O índice DE40 está atualmente a perder cerca de 3% e está a testar a média móvel exponencial de 200 dias, que tem servido como importante zona de suporte desde novembro de 2025. O principal catalisador é o aumento acentuado dos preços europeus do gás TTF, que ultrapassaram os 50 euros por MWh, com um aumento de mais de 60% desde o início da semana, causado pela suspensão dos fornecimentos de GNL do Qatar na sequência de incidentes no Estreito de Ormuz. As baixas reservas de gás na Europa, que rondam os 30%, e a suspensão dos navios-tanque de GNL estão a alimentar as preocupações com os custos da energia, atingindo as economias dependentes das importações. O mercado receia que o aumento dos preços da energia na Europa provoque uma subida acentuada dos preços no consumidor, fazendo subir a inflação global e obrigando o BCE a retomar o seu ciclo de subida das taxas de juro na Europa. O Polymarket, registou um aumento do interesse em contratos que apostam na subida das taxas de juro, mas os instrumentos baseados em swaps e nos rendimentos das obrigações europeias continuam a mostrar que é pouco provável que o BCE aumente as taxas de juro em 25 pontos base até ao final do ano. Bloomberg Financial LP Curiosamente, verifica-se uma situação semelhante no Japão e na Coreia, onde o JP225 desceu mais de 4% e os preços locais do gás subiram ainda mais do que na Europa, com o JKM LNG a atingir níveis superiores a 13 USD/MMBt, os mais elevados desde o início de 2025. Se a situação não estabilizar nas próximas duas semanas, o euro e a DE40 poderão sofrer correcções ainda maiores e o Banco Central Europeu poderá, teoricamente, voltar a ponderar a subida das taxas de juro, o que poderá ser desastroso para a recuperação económica e enfraquecer ainda mais os mercados locais. Não obstante, é preciso lembrar que o retomar do tráfego no Estreito de Ormuz poderia reverter rapidamente os movimentos actuais. O índice DE40 está agora a testar a EMA de 200 períodos (linha dourada no gráfico). Esta é uma zona de suporte importante que pode ajudar os investidores a perceberem se há espaço para novas quedas ou possíveis recuperações. Fonte: xStation marinetraffic A situação atual dos transportes no Estreito de Ormuz é muito limitada. A maior parte dos petroleiros dos países produtores de petróleo pararam em zonas ou portos imediatamente antes do estreito.

