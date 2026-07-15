Abertura de Wall Street: S&P 500 sobe com os dados do PPI 🔼 Memórias continuam em queda, paypal dispara 15%

Os índices de Wall Street registam ligeiras subidas após o início das negociações desta quarta-feira, apoiados pelos ganhos das maiores empresas tecnológicas e por novos sinais de que a pressão inflacionista nos EUA está a abrandar. O S&P 500 regista uma subida de cerca de 0,4%, o Nasdaq Composite ganha 0,2% e o Dow Jones sobe aproximadamente 0,1%. O sentimento melhorou na sequência de dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP) mais fracos do que o esperado e dos comentários do presidente da Reserva Federal de Nova Iorque, John Williams, que apontou para perspetivas crescentes de uma nova descida da inflação. No entanto, a amplitude da subida continua limitada por mais um aumento dos preços do petróleo, na sequência de novos ataques dos EUA contra alvos no Irão. Em comparação com os futuros do Nasdaq 100, que estão a ser prejudicados pelas perdas registadas pelas ações do setor dos chips de memória, os futuros do S&P 500 estão a apresentar um desempenho visivelmente melhor.
- A Tesla está a subir cerca de 2%, enquanto a Amazon, a Apple, a Microsoft e a Alphabet registam ganhos superiores a 1%, apoiando o mercado em geral.
- O Índice de Preços no Produtor dos EUA caiu 0,3% em termos mensais em junho, em comparação com as expectativas de estabilidade, reforçando o sinal do relatório anterior do IPC, que se revelou mais moderado do que o esperado.
- A probabilidade de um aumento das taxas de juro pela Reserva Federal em julho caiu para 17%, face aos 42% registados no dia anterior, embora os mercados continuem a considerar a possibilidade de uma subida em setembro.
- Os investidores reagiram positivamente aos comentários de John Williams, segundo os quais a inflação poderá já ter atingido o pico e deverá diminuir gradualmente nos próximos trimestres.
- O petróleo bruto WTI está a subir cerca de 1%, para acima dos 80 dólares por barril, enquanto o Brent regista um ganho de aproximadamente 0,6% e mantém-se acima dos 85 dólares, na sequência de novos ataques dos EUA ao Irão.
- As ações da BlackRock subiram mais de 6% depois de a gestora de ativos ter divulgado resultados trimestrais melhores do que o esperado.
- Apesar da melhoria dos dados sobre a inflação, o mercado continua focado nos preços elevados do petróleo e na potencial pressão inflacionista associada ao boom de investimento em IA.
Gráfico do US500 (intervalo D1)
O contrato está hoje a subir para quase 7 620 pontos, aproximando-se da zona de máximos históricos, apesar de uma correção em algumas ações do setor tecnológico. O nível de suporte chave continua a ser a MME de 50 dias, perto dos 7 500 pontos, enquanto a MME de 200 dias se situa perto dos 7 000 pontos. Uma quebra acima dos 7 700 pontos seria crucial para os otimistas e poderia abrir caminho para o nível dos 8 000 pontos.
Abertura da sessão nos EUA – gráficos
No início da sessão, a PayPal lidera as ações em alta do Nasdaq 100, na sequência de notícias sobre uma possível oferta pública de aquisição por parte da Stripe e da empresa de capital de risco Advent. A Adobe, a Workday e a Strategy também se encontram entre as empresas com melhor desempenho, enquanto as empresas de semicondutores dominam a lista das que registam quedas, incluindo a Sandisk, a Marvell, a Western Digital e a Micron, sugerindo alguma realização de lucros após a forte recuperação do setor impulsionada pela IA. Apesar da fraqueza em determinadas ações do setor da memória e dos chips, o sentimento geral em relação ao setor tecnológico mantém-se positivo.
O mapa setorial do Dow Jones Industrial Average mostra uma clara vantagem para as ações em alta, com ganhos liderados principalmente pelas maiores empresas de tecnologia e comunicações, incluindo a Apple, a Microsoft, a Alphabet e a Amazon. O JPMorgan e a Merck também apresentam bom desempenho, enquanto a UnitedHealth, a Visa, a Coca-Cola e a Cisco estão entre as ações que pesam sobre o índice. O panorama geral do mercado mantém-se moderadamente otimista, com o capital concentrado principalmente nas maiores empresas de tecnologia e nos setores ligados à digitalização.
Notícias das empresas
PayPal (PYPL.US): As ações da plataforma de pagamentos digitais subiram quase 16% depois de a Reuters ter noticiado que a Stripe e a empresa de capital de risco Advent tinham apresentado uma oferta de aquisição no valor de 53 mil milhões de dólares. O preço proposto é de 60,50 dólares por ação. De acordo com as fontes, a oferta foi apresentada no início deste mês.
Johnson & Johnson (JNJ.US): As ações caíram mais de 1% nas negociações pré-mercado, apesar de resultados do segundo trimestre superiores ao esperado. A J&J registou um lucro por ação ajustado de 2,90 dólares, em comparação com a previsão de 2,85 dólares. A receita atingiu 25,31 mil milhões de dólares, superando a estimativa de consenso de 25,05 mil milhões de dólares.
Alibaba (BABA.US): Os ADRs da Alibaba cotados nos EUA subiram cerca de 5% na sequência de notícias de que o seu modelo de IA «Qwen» será integrado na Apple Intelligence na China. A informação foi divulgada pelos meios de comunicação estatais chineses. O mercado considerou este desenvolvimento como um impulso potencialmente importante para a posição da Alibaba no ecossistema doméstico de inteligência artificial da China.
Setor dos semicondutores: As fabricantes de chips registaram ganhos no início da sessão, enquanto o ETF VanEck Semiconductor (SMH) valorizou cerca de 1,2%. A ASML liderou a subida, com um aumento de 3% após ter revisto em alta as suas previsões de vendas pela segunda vez este ano. A Intel e a Lam Research também registaram ganhos superiores a 3%, confirmando uma melhoria generalizada do sentimento em todo o setor.
Ações da PayPal (intervalo D1)
As ações da PayPal estão novamente a ser negociadas acima da MME de 200 dias, assinalada pela linha vermelha, mas uma inversão da tendência de longo prazo exigiria uma quebra acima do limite superior do canal descendente plurianual. Uma subida acima dos 60 dólares poderia tornar esse cenário mais provável, enquanto uma descida abaixo dos 50 dólares por ação poderia indicar que os vendedores estão a recuperar o controlo e poderia também sugerir que a aquisição não se concretiza. A transação proposta avalia a empresa com um prémio de aproximadamente 10% em relação ao preço atual das ações.
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