertura forte, com a maioria dos futuros a ser negociada em alta.

Fonte: xStation5

Notícias da Empresa

As ações da SpaceX (SPCX.US) subiram mais de 6% hoje, prolongando uma recuperação impressionante após uma estreia recorde na Nasdaq, durante a qual as ações subiram 19% no seu primeiro dia de negociação. Os investidores estão a concentrar-se no potencial a longo prazo da empresa em serviços espaciais, comunicações por satélite e infraestruturas relacionadas com IA. Um impulso adicional advém da previsão ambiciosa de Elon Musk de atingir 1 bilião de dólares em receitas anuais até 2030.

As ações do setor dos semicondutores também estão a subir acentuadamente na sequência do avanço nas negociações entre os EUA e o Irão. Entre as líderes encontram-se a ARM (ARM.US), a Nvidia (NVDA.US), a AMD (AMD.US) e a Intel (INTC.US), beneficiando tanto da melhoria do sentimento do mercado como do entusiasmo contínuo em torno da inteligência artificial. A diminuição da tensão geopolítica e a descida dos preços do petróleo reduzem as preocupações com a inflação, encorajando os investidores a aumentar a exposição a nomes tecnológicos de elevado crescimento.

Ganhos significativos são também registados pela KLA (KLAC.US), Applied Materials (AMAT.US) e Lam Research (LRCX.US), empresas que fornecem equipamento essencial para a produção avançada de semicondutores. Os investidores consideram-nas beneficiárias indiretas do boom da IA, uma vez que a crescente procura por chips de IA impulsiona investimentos de mil milhões de dólares em novas fábricas e capacidade de produção.