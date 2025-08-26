Abertura de Wall Street:US100 sobe ligeiramente na abertura, Nvidia continua em foco🗽Heico dispara 8,5% após resultados

Os sentimentos em Wall Street estão mistos no início da sessão desta terça-feira; US2000 ganha 0,5%

Bens duráveis dos EUA, Índice de Consumidores do Conference Board e Richmond Fed mais fortes do que o esperado

EchoStar (SATS.US) sobe quase 80% após acordo comercial com a AT&T

A empresa aeroespacial e de defesa dos EUA Heico (HEI.US) sobe 8,5% após relatório de lucros robusto

A Nvidia (NVDA.US) divulgará os seus resultados após o encerramento de Wall Street amanhã; as ações ganham quase 0,5% hoje e estão próximas do ATH; a empresa subiu 34% no acumulado do ano e foi a ação com melhor desempenho do Dow na segunda-feira. De acordo com o Conference Board: «As ações dos consumidores que esperam uma recessão nos próximos 12 meses subiram em agosto para o nível mais alto desde o pico de abril. As expectativas médias dos consumidores em relação à inflação nos próximos 12 meses aumentaram após três meses consecutivos de desaceleração e atingiram 6,2% em agosto — acima dos 5,7% em julho, mas ainda abaixo do pico de 7% em abril.» US100 (intervalo H1) Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Notícias da empresa A AT&T sobe após anunciar planos para adquirir licenças de espectro da EchoStar por US$ 23 mil milhões . O acordo concede à AT&T direitos exclusivos sobre partes do espectro de rádio em regiões importantes, apoiando seu esforço de longo prazo para se manter líder em 5G e conectividade de fibra . As ações da EchoStar dispararam quase 80% com a notícia.

registou um aumento de 31% após a FDA apoiar os ensaios do seu medicamento experimental SER-252 para a doença de Parkinson. A empresa planeia avançar com o medicamento ao abrigo do novo processo de candidatura de medicamentos da FDA. A Semtech, fabricante de semicondutores, registou ganhos após reportar lucros ajustados no segundo trimestre de 41 cêntimos por ação, ligeiramente acima das estimativas. As receitas atingiram 258 milhões de dólares, um aumento de 20% em relação ao ano anterior, e superaram as previsões. Ações da Heico sobem após relatório de lucros A Heico sobe 8% após reportar lucros no terceiro trimestre de 1,26 dólares por ação, superando as previsões dos analistas de 1,13 dólares. A receita ficou em US$ 1,15 mil milhões, também acima das expectativas de US$ 1,12 mil milhões. As ações da empresa de defesa e aeroespacial dos EUA subiram quase 8% hoje. Receita: US$ 1,15 mil milhões, um aumento de 15,7% em relação ao ano anterior (vendas recordes).

US$ 1,15 mil milhões, um aumento de (vendas recordes). EPS: US$ 1,26, um aumento de 30% em relação ao ano anterior (contra US$ 0,97 no ano passado).

US$ 1,26, um aumento de (contra US$ 0,97 no ano passado). Grupo de Apoio a Voo (FSG): Receita de US$ 802,7 milhões, um aumento de 17,8% em relação ao ano anterior. Lucro operacional de US$ 198,3 milhões.

Grupo de Tecnologias Eletrónicas (ETG): Receita de US$ 355,9 milhões, um aumento de 10,5% em relação ao ano anterior. Lucro operacional de US$ 81 milhões .

Corporativo e intersegmentos: Receita de US$ 10,9 milhões , uma queda de 5% em relação ao ano anterior . Prejuízo operacional de US$ 14,3 milhões , uma melhora em relação à previsão dos analistas.

Forte demanda orgânica nos segmentos FSG e ETG; contribuição das aquisições recentes.

A Heico adquiriu a Gables Engineering em julho, expandindo-se para os controlos aviônicos avançados. A empresa apresentou vendas e lucros recordes no terceiro trimestre de 2025, com ambos os segmentos de negócio principais (FSG e ETG) a registarem um sólido crescimento de dois dígitos. Fonte: xStation5

