O Bitcoin recuou de cerca de US$ 94.000 para US$ 91.000, diminuindo o otimismo em torno dos ativos digitais, que entraram em 2026 em uma posição sólida. Além do Bitcoin, o Ethereum caiu quase 3,5% hoje, com perdas por todo o mercado de criptomoedas. A MSCI anunciou que a simples detenção de reservas de criptomoedas não afetará, por si só, a inclusão de uma empresa nos seus índices, embora esta decisão tenha tido pouco impacto na mudança do sentimento do mercado. Ao mesmo tempo, a gigante do investimento passivo introduziu novos requisitos de reporte que podem tornar mais difícil para as empresas acumularem ativos cripto e, ao mesmo tempo, permanecerem elegíveis para inclusão no índice.

que podem tornar mais difícil para as empresas acumularem ativos cripto e, ao mesmo tempo, permanecerem elegíveis para inclusão no índice. A Bitcoin entrou no novo ano com uma estrutura de mercado mais limpa e menor alavancagem , após a forte correção e fase de consolidação no final de 2025. A pressão de realização de lucros diminuiu significativamente, apoiando a estabilização dos preços em níveis mais baixos.

, após a forte correção e fase de consolidação no final de 2025. A pressão de realização de lucros diminuiu significativamente, apoiando a estabilização dos preços em níveis mais baixos. No entanto, o mercado continua pressionado pela oferta excedente de níveis de preços mais altos , onde muitos investidores ainda estão com perdas. Isso continua a limitar as tentativas de alta, tornando a recuperação dos principais níveis de custo uma pré-condição para uma tendência de alta sustentada.

, onde muitos investidores ainda estão com perdas. Isso continua a limitar as tentativas de alta, tornando a recuperação dos principais níveis de custo uma pré-condição para uma tendência de alta sustentada. A procura corporativa proporciona uma estabilização intermitente , mas continua a ser esporádica, em vez de um motor de crescimento estrutural duradouro.

, mas continua a ser esporádica, em vez de um motor de crescimento estrutural duradouro. Os fluxos para os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA começaram a recuperar após as saídas no final de 2025. Ao mesmo tempo, o interesse aberto em futuros parou de diminuir e está a começar a aumentar, apontando para um retorno gradual da participação institucional.

O mercado de opções passou pela sua maior redefinição já registada , com mais de 45% das posições em aberto liquidadas. Isso removeu as restrições estruturais de cobertura e oferece uma visão mais clara do apetite genuíno pelo risco.

, com mais de 45% das posições em aberto liquidadas. Isso removeu as restrições estruturais de cobertura e oferece uma visão mais clara do apetite genuíno pelo risco. A volatilidade implícita provavelmente atingiu o seu nível mais baixo. A procura por opções no início do ano está a elevar a volatilidade, embora ela continue historicamente baixa.

O posicionamento das opções continua a normalizar-se: os prémios das opções de venda estão a diminuir, o interesse pelas opções de compra está a aumentar e o novo capital está cada vez mais a favorecer cenários de alta em detrimento do posicionamento defensivo. Ao mesmo tempo, os investidores de opções passaram para a zona dos US$ 95.000 a US$ 104.000, o que apoia mecanicamente movimentos acelerados do preço durante períodos de força. No entanto, a realização agressiva de lucros em torno do nível de US$ 95.000 destaca a impaciência persistente entre os compradores, com ganhos sendo rapidamente realizados e perdas minimizadas. Mesmo os maiores influxos de ETF desde outubro de 2025 não conseguiram empurrar a Bitcoin decisivamente acima de US$ 95.000. Fonte: Glassnode De uma perspetiva técnica, o Bitcoin recuou abaixo da média móvel exponencial de 50 sessões (EMA50), atualmente perto de US$ 93.000, colocando em questão a durabilidade do impulso de alta no início do ano. Fonte: xStation5

