Gráfico do dia - Prata (26.12.25)

Principais conclusões A subida recorde da prata: Os preços atingiram os $75/onça , com os retornos acumulados no ano a atingirem 160% , superando o ouro e quase todas as outras classes de activos.

Os preços atingiram os , com os retornos acumulados no ano a atingirem , superando o ouro e quase todas as outras classes de activos. Défice estrutural: Persiste uma escassez de oferta, uma vez que a produção mineira não consegue acompanhar o ritmo da procura por parte da IA, dos veículos eléctricos e da energia fotovoltaica , sendo que o desenvolvimento de novas minas requer 15-20 anos.

Persiste uma escassez de oferta, uma vez que a produção mineira não consegue acompanhar o ritmo da procura por parte da da , sendo que o desenvolvimento de novas minas requer 15-20 anos. Fechar o rácio: O rácio ouro-prata aumentou para 60 pontos; atingir a sua média histórica de 53 implicaria um preço da prata de 85 dólares/onça com as actuais avaliações do ouro.

A prata continua a bater novos recordes, testando a marca dos $75 por onça e cimentando o seu domínio não só no complexo de matérias-primas este ano, mas em todas as classes de activos globais. Os retornos acumulados no ano de 2025 aproximam-se agora dos 160%. Numa sessão caracterizada pela escassa liquidez do feriado, o metal ganhou quase 4%, embora a platina e o paládio estejam a registar avanços ainda mais agressivos. Embora a atual recuperação apresente cada vez mais caraterísticas especulativas, continua fundamentalmente ancorada no aumento da procura e numa crescente perceção entre os investidores de que a oferta física é insuficiente. Enquanto a procura de investimento se mantivesse adormecida - com os ETF a desinvestirem em grande medida na prata nos últimos anos - o défice estrutural do mercado que tem persistido desde 2020 era controlável. No entanto, como os investidores se esforçam agora por garantir a oferta, o preço sofreu uma recuperação violenta. As perspectivas para 2026 sugerem mais um ano de défice, embora potencialmente mais reduzido. Prevê-se que a procura do sector fotovoltaico se mantenha robusta, embora o crescimento possa não ter o dinamismo dos anos anteriores. Embora seja provável que a reciclagem de prata acelere, a produção mineira continua a ser um estrangulamento, exacerbado pelos desafios de produção nas principais minas de cobre. Dado que a entrada em funcionamento de uma nova mina requer normalmente 15 a 20 anos e um investimento de pelo menos 500 milhões de dólares, a oferta não pode ser rapidamente adaptada para satisfazer a procura. Atualmente, o único alívio pode vir da “destruição da procura”; com os preços da prata a subir num contexto de queda dos custos dos painéis solares, esse cenário está a tornar-se cada vez mais plausível. No entanto, a prata continua a ser essencial em volumes crescentes para o sector dos veículos eléctricos e para a eletrónica relacionada com a IA. A recuperação foi ainda reforçada por novos fluxos de entrada de ETF, um enfraquecimento do dólar e a queda das taxas de juro na Europa e nos EUA. Os factores geopolíticos também desempenharam um papel crucial. Enquanto o ouro atingiu picos históricos como um ativo de refúgio, a prata não só acompanhou o seu par, como quase duplicou o seu retorno percentual. Consequentemente, o rácio ouro-prata comprimiu-se para 60 pontos, tendo sido negociado acima de 100 no início deste ano. Com a média de longo prazo situada em 53 pontos, o preço atual do ouro de $4.500 implicaria uma avaliação da prata de quase $85 por onça. A prata está atualmente marcando sua quinta sessão consecutiva de vitórias, com a tendência de alta se acelerando nos últimos três dias, com os preços ultrapassando o limite superior do canal de tendência ascendente. xStation 5

