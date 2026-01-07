Petróleo cai abaixo dos 60$!

O petróleo caiu mais de 1% hoje, testando os mínimos do início de janeiro, pressionado pelos elevados stocks de gasolina no último relatório da EIA, o impacto de longo prazo da operação dos EUA na Venezuela e a estrutura geralmente fraca do mercado. Os stocks comerciais de petróleo bruto dos EUA caíram 3,8 milhões de barris, para 419,1 milhões de barris . Os níveis permanecem cerca de 3% abaixo da média de cinco anos, fornecendo suporte fundamental para o mercado, embora isso não tenha se traduzido em preços mais altos hoje.

. Os níveis permanecem cerca de 3% abaixo da média de cinco anos, fornecendo suporte fundamental para o mercado, embora isso não tenha se traduzido em preços mais altos hoje. Ao mesmo tempo, os stocks de gasolina aumentaram 7,7 milhões de barris e os stocks de destilados aumentaram 5,6 milhões de barris , o que pesou sobre o sentimento, sugerindo uma procura mais fraca dos usuários finais ou acúmulos sazonais de combustível.

e , o que pesou sobre o sentimento, sugerindo uma procura mais fraca dos usuários finais ou acúmulos sazonais de combustível. A atividade das refinarias aumentou ligeiramente , com a produção média de petróleo bruto atingindo 16,9 milhões de b/d e a utilização chegando a 94,7% . A produção de gasolina diminuiu, enquanto a produção de destilados aumentou, explicando parcialmente as mudanças nos stocks de combustível.

, com a produção média de petróleo bruto atingindo e a utilização chegando a . A produção de gasolina diminuiu, enquanto a produção de destilados aumentou, explicando parcialmente as mudanças nos stocks de combustível. As importações de petróleo bruto aumentaram 1,4 milhões de barris por dia em relação à semana anterior . Ainda assim, nas últimas quatro semanas, as importações permaneceram cerca de 10% abaixo dos níveis do ano anterior , mostrando que o mercado não está estruturalmente com excesso de oferta.

. Ainda assim, nas últimas quatro semanas, as importações permaneceram cerca de , mostrando que o mercado não está estruturalmente com excesso de oferta. Apesar do aumento semanal, os stocks de destilados ainda estão 43% abaixo da média de cinco anos, um fator de risco significativo, dada a época de inverno e a procura por combustível para aquecimento. O consumo geral de produtos petrolíferos caiu 1,9% em relação ao ano anterior, com fraqueza mais pronunciada nos destilados e no combustível de aviação, enquanto a procura por gasolina permaneceu relativamente estável. O relatório da EIA é misto, mas não claramente otimista. O petróleo bruto sustenta os preços, mas os fortes ganhos nos stocks de combustível e a procura mais fraca dos usuários finais limitam o potencial de alta. No curto prazo, o mercado de petróleo permanece vulnerável a correções até que surja uma recuperação clara no consumo de combustível. Dados-chave da EIA Stocks de petróleo bruto em Cushing: +0,728 milhão de barris (anterior: +0,543 milhão)

(anterior: +0,543 milhão) Stocks de petróleo bruto dos EUA: −3,832 milhões de barris (previsão: −1,0 milhão; anterior: −1,934 milhões)

(previsão: −1,0 milhão; anterior: −1,934 milhões) Stocks de destilados: +5,594 milhões de barris (previsão: +1,1 milhão; anterior: +4,977 milhões)

(previsão: +1,1 milhão; anterior: +4,977 milhões) Stocks de gasolina: +7,702 milhões de barris (previsão: +2,0 milhões; anterior: +5,845 milhões) Perspetivas técnicas (1.º semestre) Uma queda abaixo dos 60 $/bbl poderia, teoricamente, desencadear um movimento descendente de 1:1 para os 56 $/bbl, caso a procura não consiga elevar rapidamente os preços acima dos 60 $. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.