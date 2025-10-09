Abertura do mercado americano: Relatórios da Pepsico e Delta, S&P500 mantém-se no topo ↔️

- Mercado norte-americano abre próximo do último preço de fecho
- Delta e PepsiCo superam estimativas
- China utiliza metais de terras raras como moeda de troca contra o Ocidente
- Powell ausente da conferência do FOMC
- Mercado norte-americano abre próximo do último preço de fecho
- Delta e PepsiCo superam estimativas
- China utiliza metais de terras raras como moeda de troca contra o Ocidente
- Powell ausente da conferência do FOMC
A abertura dos mercados de ações nos Estados Unidos hoje está ocorrendo em um clima moderadamente frio. Após a euforia de ontem, os investidores estão a abordar as negociações com maior cautela, analisando tanto os resultados das empresas quanto a situação macroeconómica diante da paralisação do governo federal. A maioria dos índices na abertura permanece em torno dos níveis de fechamento de ontem. Os contratos no US100 estão a cair 0,20%.
Fonte: Bloomberg Finance Lp
Os setores de mineração e financeiro apresentam o melhor desempenho hoje. Os setores de TI e varejo em geral estão ficando para trás.
A sessão de ontem trouxe novos máximos históricos para os principais índices. A publicação da ata da última reunião do Federal Reserve foi interpretada pelo mercado como uma confirmação da postura dovish na política monetária. Os participantes do mercado interpretaram o conteúdo do protocolo como um sinal de que o Fed pretende reduzir as taxas em 25 pontos-base na próxima reunião.
A paralisação do governo dos EUA continua, e a maioria dos dados macroeconómicos importantes não está a ser publicada. O presidente do Fed, Jerome Powell, não pôde participar na conferência planeada, privando o mercado de pistas importantes sobre o futuro rumo da política monetária. A falta de comunicação das autoridades monetárias numa situação de acesso limitado aos dados pode aumentar a incerteza dos investidores.
A nível empresarial, os relatórios trimestrais da PepsiCo e da Delta Air Lines estão a chamar a atenção. Ambas as empresas publicaram resultados acima das expectativas, fornecendo informações valiosas sobre a condição dos consumidores americanos em condições de transparência macroeconómica limitada. O relatório da Delta foi particularmente bem recebido depois de o CEO da empresa ter enfatizado que a paralisação do governo federal em curso não afeta as operações atuais da empresa, o que apoiou as negociações pré-sessão da transportadora.
US500 (D1)
Fonte: Xstation5
O preço está atualmente muito próximo dos máximos históricos, o que significa, entre outras coisas, que o espaço para uma correção potencial parece relativamente grande. Considerando as faixas das correções anteriores, uma possível retração poderia atingir até mesmo o limite inferior do canal de crescimento (marcado em vermelho) e cerca de 6700 pontos. No entanto, para que tal cenário se concretize, uma quebra clara do suporte local mais próximo, na região de 6750 pontos, continua a ser uma condição fundamental. Um fator adicional que apoia o lado da oferta é o nível relativamente alto do indicador RSI, que oscila em torno de 70 pontos, sinalizando uma sobrecompra do mercado e aumentando o risco de recuo de curto prazo.
Notícias de empresas:
Nvidia (NVDA.US) - A maior empresa do mundo está a subir cerca de 1% na abertura. Isto é impulsionado por notícias positivas de que o fabricante de chips começou a vender os seus chips de IA nos Emirados Árabes Unidos como parte de uma nova iniciativa comercial do presidente dos EUA.
US Rare Metals (USAR.US) - As empresas relacionadas com a extração e refinação de metais raros estão a subir na onda de novas restrições da China, o que força o aumento da produção nos países desenvolvidos. A US Rare Metals está a subir mais de 6% na abertura.
Apogee Therapeutics (APGE.US) - A empresa de biotecnologia está a perder mais de 6% na abertura. A avaliação da oferta pública previamente anunciada a 41 dólares foi considerada desfavorável pelo mercado.
PepsiCo (PEP.US) - A produtora de refrigerantes publicou resultados que superaram ligeiramente as expectativas do mercado em relação ao EPS (2,29, Ex.: 2,26) e à receita (23,94 mil milhões de dólares, Ex.: 23,86 mil milhões de dólares). Na conferência sobre os resultados, o CEO indicou planos para cortar custos a fim de aumentar as margens e observou que a procura da Ásia está a favorecer a empresa.
Freeport (FCX.US) - As empresas de mineração de cobre estão a subir na onda do bom sentimento em relação ao metal industrial e às previsões de seu crescimento nos próximos anos. A empresa está a subir na abertura em cerca de 2%.
Diginex Inc (DGNX.US) - A empresa de produção de software está a subir cerca de 30% pela segunda sessão consecutiva. Isto deve-se ao crescimento estratégico da empresa em direção às criptomoedas, tokenização e IA.
Delta Airlines (DAL.US) - A líder das companhias aéreas americanas também publicou hoje os seus resultados, que superaram as expectativas. Esta é uma leitura particularmente importante, que permite avaliar a força das empresas e dos consumidores americanos em condições de reduzida transparência macroeconómica. A empresa está a subir mais de 5% na abertura, graças às garantias do CEO de que a paralisação do governo não afetou os resultados e que a empresa está a registar receitas operacionais recorde, graças à procura de clientes premium.
US100 derrete 1,10% ✂️
Última hora: Petróleo bruto cai com o cessar-fogo na Faixa de Gaza
Última hora: USDCAD apresenta queda após relatório sobre o mercado de trabalho canadiano📌
⏫🔝A prata registou um aumento de 4%.
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.