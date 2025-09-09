Abertura do mercado norte-americano: "Más notícias, são boas notícias"

As ações nos EUA começaram o dia com uma nota ligeiramente positiva - também estão a registar ligeiros ganhos hoje. Os investidores mantêm-se cautelosos, concentrando-se nos próximos dados fundamentais sobre a inflação e nos resultados da Oracle. O US500 está a subir 0,2% na abertura e o US100 está a subir 0,1%. Após o fecho de ontem, o Nasdaq estabeleceu um novo recorde. Os índices continuam a sua tendência ascendente, impulsionados pela forte procura de empresas de tecnologia e IA. O crescimento do mercado global é sustentado pelo aumento das expectativas de cortes nas taxas do Fed - apoiado por dados de emprego mais fracos, que reduziram os rendimentos das obrigações, e o dólar enfraqueceu para o seu nível mais baixo em cerca de sete semanas. Entretanto, o ouro atingiu novos máximos. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app À luz das próximas leituras do IPC e do PPI, os investidores vão acompanhar de perto as pistas sobre as próximas decisões da Fed - em particular, se os dados fracos confirmarem o cenário de cortes nas taxas ainda este ano. O mercado está também a aguardar uma revisão em baixa dos dados do emprego, que se espera que sejam recordes.

US500 (D1) Fonte: Xstation Os compradores continuam a tentar manter o controlo do preço. A recente correção foi rápida, com os compradores a conseguirem retomar o controlo do preço. O preço voltou acima do limite inferior do canal de tendência ascendente e está atualmente a aproximar-se dos ATH, que parece ser a grande zona de resistência para novas subidas. Notícias da empresa: Robinhood (HOOD.US), Applovin (APP.US) - A empresa por detrás da aplicação de investimento Robinhood e a Applovin, que produz aplicações empresariais, sobem ambas mais de 8%. Isto deve-se ao facto de ambas as empresas passarem a integrar o índice S&P 500. Para além de ser uma distinção prestigiante, traz benefícios tangíveis sob a forma de alocação de capital por parte de investidores e instituições focadas no investimento em ações no maior índice de ações do mundo. Oracle (ORCL.US) - O gigante dos serviços em nuvem publica os seus resultados após o final da sessão de hoje. O mercado está preparado para um ligeiro declínio na receita e no EPS. Verizon (VZ.US), AT&T (T.US) - As empresas de telecomunicações estão a perder significativamente, com uma média superior a 4%. Isto deve-se à venda da Echostar SpaceX. Esta compra aumenta significativamente a competitividade dos produtos da SpaceX, incluindo a Starlink. Tudo indica que os fornecedores tradicionais de Internet vão perder mais uma parte da sua ação no mercado. Atlassian (TEAM.US) - O fornecedor de software empresarial está a subir mais de 6% na abertura. A empresa anunciou que vai retirar-se do negócio dos centros de dados e transferir os seus clientes para a nuvem. Unitedhealth Group (UNH.US) - O líder do mercado de seguros de saúde nos EUA valoriza mais de 3%, depois de ter recebido avaliações positivas dos seus planos e recomendações de bancos de investimento.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.