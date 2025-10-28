Abertura do mercado norte-americano: Resultados trimestrais apoiam os índices americanos

Principais conclusões A época de resultados trimestrais confirma a forte saúde das empresas do S&P 500, com quase 70% das receitas e 85% dos resultados a excederem as previsões - os níveis mais elevados em cerca de quatro anos. Os próximos resultados do Mag7 serão cruciais para manter os máximos históricos dos índices.

A decisão da Fed e as expectativas de uma redução das taxas de juro estão a introduzir um otimismo cauteloso no mercado, embora a manutenção de uma política monetária restritiva possa aumentar a seletividade do investimento.



Os resultados trimestrais dão estabilidade ao mercado acionista dos E.U.A. Entre as empresas do S&P 500 que já apresentaram relatórios, cerca de 70% das receitas excederam as previsões dos analistas e 85% das empresas apresentaram lucros superiores aos previstos - um nível de surpresas que não se registava há cerca de quatro anos. Estes resultados demonstram que as empresas estão a gerir eficazmente os desafios macroeconómicos, tais como o aumento dos custos das matérias-primas, as perturbações na cadeia de abastecimento e as pressões inflacionistas, mantendo simultaneamente a dinâmica de crescimento em áreas-chave das suas operações. Nos próximos dias, a atenção dos investidores centrar-se-á nas restantes empresas Mag7 - Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet e Meta. Os resultados destas empresas influenciam significativamente os índices de acções e reflectem em grande medida a saúde geral dos sectores da tecnologia e da inovação. As surpresas positivas neste segmento poderiam apoiar os níveis recorde do S&P 500 e do Nasdaq 100, ao passo que resultados mais fracos podem aumentar a seletividade do mercado e desencadear correcções nas avaliações das empresas mais sensíveis aos ciclos económicos. Ao mesmo tempo, os investidores estão a acompanhar de perto a decisão da Fed, que é um fator-chave que afecta o sentimento do mercado. Os preços actuais implicam um corte da taxa de cerca de 25 pontos base, introduzindo um otimismo cauteloso, particularmente no sector tecnológico e nas empresas dependentes do financiamento do crescimento. Por outro lado, qualquer sinal de manutenção de uma política monetária restritiva ou que indique a continuação da pressão inflacionista poderá levar a correcções e a uma maior seletividade nos investimentos. Em suma, os próximos relatórios das maiores empresas, incluindo a Mag7, combinados com a decisão da Fed, serão factores chave para moldar a direção do mercado de acções nos próximos dias. Os investidores devem combinar a análise dos resultados trimestrais com a monitorização da política monetária, os indicadores macroeconómicos e os sinais técnicos para avaliar quais os segmentos de mercado com maior potencial de crescimento e onde se justifica uma maior cautela. US500 (Gráfico H1) No gráfico, conseguimos ver que a EMA 15, 50 e 100 confirmam a força do mercado, com a EMA de curto prazo permanecendo acima das médias de longo prazo, sinalizando a durabilidade da tendência. O RSI, em torno de 71, sugere ligeiras condições de sobre-compra, o que poderia levar a uma correção de curto prazo ou consolidação, mas não ameaça a tendência global. O preço atual perto do limite superior do canal indica a possibilidade de uma pausa temporária, embora os touros ainda controlem o mercado. Notícias Corporativas: A UnitedHealth (UNH.US) subiu cerca de 0,3% após os resultados do terceiro trimestre terem excedido significativamente as expectativas. A receita aumentou 12%, para US $ 113,2 mil milhões, e o lucro por ação foi de US $ 2,59 (US $ 2,92 ajustados). A empresa também aumentou a sua previsão de lucros para o ano inteiro de 2025 para pelo menos 16,25 dólares por ação, ligeiramente acima do consenso do mercado. Apesar das pressões sobre os custos, a UnitedHealth está a gerir eficazmente as despesas e a investir no desenvolvimento de tecnologias médicas, o que está a criar um sentimento positivo por parte dos investidores.

A SoFi Technologies (SOFI.US) caiu cerca de 2%, apesar dos fortes resultados do terceiro trimestre e do crescimento recorde de utilizadores na sua plataforma, com quase um milhão de novos membros. A empresa aumentou a sua previsão de lucros para 2025 para 0,37 dólares por ação, excedendo as projecções anteriores, reflectindo o crescimento dinâmico e o interesse crescente nos serviços financeiros digitais.

A Amazon (AMZN.US) subiu cerca de 0,6% após anúncios de corte de cerca de 14.000 empregos corporativos como parte de uma reestruturação com o objetivo de simplificar a organização e focar em segmentos-chave, como nuvem AWS e IA. Apesar dos despedimentos, os investidores encaram a medida de forma positiva, como um passo para aumentar a eficiência e a competitividade.

A Microsoft (MSFT.US) ganhou mais de 3% depois de anunciar uma parceria alargada com a OpenAI. A Microsoft está a apoiar a transformação da OpenAI numa organização de utilidade pública e a aumentar o seu investimento na empresa, atualmente avaliada em cerca de 135 mil milhões de dólares. Esta ação estratégica realça o empenho da Microsoft no desenvolvimento da IA e na sua integração nos seus próprios produtos, o que tem sido bem recebido pelo mercado.

ganhou mais de 3% depois de anunciar uma parceria alargada com a OpenAI. A Microsoft está a apoiar a transformação da OpenAI numa organização de utilidade pública e a aumentar o seu investimento na empresa, atualmente avaliada em cerca de 135 mil milhões de dólares. Esta ação estratégica realça o empenho da Microsoft no desenvolvimento da IA e na sua integração nos seus próprios produtos, o que tem sido bem recebido pelo mercado. As acções da Confluent (CFLT.US) subiram 11% depois de apresentar resultados do terceiro trimestre de 2025 que excederam as expectativas do mercado. A empresa, especializada em plataformas de streaming de dados em tempo real, registrou receita de US $ 298,5 milhões, um aumento de cerca de 19% ano a ano e acima das estimativas dos analistas de US $ 292,5 milhões. O EPS ajustado foi de US$ 0,13, 33,6% acima das expectativas de US$ 0,10. A subida das acções reflecte a reação positiva dos investidores aos sólidos resultados trimestrais.

