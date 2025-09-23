Abertura do mercado norte-americano: Índices aguardam pelas declarações de Powell

Os mercados financeiros parecem estar a ignorar completamente o risco de uma recessão na economia dos EUA. Os investidores continuam a acreditar no cenário de "soft landing". O otimismo dos investidores é ainda alimentado pelos níveis recorde dos principais índices de ações dos EUA, que atingem quase diariamente novos máximos históricos. A recuperação tecnológica não mostra sinais de abrandamento - na verdade, parece estar a acelerar, impulsionada pelo crescente interesse em inteligência artificial, infra-estruturas de dados e produção avançada de semicondutores. Um número crescente de empresas está a anunciar investimentos multimilionários em tecnologia, desde a construção de centros de dados até à implementação de soluções baseadas em IA. Esta tendência continua a apoiar o sentimento de alta do mercado e atenua os receios de um potencial abrandamento económico. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O ponto central para os investidores hoje é o discurso do Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell. O seu tom e quaisquer sugestões sobre a futura direção da política monetária podem desempenhar um papel decisivo na determinação da trajetória de curto prazo dos mercados. Qualquer menção aos riscos de recessão ou à necessidade de manter taxas de juro mais elevadas poderá desencadear uma correção, enquanto uma postura mais “dovish” será provavelmente interpretada como uma confirmação da atual tendência ascendente. US500 (Gráfico H1) Os futuros do índice S&P 500 (US500) estão a registar ganhos modestos no início da sessão, mantendo-se perto de máximos históricos. Apesar do otimismo prevalecente e da forte dinâmica ascendente, os investidores estão a exercer cautela antes do discurso altamente antecipado de hoje do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell. Fonte: xStation5 Notícias da empresa As ações da Boeing (BA.US) subiram cerca de 3%, sendo negociadas perto de US $ 216, após relatos de que os EUA e a China estão na fase final das negociações sobre uma grande encomenda de aeronaves para a Boeing. Embora não tenham sido divulgados pormenores sobre o número e o modelo dos aviões, o potencial negócio poderá ter um impacto significativo no desempenho financeiro da empresa. A notícia melhorou o sentimento dos investidores, impulsionando as ações antes da abertura do mercado. As ações da ACM Research (ACMR.US) estão a subir mais de 6%, para 38,50 dólares, após o anúncio de que a empresa será adicionada ao índice S&P SmallCap 600, substituindo a WK Kellogg Co. que deverá ser adquirida pelo Grupo Ferrero, enquanto se aguarda o fecho do negócio. A inclusão no índice deverá aumentar a visibilidade da ACM Research junto dos investidores institucionais, aumentando potencialmente a liquidez e a atratividade para os fundos centrados nas pequenas empresas. As ações da Firefly Aerospace (FLY.US) caíram cerca de 10% após a divulgação do primeiro relatório de resultados da empresa como entidade de capital aberto. Apesar do forte crescimento das receitas e de uma carteira de encomendas no valor de 1,1 mil milhões de dólares, os investidores continuam preocupados com as elevadas perdas operacionais e com a rápida queima do dinheiro disponível. As ações da Kenvue (KVUE.US) subiram cerca de 4% no início do pregão, apesar dos avisos emitidos pela administração Trump sobre o uso de Tylenol (paracetamol) durante a gravidez. As autoridades sugeriram uma potencial ligação entre o medicamento e um risco acrescido de autismo nas crianças, suscitando uma preocupação significativa tanto entre os investidores como entre os consumidores. No entanto, as ações recuperaram ligeiramente, embora continuem a cair mais de 25% nos últimos seis meses - em grande parte devido aos relatórios em curso sobre possíveis ligações entre a utilização de Tylenol e problemas de desenvolvimento.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.