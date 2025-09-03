ABERTURA DO MERCADO NORTE-AMERICANO: Wall Street faz uma pausa

A sessão de terça-feira não foi favorável para os compradores. Uma onda de vendas de títulos, desencadeada pelas crescentes preocupações dos investidores, arrastou os mercados acionários mundiais para baixo. Os futuros do S&P 500 chegaram a perder mais de 1,5%. A sessão de hoje abre com uma correção dessa queda nervosa. O S&P está em alta de 0,3% e o NASDAQ está em alta de 0,7%. O mercado conseguiu reverter a maior parte das perdas de ontem, mas a sessão nos EUA ainda terminou no vermelho. O principal índice de ações dos EUA caiu cerca de 0,6%. Os principais fatores de risco foram os crescentes receios dos investidores em relação à manutenção de resultados sólidos num contexto de enfraquecimento da economia. Alguns também expressaram preocupações com a saúde do atual presidente e precificaram a sua potencial renúncia. O ponto de inflexão ocorreu com uma venda repentina de títulos do G7, já que os investidores parecem estar a precificar riscos de longo prazo e inflação. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Hoje, o sentimento positivo está a ser alimentado pelas empresas de tecnologia, pelos comentários dovish de Waller e pelos dados fracos do mercado de trabalho, que dão esperança para cortes de taxas mais rápidos e profundos. Dados macroeconómicos: O Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA publicou hoje os tão esperados dados sobre o emprego. Os investidores esperavam um arrefecimento ainda maior do mercado de trabalho, mas os números acabaram por ser ainda piores do que o esperado. Ofertas de emprego: Publicado: 7181 mil (Previsão: 7,382 mil, Anterior: 7,437 milhões) No final do dia, o mercado aguardará um discurso do membro do FOMC Kashkari, bem como a publicação do Livro Bege. US500 (D1) Fonte: Xstation No gráfico, é possível observar a força relativa dos compradores que, apesar de uma queda acentuada e repentina, defenderam facilmente o nível de suporte em torno da retração FIBO de 38,2. O preço voltou rapidamente para a área próxima ao limite inferior da tendência de alta de médio prazo, mas não conseguiu retornar ao canal de alta. Dada a situação atual do gráfico, um cenário provável é a consolidação do preço entre o último pico e a zona de resistência em torno de US$ 6.360. Por outro lado, a queda acentuada e repentina pode sinalizar uma mudança no sentimento e uma reversão da tendência para baixa. Notícias da empresa: Alphabet (GOOGC.US) / Apple (AAPL.US) — As ações de tecnologia estão em alta após uma decisão judicial importante. Em um processo antitruste, o tribunal decidiu que o Google não seria obrigado a dividir os seus negócios em empresas menores e manterá a capacidade de promover o seu motor de busca como padrão. Em troca, a empresa é obrigada a partilhar os dados recolhidos com os concorrentes. As ações da Alphabet subiram mais de 6% e as da Apple subiram 3%. Kraft Heinz (KHC.US) — A produtora de alimentos está a recuperar algumas das perdas da sessão anterior após receber uma classificação melhorada da Morgan Stanley. As ações subiram mais de 1% nas negociações pré-mercado. Zscaler (ZS.US) — A fabricante de software caiu mais de 3% na abertura, apesar de ter divulgado resultados sólidos para o segundo trimestre de 2025. Os resultados superaram as expectativas dos investidores, e a empresa também divulgou uma perspectiva otimista. Dollar Tree (DLRT.US) — A retalhista divulgou os seus resultados, superando as expectativas dos analistas com crescimento no EPS, receita e vendas. A empresa também projetou um crescimento futuro sólido. No entanto, os resultados e as previsões não agradaram aos investidores. As ações caíram quase 9%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.