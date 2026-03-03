Principais conclusões O medo de impacto da tensão no Médio Oriente e da subida dos preços da energia pressiona os mercados europeus, com destaque para a queda do índice alemão.

Na Europa, o TTF subiu mais de 70% nos últimos dias, enquanto o gás nos EUA registou aumento mais moderado.

O Qatar suspendeu operações de liquefação, afetando a oferta de gás natural à União Europeia e aumentando a vulnerabilidade energética do continente.

Esta terça-feira vemos os índices europeus, mais uma vez, a reagirem em baixa com o índice alemão a recuar quase 4% em apenas 2 sessões. As preocupações com o conflito entre os Estados Unidos, Israel, e Irão no Médio Oriente e o impacto da possível subida dos preços da energia podem voltar a pressionar a indústria europeia. Impacto das Matérias-Primas Energéticas nos Mercados No lado das matérias-primas, o Brent tem acompanhado as subidas do Crude, onde neste momento encontra-se a ser negociado junto dos 80$ - máximos de fevereiro de 2025. No entanto, o destaque vai para os preços do gás natural que divergem muito com os preços cotados nos EUA. Na europa, o TTF já subiu mais de 70% nestes últimos dias, enquanto que o gás natural cotado nos EUA subiu apenas 7%. Embora ainda seja cedo para falar de novas subidas nos preços devido ao aumento das matérias-primas energéticas, os mercados estão a reagir com medo que esta situação se possa prolongar mais e possa impactar, sobretudo, a economia europeia que tem já algum tempo tem vindo a dar sinais de fraqueza económica. Importância do fecho do Estreito de Ormuz para a Europa O Qatar é responsável por cerca de 20% do comércio mundial de GNL e continua a ser o quarto maior fornecedor da União Europeia, tendo ocupado anteriormente uma posição mais elevada antes de os EUA terem aumentado as exportações e Doha ter redirecionado os volumes para a Ásia. O Qatar terá suspendido as operações de liquefação e encerrado o seu terminal enquanto se aguarda a estabilização da situação de segurança. Bloomberg Finance LP Os níveis de armazenamento de gás estão atualmente nos 30% da capacidade, perto dos mínimos de cinco anos, precisamente no momento em que se inicia a altura mais importante de reabastecimento. Não obstante, é importante notar que o Qatar não é o único fornecedor de GNL da Europa. Os Estados Unidos continuam a ser o principal fornecedor, apoiados por importações da Noruega e de países africanos, incluindo a Argélia, a Nigéria e Angola. Golde terminal Desempenho dos índices europeus esta manhã. Todos os índices das blue chips estão a registar fortes perdas.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.