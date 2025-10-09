Abertura do mercado americano: Relatórios da Pepsico e Delta, S&P500 mantém-se no topo ↔️

A abertura dos mercados de ações nos Estados Unidos hoje está ocorrendo em um clima moderadamente frio. Após a euforia de ontem, os investidores estão a abordar as negociações com maior cautela, analisando tanto os resultados das empresas quanto a situação macroeconómica diante da paralisação do governo federal. A maioria dos índices na abertura permanece em torno dos níveis de fechamento de ontem. Os contratos no US100 estão a cair 0,20%.

Fonte: Bloomberg Finance Lp

Os setores de mineração e financeiro apresentam o melhor desempenho hoje. Os setores de TI e varejo em geral estão ficando para trás.

A sessão de ontem trouxe novos máximos históricos para os principais índices. A publicação da ata da última reunião do Federal Reserve foi interpretada pelo mercado como uma confirmação da postura dovish na política monetária. Os participantes do mercado interpretaram o conteúdo do protocolo como um sinal de que o Fed pretende reduzir as taxas em 25 pontos-base na próxima reunião.

A paralisação do governo dos EUA continua, e a maioria dos dados macroeconómicos importantes não está a ser publicada. O presidente do Fed, Jerome Powell, não pôde participar na conferência planeada, privando o mercado de pistas importantes sobre o futuro rumo da política monetária. A falta de comunicação das autoridades monetárias numa situação de acesso limitado aos dados pode aumentar a incerteza dos investidores.

A nível empresarial, os relatórios trimestrais da PepsiCo e da Delta Air Lines estão a chamar a atenção. Ambas as empresas publicaram resultados acima das expectativas, fornecendo informações valiosas sobre a condição dos consumidores americanos em condições de transparência macroeconómica limitada. O relatório da Delta foi particularmente bem recebido depois de o CEO da empresa ter enfatizado que a paralisação do governo federal em curso não afeta as operações atuais da empresa, o que apoiou as negociações pré-sessão da transportadora.

US500 (D1)

Fonte: Xstation5

O preço está atualmente muito próximo dos máximos históricos, o que significa, entre outras coisas, que o espaço para uma correção potencial parece relativamente grande. Considerando as faixas das correções anteriores, uma possível retração poderia atingir até mesmo o limite inferior do canal de crescimento (marcado em vermelho) e cerca de 6700 pontos. No entanto, para que tal cenário se concretize, uma quebra clara do suporte local mais próximo, na região de 6750 pontos, continua a ser uma condição fundamental. Um fator adicional que apoia o lado da oferta é o nível relativamente alto do indicador RSI, que oscila em torno de 70 pontos, sinalizando uma sobrecompra do mercado e aumentando o risco de recuo de curto prazo.

Notícias de empresas:

Nvidia (NVDA.US) - A maior empresa do mundo está a subir cerca de 1% na abertura. Isto é impulsionado por notícias positivas de que o fabricante de chips começou a vender os seus chips de IA nos Emirados Árabes Unidos como parte de uma nova iniciativa comercial do presidente dos EUA.

US Rare Metals (USAR.US) - As empresas relacionadas com a extração e refinação de metais raros estão a subir na onda de novas restrições da China, o que força o aumento da produção nos países desenvolvidos. A US Rare Metals está a subir mais de 6% na abertura.

Apogee Therapeutics (APGE.US) - A empresa de biotecnologia está a perder mais de 6% na abertura. A avaliação da oferta pública previamente anunciada a 41 dólares foi considerada desfavorável pelo mercado.

PepsiCo (PEP.US) - A produtora de refrigerantes publicou resultados que superaram ligeiramente as expectativas do mercado em relação ao EPS (2,29, Ex.: 2,26) e à receita (23,94 mil milhões de dólares, Ex.: 23,86 mil milhões de dólares). Na conferência sobre os resultados, o CEO indicou planos para cortar custos a fim de aumentar as margens e observou que a procura da Ásia está a favorecer a empresa.

Freeport (FCX.US) - As empresas de mineração de cobre estão a subir na onda do bom sentimento em relação ao metal industrial e às previsões de seu crescimento nos próximos anos. A empresa está a subir na abertura em cerca de 2%.

Diginex Inc (DGNX.US) - A empresa de produção de software está a subir cerca de 30% pela segunda sessão consecutiva. Isto deve-se ao crescimento estratégico da empresa em direção às criptomoedas, tokenização e IA.

Delta Airlines (DAL.US) - A líder das companhias aéreas americanas também publicou hoje os seus resultados, que superaram as expectativas. Esta é uma leitura particularmente importante, que permite avaliar a força das empresas e dos consumidores americanos em condições de reduzida transparência macroeconómica. A empresa está a subir mais de 5% na abertura, graças às garantias do CEO de que a paralisação do governo não afetou os resultados e que a empresa está a registar receitas operacionais recorde, graças à procura de clientes premium.