Abertura de Wall Street: Sentimento misto no arranque da semana

Principais conclusões EUA e Nvidia aproveitam estratégia desenvolvida pela China

Grandes encomendas de H200

Intel adquire uma startup de IA

Criadores do aspirador Romba entram em falência

Mineradores de ouro beneficiam dos preços mais elevados

A primeira sessão da semana em Wall Street abre com um sentimento moderadamente positivo. Todos os contratos nos principais índices da bolsa americana registam aumentos em torno de 0,4%. A Nvidia e a China estão novamente em destaque. Durante as negociações de sexta-feira, a delegação chinesa teria indicado aos EUA que os chips da Nvidia não são a moeda de troca que os EUA pensam que são. De acordo com fontes da Bloomberg Tech, os chineses preferem continuar a investir nos seus próprios produtos em vez de depender de soluções prontas que os EUA usarão contra eles na menor oportunidade. Dados macroeconómicos: O Índice NY Empire apresentou uma queda de -3,9, visivelmente abaixo das expectativas de 9,6.

No final do dia, os investidores podem esperar discursos dos membros do FOMC - Williams e Miran. US100 (D1) Fonte: xStation5 A avaliação no gráfico do índice tecnológico continua a concretizar a formação H&S. A sessão de hoje é mais uma tentativa de negar a formação. O nível-chave para os compradores é 26000 e FIBO 23,6. Estes níveis devem ser ultrapassados para negar a formação. Ao mesmo tempo, os vendedores devem trazer o preço pelo menos para o nível da linha do pescoço, aproximadamente 24200, para ter esperança na concretização da formação. Notícias da empresa: Adobe (ADB.US) - Uma empresa de investimentos emite uma série de recomendações negativas para empresas de serviços de TI, incluindo a Adobe, que está a perder cerca de 1% hoje.

- Uma empresa de investimentos emite uma série de recomendações negativas para empresas de serviços de TI, incluindo a Adobe, que está a perder cerca de 1% hoje. Immmunome (IMNM.US) - A empresa de biotecnologia publicou resultados positivos de ensaios clínicos para um dos seus produtos potenciais. A avaliação está a subir mais de 20%.

- A empresa de biotecnologia publicou resultados positivos de ensaios clínicos para um dos seus produtos potenciais. A avaliação está a subir mais de 20%. IRobot (IRBT.US) - O fabricante de robôs, incluindo o icónico “Roomba”, anuncia falência. As avaliações estão a cair cerca de 70%.

Anglogold (AU.US) - As mineradoras de ouro continuam a ver aumentos de avaliação na onda da procura por metais preciosos. A empresa está a crescer mais de 2%.

Texas Instruments (TXN.US) - A empresa especializada na produção de semicondutores especializados e eletrónica analógica está a perder cerca de 2%. O declínio é causado por uma recomendação negativa de um banco de investimento, indicando baixa atratividade da empresa no contexto da procura gerada pela IA.

Nvidia (NVDA.US) - O produtor de software e componentes de IA está a recuperar parte das avaliações perdidas devido ao fracasso das negociações de sexta-feira.

Várias empresas chinesas fizeram grandes encomendas de versões para exportação dos chips H20, ou seja, H200. A avaliação da Nvidia está a subir cerca de 1%, embora a transação ainda esteja à espera da aceitação por parte chinesa.

Intel (INTC.US) - O fabricante de processadores adquiriu a startup de IA SambaNova System por 1,6 mil milhões de dólares. O preço das ações está a subir cerca de 1%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.