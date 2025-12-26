Principais conclusões Frenesi dos metais preciosos: O ouro ultrapassou o limiar histórico de $4.500 , enquanto a prata testa $75 por onça



O ouro ultrapassou o limiar histórico de , enquanto a prata testa Sinais macroeconómicos contraditórios: Arrefecimento decisivo no IPC de Tóquio (2,3%) e queda acentuada na produção industrial japonesa (-2,6%)



Arrefecimento decisivo no e queda acentuada na Liquidez do feriado: Com os principais centros europeus fechados, a atenção global volta-se para a reabertura de Wall Street

Ouro e prata lideram no final do ano enquanto Ásia reage a dados do Japão O ouro e a prata mantêm o seu forte impulso no final do ano. O ouro ultrapassou o nível de $4.500, registrando o seu melhor desempenho anual desde 1979. A prata está a testar máximos históricos acima de $75 por onça.



Os metais preciosos lideraram os ganhos na maioria das classes de ativos na primeira sessão de negociação após o feriado. A prata subiu 3,7%, a platina subiu 8,5% e o paládio ganhou 4,8%.



O ouro registou um avanço mais modesto de 0,7%.



A recuperação dos metais persiste, apesar do fortalecimento moderado do dólar americano. O EURUSD recuou na manhã de 26 de dezembro, sendo negociado a 1,1775, refletindo a realização de lucros após dois dias de ganhos acentuados no início da semana.



O USDJPY também está a passar por uma correção ascendente após recentes quedas, retornando acima do nível 156. O par voltou aos níveis observados há aproximadamente um ano, apesar de ter caído abaixo de 140 nos últimos meses.



A inflação do IPC de Tóquio arrefecou para 2,3% em relação ao ano anterior, uma queda mais acentuada do que a previsão do mercado de 2,5% e abaixo dos 2,8% registrados em novembro.



A taxa de desemprego japonesa permanece estável em 2,6%.



Nas suas últimas declarações, o governador Ueda indicou que a inflação está a caminho de se estabilizar em 2,0%, apoiada pelo mercado de trabalho e pelas condições económicas mais amplas. Tal ambiente justifica o recente aumento das taxas e sinaliza um maior aperto monetário no futuro.



A produção industrial japonesa em novembro caiu 2,6% em relação ao mês anterior, ficando aquém das expectativas de um declínio de 2,0% e revertendo o crescimento anterior de 1,5%.



O JAP225 subiu 0,5%, testando as máximas locais de 10 de dezembro. O índice Topix do Japão atingiu máximas históricas.



Os futuros das blue chips chinesas (CH50cash) subiram modestamente 0,23%, enquanto o SG20 de Singapura registou ganhos mais marginais.



Nas suas últimas previsões, a Nomura antecipa dois cortes nas taxas do Federal Reserve em 2026, juntamente com potenciais aumentos na Coreia, Austrália e Nova Zelândia.



Após os máximos históricos do US500 atingidos pouco antes do Natal, uma ligeira correção está em curso hoje. Os futuros do US100 e do US500 caíram aproximadamente 0,05%.



A maioria dos mercados acionários permanece fechada hoje. Algumas bolsas asiáticas estão abertas e Wall Street retoma as negociações. Os mercados de commodities e moedas estão operando normalmente em sua maioria.

