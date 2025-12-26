Canais diplomáticos EUA-Ucrânia O presidente Zelensky tem uma reunião marcada com Donald Trump na Flórida para discutir uma proposta americana de um plano de paz “tangível”.

Espera-se que as discussões se concentrem em acordos preliminares relativos a garantias de segurança para a Ucrânia, o futuro quadro para um cessar-fogo e a eventual reconstrução.

No entanto, Zelensky enfatizou que a assinatura formal ainda é incerta; a reunião serve principalmente para avaliar se a proposta dos EUA atende aos requisitos mínimos de Kiev.

A reunião está marcada para ocorrer já no próximo domingo. Relações EUA-Rússia A reunião segue-se à entrega por Washington de propostas por escrito a Moscovo, delineando um possível acordo para o conflito.

Seguindo instruções de Vladimir Putin, o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, manteve discussões com funcionários do governo dos EUA; as partes concordaram apenas que o diálogo continuaria.

Moscovo está deliberadamente a ocultar detalhes específicos — um sinal estratégico de que o Kremlin está a testar o potencial para concessões sem se comprometer com uma posição vinculativa. Indústria de defesa russa e exportações de armas A Rússia afirmou abertamente que o fornecimento de munições para a linha de frente tem prioridade sobre os contratos de exportação, o que exige atrasos nas entregas ao exterior.

Essa priorização destaca tanto a taxa significativa de desgaste de equipamentos no conflito em curso quanto as restrições financeiras e de fabricação dentro do setor de defesa russo.

Para os compradores tradicionais de equipamentos russos, esses atrasos sinalizam um aumento do risco soberano, potencialmente levando-os a buscar fornecedores alternativos e corroendo a influência e o soft power da Rússia a longo prazo. Principais conclusões estratégicas Os EUA estão a aproveitar o seu papel como principal apoiador de Kiev e interlocutor central com o Kremlin para exercer pressão sobre ambos os lados e estabelecer um corredor de negociação viável.

A vantagem negocial da Ucrânia permanece relativamente robusta enquanto o apoio ocidental for mantido, especialmente porque a Rússia enfrenta problemas de produção e uma reputação manchada no mercado global de armas.

Por outro lado, Moscovo parece estar a apostar numa guerra de desgaste, com o objetivo de demonstrar a sua capacidade duradoura para o conflito, a fim de obter condições políticas mais favoráveis, tais como o alívio parcial das sanções.

Conclusão: Embora as negociações entre os EUA, a Ucrânia e a Rússia proporcionem uma «estrutura» política para um processo de paz e os desafios industriais da Rússia inclinem ligeiramente a balança a favor da aliança entre a Ucrânia e o Ocidente, estes fatores ainda não são suficientes para forçar uma conclusão imediata.

O cenário mais provável continua a ser um processo de negociação prolongado. É provável que a Rússia protele as negociações por semanas ou meses, tentando reverter para as suas exigências iniciais de 2022 — condições que foram reiteradas durante a reunião entre Trump e Putin no início deste ano. O aumento do fluxo de notícias sobre a Ucrânia pode provocar uma ligeira retração nos preços durante a sessão de hoje, embora qualquer volatilidade deva ser vista através da lente dos volumes de negociação excepcionalmente baixos devido ao feriado.

