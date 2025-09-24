ABERTURA DO MERCADO NORTE-AMERICANO: O mercado está a consolidar-se junto dos máximos históricos.

O discurso de ontem do presidente do Fed, Jerome Powell, esfriou o sentimento dos investidores. Suas observações de que os preços dos ativos estão “relativamente altos” e que o banco central será cauteloso com novos cortes nas taxas pressionaram os índices para baixo. Como resultado, o S&P 500, o Nasdaq e o Dow encerraram a sessão ligeiramente mais fracos. No entanto, hoje o mercado está tentando recuperar algumas perdas, com os contratos futuros ligeiramente em alta na abertura, mas sem conseguir manter o crescimento. Os mercados ainda estão a analisar os comentários de Jerome Powell e de outros membros do Fed, que lembraram aos investidores a abordagem cautelosa do banco central em relação a novas medidas de flexibilização da política monetária. Como resultado, o sentimento continua volátil e os participantes do mercado estão à procura de novos impulsos, tanto a partir dos novos dados macroeconómicos desta semana como dos dados que chegarão na próxima semana. São estes que podem definir a direção dos próximos movimentos dos índices e as expectativas para as próximas decisões do Fed. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Fonte: Bloomberg Finance LP Atualmente, os setores imobiliário, de saúde e de tecnologia estão claramente a perder terreno. Os índices estão a ser impulsionados pelas empresas de mineração e de bens de consumo. Dados macroeconómicos: Hoje, às 15h, tomámos conhecimento dos novos dados relativos às vendas de casas nos EUA: Vendas de casas em setembro: 800 mil (previsão: 650 mil, anterior: 652 mil) Os dados de hoje sobre as vendas de casas novas nos EUA surpreenderam o mercado. A procura por habitação continua elevada, apesar dos empréstimos hipotecários ainda caros. Este é um sinal de que os consumidores têm uma posição financeira relativamente forte e que a economia continua a mostrar resiliência. Um resultado tão forte pode reforçar as preocupações com a pressão inflacionária persistente e colocar em dúvida novos cortes da Fed, o que pode exercer pressão sobre os mercados, mas apoiar o dólar. US500 (D1) Fonte: xStation O índice rompeu o canal ascendente anterior na parte superior e estabeleceu outro, mais acentuado. Considerando o indicador RSI “sobrecomprado”, os compradores podem ter dificuldade em manter o ritmo. No caso de um rompimento do novo canal na parte inferior, é possível um teste de suporte em torno de 6660 dólares. Se o suporte for rompido, o cenário mais provável é uma consolidação em torno de 6500 dólares. Notícias da empresa: Lithium Americas (LAC.US) - A empresa de mineração de lítio subiu mais de 50% na abertura, após anunciar a compra de 10% das ações pelo governo dos EUA como parte do controle estratégico do setor. Adobe (ADBE.US) - A empresa de software caiu cerca de 1,5% após o Morgan Stanley reduzir as suas previsões para a empresa. Alibaba (BABA.US) - A gigante chinesa do comércio eletrónico anunciou um aumento no seu orçamento de desenvolvimento de IA para 50 mil milhões, fazendo com que as ações subissem mais de 8% na abertura. Micron (MU.US) - A fabricante de semicondutores publicou previsões otimistas de vendas na onda da demanda por IA. A empresa subiu mais de 2%.

