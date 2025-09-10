Abertura do mercado norte-americano: Inflação dos produtores dos EUA abaixo do esperado. Mercado cada vez mais confiante em cortes nas taxas de juros

Os principais índices bolsistas dos EUA estão a abrir a sessão de quarta-feira com uma nota positiva, impulsionados pelos dados de inflação dos preços no produtor (PPI) de agosto, que ficaram acima do esperado. O resultado foi significativamente melhor do que as previsões iniciais. O mercado esperava um aumento de 3,3% na inflação do PPI em relação ao ano anterior, enquanto os dados oficiais mostraram um aumento de apenas 2,6% em relação ao ano anterior.
A inflação dos preços ao produtor nos EUA em agosto de 2025 ficou claramente abaixo das expectativas. A taxa anual do PPI ficou em 2,6%, abaixo dos 3,3% do mês anterior. Em termos mensais, o PPI diminuiu 0,1%, contrariando o aumento esperado de 0,3%, após um aumento anterior de 0,7%.
Cada vez mais, parece que tanto o relatório PPI de hoje quanto os dados recentes do mercado de trabalho dos EUA — incluindo revisões nos números de novos empregos e desaceleração visível no crescimento do emprego — desempenharão um papel fundamental na definição do caminho futuro da política monetária do Federal Reserve.
Nas últimas semanas, houve sinais claros de que o mercado de trabalho dos EUA está a perder dinamismo e que a pressão inflacionária está a diminuir gradualmente. Como resultado, os mercados financeiros estão quase unanimemente convencidos de que o Fed decidirá pela sua primeira redução das taxas de juro ainda este mês. Além disso, as expectativas dos investidores estão a tornar-se mais «moderadas». A probabilidade de um cenário envolvendo pelo menos três reduções das taxas até ao final de 2025 está a aumentar.
Os participantes do mercado parecem assumir que o Fed pode ter menos motivos para manter uma política monetária restritiva, especialmente se os próximos dados — particularmente a próxima leitura da inflação do IPC — confirmarem a tendência desinflacionária. Esse desenvolvimento está a impulsionar o sentimento positivo nos mercados de ações e títulos, apoiando não apenas os ganhos dos índices de ações, mas também a pressão para que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA diminuam.
Volatilidade das ações listadas nos EUA
Fonte: xStation5
US100 (Intervalo H1)
É evidente que o mercado recebeu de forma muito positiva as notícias de hoje sobre a inflação. Os futuros do Nasdaq 100 estão a ser negociados bem acima das médias móveis importantes (EMA 25, EMA 50 e EMA 100), indicando um forte sentimento otimista. O movimento atual dá continuidade à tendência de alta após uma recuperação anterior, com os investidores a anteciparem um fortalecimento ainda maior do mercado. Tal comportamento sugere que o mercado está confiante no impacto positivo dos dados sobre a inflação e espera que a tendência de alta continue.
Fonte: xStation5
Notícias da empresa:
As ações da Oracle (ORCL.US) subiram 39% após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. As receitas atingiram US$ 14,9 mil milhões, um aumento de 12% em relação ao ano anterior. O lucro por ação (EPS) ficou em US$ 1,47, ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas. No entanto, um fator-chave que impulsionou a alta das ações foi o aumento significativo na carteira de pedidos (Remaining Performance Obligations, RPO), que atingiu US$ 455 mil milhões— um aumento de 359% em relação ao ano anterior. Este crescimento resulta da assinatura de quatro contratos multimilionários com clientes como OpenAI, Meta, NVIDIA e AMD. A Oracle planeia uma maior expansão da infraestrutura em nuvem, investindo US$ 35 mil milhões no desenvolvimento de centros de dados este ano. As previsões indicam um aumento de 77% nas receitas de infraestrutura em nuvem para o ano fiscal atual, podendo atingir US$ 144 mil milhões até 2029.
A Asset Entities Inc. (ASST.US) registou um aumento de cerca de 30% após o anúncio da fusão com a Strive Asset Management. A empresa é especializada em marketing social em plataformas como Discord e TikTok. A fusão criará a primeira empresa de capital aberto focada em investimentos em Bitcoin. O acordo permitirá a rápida captação de capital para novas compras de criptomoedas e a implementação de estratégias financeiras inovadoras e eficientes em termos fiscais para os investidores.
A NIO (NIO.US) caiu 9,4% após anunciar uma oferta de ações no valor de US$ 1 mil milhão. A empresa planeia oferecer 181,8 milhões de ações a US$ 5,50 cada. Embora os fundos sejam destinados à pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de veículos elétricos e fins corporativos, os investidores reagiram negativamente à diluição das ações. O mercado agora aguarda a conclusão da oferta, prevista para o início de outubro de 2025, juntamente com mais detalhes sobre o uso dos recursos.
A Gossamer Bio (GOSS.US) subiu cerca de 9% após o UBS iniciar a cobertura com uma classificação de “Compra” e um preço-alvo de US$ 19. Os analistas destacam o potencial subvalorizado do portfólio clínico da empresa e prevêem uma valorização do preço das ações no curto a médio prazo. A empresa concentra-se no desenvolvimento do seralutynib para hipertensão pulmonar, com os resultados do ensaio PROSERA previstos para fevereiro de 2026.
