O panorama atual em Wall Street é moldado pelo impacto simultâneo de dois fatores-chave: dados económicos dos EUA acima do esperado e um contexto geopolítico em mudança, o que, a curto prazo, está claramente a influenciar a apetência pelo risco dos investidores. O mercado procura avaliar tanto a verdadeira solidez do consumidor norte-americano como a dimensão dos riscos potenciais decorrentes das tensões no Médio Oriente, o que resulta numa volatilidade elevada, mas também num apoio aos índices bolsistas.

No plano macroeconómico, o dado mais importante são as vendas a retalho dos EUA, que ficaram significativamente acima das expectativas. Parte deste aumento foi impulsionado pelos preços mais elevados da gasolina, que elevam os valores nominais das vendas, mas verificou-se também uma força visível nos dados subjacentes, excluindo os componentes mais voláteis. Isto sugere que o consumidor se mantém ativo, apesar das pressões de custos contínuas e das taxas de juro elevadas. O mercado interpreta isto como um sinal de que a economia dos EUA não está a caminhar para uma desaceleração acentuada, mas sim para um arrefecimento mais controlado da atividade. Neste contexto, o sentimento geral melhora e o apetite pelo risco nas ações aumenta.

Um fator adicional que reforça este quadro é o impacto dos preços da energia nos dados económicos. Os custos mais elevados dos combustíveis, impulsionados pelas tensões geopolíticas, inflacionam diretamente os valores nominais das vendas a retalho, ao mesmo tempo que distorcem parcialmente a visão da força subjacente do consumo. Consequentemente, os dados parecem muito sólidos a nível geral, mas a sua estrutura requer uma interpretação mais cautelosa, uma vez que não refletem plenamente a dinâmica real das despesas.

O segundo pilar fundamental da evolução atual é a geopolítica, onde estão a surgir sinais de um possível reinício das negociações entre os Estados Unidos e o Irão, a par de uma incerteza persistente e de mensagens contraditórias provenientes da região. Mesmo a perspetiva de diálogo, por mais incerta que seja, tende a acalmar os mercados, uma vez que reduz os receios de uma nova escalada e de potenciais perturbações nos mercados energéticos. Isto, por sua vez, reduz o prémio de risco e apoia os fluxos para ativos de risco.

Consequentemente, assistimos a uma combinação de dados económicos relativamente sólidos nos EUA e a uma melhoria temporária no sentimento geopolítico. Esta combinação apoia naturalmente os índices bolsistas e alimenta ganhos, embora se mantenha um ambiente condicional altamente sensível a mudanças tanto nos dados macroeconómicos como nos desenvolvimentos políticos.

Fonte: xStation5

US500 (D1)

Os futuros do S&P 500 dos EUA (US500) registam hoje ligeiros ganhos, impulsionados por dados surpreendentemente sólidos relativos às vendas a retalho. Os números revelam que a procura dos consumidores norte-americanos continua resiliente, atenuando as preocupações quanto a uma deterioração acentuada da dinâmica económica e sustentando as valorizações das ações. Além disso, os investidores estão a reagir positivamente aos sinais que sugerem um potencial reinício das negociações entre os EUA e o Irão, o que atenua temporariamente as tensões geopolíticas e melhora o sentimento geral do mercado.

Notícias de empresas:

UnitedHealth (UNH.US) surpreendeu significativamente o mercado com resultados do primeiro trimestre de 2026 superiores às expectativas e elevou as suas previsões de lucros para o ano inteiro, sinalizando um desempenho operacional forte e contínuo. Além disso, um programa de recompra de ações no valor de 2 mil milhões de dólares reforçou ainda mais a reação positiva e sustentou o preço das ações. O mercado interpreta isto como uma confirmação de que a empresa continua a ser um dos líderes mais estáveis no setor da saúde.

Amazon (AMZN.US) está em alta após anunciar uma grande aceleração na área da inteligência artificial através de uma parceria alargada com a Anthropic e de um pacote de investimento significativo. A parceria reforça a posição da AWS como principal fornecedora de infraestruturas para o desenvolvimento de IA, enquanto a dimensão dos gastos previstos e da capacidade computacional sugere uma procura a longo prazo muito forte pelos serviços da Amazon. O mercado encara isto como mais um passo no reforço da liderança da Amazon na corrida global pela IA.

RTX (RTX.US) regista uma subida após apresentar resultados muito sólidos no primeiro trimestre, que superaram as expectativas tanto em termos de receitas como de lucros. A empresa também reviu em alta parte das suas previsões para o ano inteiro, o que o mercado interpretou como uma confirmação da forte procura sustentada no setor da defesa e de uma recuperação gradual na aviação comercial. Isto continua a apoiar o setor da defesa em geral, onde os volumes de encomendas permanecem elevados e o fluxo de contratos se mantém estável.

Northrop Grumman (NOC.US), apesar de resultados melhores do que o esperado, sofreu uma ligeira pressão de venda, uma vez que os investidores se concentraram nas orientações para o ano inteiro, que não proporcionaram uma surpresa positiva clara. Embora a empresa tenha apresentado receitas e lucros sólidos, a ausência de uma revisão em alta mais significativa das perspetivas limitou o entusiasmo do mercado. Ao mesmo tempo, os fundamentos do setor permanecem sólidos, apoiados por elevados orçamentos de defesa e uma carteira robusta de encomendas, o que continua a sustentar o caso de investimento a longo prazo.

A Apple (AAPL.US) anunciou uma importante mudança na liderança, com Tim Cook a preparar-se para deixar o cargo de CEO e assumir a função de presidente do conselho de administração, enquanto John Ternus assumirá o cargo de CEO. A notícia provocou uma reação mista entre os investidores.