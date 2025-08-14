Abertura de Wall Street: Índices recuam com aumentos de inflação IPP (14.08.2025)

Os índices de ações dos EUA abriram em baixa, enquanto os rendimentos dos títulos se recuperaram após uma inflação nas fábricas significativamente mais forte do que o esperado, moderando as expectativas de corte nas taxas do Fed. As apostas no mercado de swap permanecem altas (94% de probabilidade de um corte de 25 pontos base), embora o stress no mercado de títulos deva se estender até a próxima leitura do PCE, que completará as perspectivas atuais de inflação. A maior queda é observada no índice de pequena capitalização Russell 2000 (US2000: -1,4%), seguido pelas perdas registadas no DJIA (US30: -0,4%) e no S&P 500 (-0,2%). O Nasdaq está a negociar estável, graças à resiliência de algumas megacaps como a Amazon (AMZN.US: +2,1%), Netflix (NFLX.US: +1,5%), Broadcom (AVGO.US: +1,2%) ou Alphabet (GOOGL.US: +0,5%). Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Entre os setores do S&P 500, os que apresentaram pior desempenho foram materiais, energia, imobiliário e industrial, que têm elevada exposição ao aumento do PPI — um fator que poderá pesar nas suas margens de lucro. No lado positivo, podemos observar a já mencionada resiliência das ações tecnológicas, bem como os ganhos liderados pelas ações de consumo discricionário. Volatilidade de hoje nos setores do S&P 500. Fonte: Bloomber Finance LP US2000 (D1) Os futuros do Russell 2000 recuaram após testarem a resistência chave em torno de 2.330 — um nível que tem repetidamente limitado as tentativas do índice de revisitar os seus máximos históricos de novembro de 2024. Além dos dados pessimistas do PPI, a pressão de venda foi reforçada pelo RSI, que ontem roçou o território de sobrecompra. Apesar da queda de hoje, a tendência geral do US2000 continua otimista: o índice ainda está a ser negociado acima do nível de rompimento recente, perto de 2.285, e bem acima da EMA 30 e da EMA 100. Fonte: xStation5 Notícias da empresa: A Bullish (BLSH.US), uma bolsa de criptomoedas sediada nas Ilhas Caimão e proprietária da CoinDesk, subiu 84% para 68 dólares na sua oferta pública inicial de 1,1 mil milhões de dólares na NYSE, avaliando-a em 9,9 mil milhões de dólares. A transação, liderada pelo JPMorgan, Jefferies e Citi, destaca o crescente interesse do mercado público na infraestrutura de criptomoedas. O CEO Tom Farley enfatizou a credibilidade institucional, enquanto a empresa registou um prejuízo de US$ 348,6 milhões no primeiro trimestre.

Cisco (CSCO.US) registou receita no quarto trimestre de US$ 14,7 mil milhões, um aumento de 7,6%, e EPS de US$ 0,99 (excluindo itens), superando as estimativas. A orientação para o ano fiscal de 2026, de US$ 59 a US$ 60 mil milhões, correspondeu às previsões, mas ficou aquém das expectativas otimistas. As vendas de IA atingiram US$ 1 mil milhões no ano fiscal de 2025, com US$ 800 milhões em encomendas de infraestrutura de IA no quarto trimestre. O CEO Chuck Robbins destacou as parcerias no Médio Oriente e a integração da Splunk como motores de crescimento em meio à crescente concorrência. As ações estão atualmente estáveis.

A receita da JD.com (JD.US) no segundo trimestre saltou 22%, para 356,7 mil milhões de yuans (US$ 49,7 mil milhões), superando as estimativas com subsídios de Pequim e novos empreendimentos, como entrega de refeições. O lucro líquido caiu 50%, para 6,2 mil milhões de yuans, com as margens encolhendo para 1,7% em meio a promoções agressivas e guerras de preços com Meituan e Alibaba. Os custos de marketing mais do que duplicaram, com a pressão sobre os lucros a dever persistir até ao final do ano. No entanto, as ações cotadas nos EUA caíram 3,3%. A

Schrödinger (SDGR.US) registou uma queda de 7,5% após suspender o desenvolvimento do seu medicamento contra o cancro do sangue SGR-2921, na sequência da morte de dois doentes num ensaio de fase 1 para a leucemia mielóide aguda, em que o medicamento foi considerado um fator contribuinte. A empresa citou preocupações com a segurança e dificuldades em prosseguir com a terapia combinada, apesar de alguma atividade clínica inicial. A diretora de marketing Margaret Dugan enfatizou a segurança dos pacientes como prioridade. As ações da

