Os futuros do Brent (OIL) estão a subir quase 5% hoje, atingindo valores acima dos 82 dólares por barril e aproximando-se do seu nível mais alto desde janeiro de 2025. Donald Trump declarou que os maiores ataques contra o Irão ainda estão para vir, enquanto as forças iranianas do IRGC sublinharam ontem que o Estreito de Ormuz continua fechado e que não permitirão o livre trânsito de petróleo da região - nem através do Estreito nem através de infra-estruturas de oleodutos.

Embora os Estados Unidos neguem que o Irão tenha capacidade para fechar a principal via navegável, os navios estão claramente relutantes em entrar em Ormuz. De acordo com os dados da Ocean Network Express, mais de 100 navios-tanque estão atualmente ancorados junto à entrada do Estreito, e esse número poderá aumentar.

Na sequência da escalada militar na região, o mercado está a avaliar o risco de um conflito prolongado. Esta manhã, Donald Trump manifestou a sua disponibilidade para tal cenário e, ontem, não excluiu a possibilidade de uma operação terrestre no Irão. Para o mercado petrolífero, isto significa que o risco de os preços subirem para o nível “simbólico” de 100 dólares por barril se tornou real. O Brent teria de subir cerca de mais 25% para atingir esse limiar.

A subida acentuada dos preços do petróleo está a aumentar os riscos de inflação e a aumentar a pressão sobre os activos de risco, incluindo as acções dos EUA - onde recentemente se esperavam cortes significativos das taxas de juro este ano. Os preços mais elevados do petróleo implicam uma pressão inflacionista persistente a curto prazo, combinada com o risco de abrandamento da atividade económica.

Os futuros dos índices dos EUA estão hoje em baixa, com o US100 a cair mais de 1,5%, enquanto os futuros do VIX estão a subir mais de 5%. Os mercados estão a voltar ao dólar americano, e o aumento dos rendimentos das obrigações está a afastar ainda mais o capital de Wall Street. OIL (D1) Fonte: xStation5

