Abertura do mercado americano: Wall Street amplia perdas! 📉

Principais conclusões Wall Street inicia a sessão com quedas – os principais índices abrem em baixa

Um dia com discursos de membros do FOMC – o mercado aguarda o discurso de Jerome Powell, seguido por Bailey, Walley e Collins. Bowman não forneceu novos sinais.

O sentimento fraco no mercado de criptomoedas puxa para baixo as ações relacionadas

Os metais de terras raras continuam a subir, os investidores os veem como ativos de cobertura em meio às tensões comerciais.

O governo dos EUA continua paralisado, a paralisação administrativa continua

Resultados mistos de bancos e cadeias de varejo

A sessão de hoje em Wall Street inicia claramente sob a influência dos vendedores. Os contratos futuros sobre o índice Nasdaq 100 estavam a perder quase 1% antes da abertura, sinalizando um início de dia nervoso. Após os ganhos de ontem, o mercado americano pode estar a entrar numa fase de correção. Os contratos US100 são os que mais perdem. O Dow e o S&P500 estão em queda de cerca de 1%, enquanto o Russel 2000 é o que apresenta melhor desempenho, com uma queda de cerca de 0,6%. No início das negociações, os principais índices abrem com quedas claras, refletindo tensões crescentes em várias frentes. Os investidores estão a reagir à escalada da guerra comercial com a China. Além disso, o agravamento da situação no sistema financeiro, com o aumento da volatilidade no mercado de dívida e preocupações com a liquidez, intensifica a pressão de venda. Tudo isso é agravado pela paralisação do governo federal, que vem desestabilizando a situação há vários dias e testando a resiliência do mercado ao risco. Fonte: Bloomberg Finance

As quedas estão a afetar mais o setor de TI e indústrias relacionadas. Em seguida, o setor financeiro é o que mais está a cair. Um pouco melhor, mas ainda em terreno negativo, estão os setores de saúde e a indústria em geral. Os retalhistas podem apresentar um ligeiro aumento. Dados macroeconómicos: Devido à paralisação administrativa, os dados macroeconómicos ainda não estão a ser publicados, o que limita a capacidade dos investidores de avaliar a condição da economia. A atenção do mercado está, portanto, voltada para os discursos dos membros do FOMC. Michelle Bowman já concluiu o seu discurso, sem acrescentar nada de novo além do que o mercado já havia precificado. No final do dia, os investidores aguardam o discurso de Jerome Powell, que pode definir o tom para toda a semana. Depois dele, Andrew Bailey, Susan Walley e Austan Collins também falarão. Cada um desses discursos pode impactar os sentimentos e as expectativas de curto prazo em relação à política do Fed.

US500 (D1) Fonte: Xstation5O preço no índice, sem correções, rompeu ambos os limites do canal de crescimento, a média EMA25 e o nível FIBO 23,6. As quedas só foram interrompidas em torno do nível EMA100 e FIBO 50. Atualmente, a taxa está entre os níveis FIBO 38,2 e 50. Manter a resistência é essencial para evitar o aprofundamento da correção em direção ao nível 6500. No entanto, se os compradores desejam recuperar a iniciativa, é necessário superar o nível FIBO 38,2.

Notícias de empresas: As empresas relacionadas com criptomoedas encontram-se numa situação difícil. O recuo dos picos e a deterioração do sentimento estão a afetar a maioria das empresas associadas ao comércio de criptomoedas. A Coinbase (COIN.US) perde 4% na abertura.

As empresas relacionadas com a mineração e o processamento de metais de terras raras continuam a subir nos últimos dias, na onda das restrições chinesas e da escalada das tensões comerciais. A MP Materials (MP.US) sobe mais de 3% antes da abertura.

A Polaris (PII.US), fabricante de veículos leves, sobe mais de 10% na abertura após anunciar a “cisão” de sua divisão indiana.

A Navitas Semiconductors (NVTS.US) — sobe 24% após revelar seu novo chip para a Nvidia.

Wells Fargo (WFC.US) — sobe mais de 2% na abertura após publicar um bom relatório do terceiro trimestre. O banco elevou os principais indicadores e anunciou a expansão dos negócios após a recente flexibilização regulatória.

Domino's Pizza (DPZ.US) — A empresa sobe mais de 2% na abertura após publicar resultados em que a rede de restaurantes apresentou um crescimento de vendas acima do consenso dos analistas.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.