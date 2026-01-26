Esta semana promete ser bastante agitada. Os investidores preparam-se para uma série de eventos que poderão determinar o rumo dos mercados bolsistas nos próximos meses. No centro das atenções estarão os gigantes tecnológicos dos 7 Magníficos, cujos resultados trimestrais poderão decidir o destino da corrida tecnológica alimentada pelo boom da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, todas as atenções estão viradas para a reunião da Reserva Federal. Jerome Powell e o comité tomará uma decisão sobre as taxas de juro, com a conferência de imprensa que poderá dar o mote para toda a semana. Embora o mercado espere que as taxas se mantenham inalteradas, quaisquer comentários de Powell relativamente à inflação ou a futuros cortes nas taxas poderão mexer com as yields das obrigações, o dólar e os mercados acionistas. A acrescentar a tudo isto, o Presidente Donald Trump pode anunciar o seu candidato preferido para suceder a Powell esta semana, intensificando ainda mais a volatilidade expectável. Nomes como Rick Rieder e Kevin Warsh estão alegadamente na corrida. Qualquer indício neste sentido poderá aumentar a incerteza, alimentando o debate sobre a independência da Fed e a futura direção da política monetária. Resultados das empresas americanas: As surpresas positivas dos gigantes tecnológicos, combinadas com um sinal hawkish da Fed, poderão reforçar o otimismo do mercado, ao passo que quaisquer desilusões ou incerteza política poderão desencadear uma forte volatilidade. Para os investidores, os próximos dias serão um verdadeiro teste aos nervos e o desenrolar dos acontecimentos poderá dar o mote para o início do ano. xStation 5 xStation 5 Os futuros do US500 (S&P 500) estão a subir durante a sessão de hoje, impulsionados principalmente pelo otimismo antes dos relatórios trimestrais do Magnificent 7. As médias móveis exponenciais estão a formar um padrão clássico de alta, apoiando ainda mais o sentimento positivo do mercado. Notícias sobre as empresas cotadas: A CoreWeave (CRWV.US) anunciou que a Nvidia vai investir 2 mil milhões de dólares para acelerar o desenvolvimento de infra-estruturas de IA. Com o apoio da Nvidia, a CoreWeave planeia construir mais de 5 GW de capacidade de computação nos seus centros de dados até 2030.

A USA Rare Earth (USAR.US) confirmou que o governo dos EUA irá assumir uma participação no capital da empresa, fornecendo aproximadamente 1,6 mil milhões de dólares em financiamento ao abrigo do programa de apoio aos metais críticos de terras raras. Em troca, o governo receberá ações e opções de compra de ações, o que lhe confere uma participação significativa na empresa. Após o anúncio, as acções da USA Rare Earth subiram.

As ações da Revolution Medicines (RVMD.US) caíram cerca de 20% após informações de que a Merck (MRK) já não está em negociações de aquisição com a empresa.

As ações da AppLovin (APP.US) subiram 5% após terem recebido uma recomendação de "Compra", reflectindo o otimismo dos investidores quanto às perspectivas da empresa no sector das aplicações móveis e da publicidade.

