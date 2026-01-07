Fundos americanos continuam a comprar matérias-primas agrícolas 📈

Os grãos e a soja dos EUA iniciam a semana com uma recuperação sólida na Chicago Board of Trade (CBOT). Os futuros subiram no início da semana, recuperandodas recentes quedas significativas. A soja, em particular, teve uma forte recuperação após ter sido fortemente vendida nas sessões anteriores. As compras generalizadas foram impulsionadas pelos fundos de commodities, que foram compradores líquidos de contratos de milho, soja e trigo. Essa renovada procura por investimentos sustentou a recuperação do preço em todo o mercado de grãos. A oferta global continua ampla - a Argentina e a Austrália estão a terminar colheitas recordes de trigo, enquanto o Brasil está a iniciar uma safra de soja que se prevê recorde. Isso limita o potencial de altas sustentadas, apesar da recuperação de curto prazo.

- a Argentina e a Austrália estão a terminar colheitas recordes de trigo, enquanto o Brasil está a iniciar uma safra de soja que se prevê recorde. Isso limita o potencial de altas sustentadas, apesar da recuperação de curto prazo. Stockde milho dos EUA - a safra recorde de milho do ano passado foi amplamente compensada por exportações robustas, mantendo os stocks em níveis moderados e mitigando a pressão de baixa sobre o preço.

- a safra recorde de milho do ano passado foi amplamente compensada por exportações robustas, mantendo os stocks em níveis moderados e mitigando a pressão de baixa sobre o preço. Próximo relatório do USDA - o relatório de estoques de 1 de dezembro, com previsão de divulgação em 12 de janeiro, pode ser um importante impulsionador do mercado. Números abaixo do esperado provavelmente sustentariam novos ganhos nos contratos de grãos e soja.

- o relatório de estoques de 1 de dezembro, com previsão de divulgação em 12 de janeiro, pode ser um importante impulsionador do mercado. Números abaixo do esperado provavelmente sustentariam novos ganhos nos contratos de grãos e soja. Otimismo em relação às exportações de soja - rumores de compras adicionais pela China, particularmente pela Sinograin, impulsionaram o sentimento do mercado, reforçando a confiança na procura de exportação dos EUA.

- rumores de compras adicionais pela China, particularmente pela Sinograin, impulsionaram o sentimento do mercado, reforçando a confiança na procura de exportação dos EUA. Riscos climáticos - como as previsões de seca para a Argentina podem adicionar um prémio ao preço do milho e da soja, caso ameacem os rendimentos. Enquanto isso, as chuvas no Brasil continuam adequadas, não representando risco imediato para a safra.

- como as previsões de seca para a Argentina podem adicionar um prémio ao preço do milho e da soja, caso ameacem os rendimentos. Enquanto isso, as chuvas no Brasil continuam adequadas, não representando risco imediato para a safra. Milho permanece dentro de uma faixa - apesar da recuperação, o preço do milho ainda está se movendo lateralmente, aguardando novos catalisadores, como o relatório WASDE, para desencadear uma ruptura.

- apesar da recuperação, o preço do milho ainda está se movendo lateralmente, aguardando novos catalisadores, como o relatório WASDE, para desencadear uma ruptura. Trigo apoiado pelo clima e pela geopolítica - as condições de seca nas Grandes Planícies dos EUA e as tensões no corredor de exportação do Mar Negro estão a limitar a oferta e a apoiar os preços. Os recentes ataques da Rússia à Ucrânia, incluindo às instalações da Bunge em Dnipro, reduziram as exportações de 3,58 para 3,28 milhões de toneladas em dezembro, reforçando o potencial de alta do mercado.

- as condições de seca nas Grandes Planícies dos EUA e as tensões no corredor de exportação do Mar Negro estão a limitar a oferta e a apoiar os preços. Os recentes ataques da Rússia à Ucrânia, incluindo às instalações da Bunge em Dnipro, reduziram as exportações de 3,58 para 3,28 milhões de toneladas em dezembro, reforçando o potencial de alta do mercado. Dados de vendas de exportação - As vendas líquidas de milho dos EUA caíram para o nível mais baixo desde setembro (756.000 toneladas), enquanto as vendas de soja aumentaram 27% em relação à semana anterior (1,24 milhão de toneladas), refletindo dinâmicas diferenciadas da procura global. O mercado de grãos está em uma fase de recuperação corretiva após as baixas do final do ano. Os preços são sustentados por restrições climáticas locais e riscos geopolíticos, mas a ampla oferta global continua sendo um limite significativo para uma tendência de alta sustentada. Gráficos de trigo, soja e milho (H1) Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

