Os índices em Wall Street estão a dar sinais de recuperação, com os mercados a subirem após as quedas de ontem. O Dow Jones está a subir 0,6 por cento, o S&P 500 está a subir 0,2 por cento e o Nasdaq está a subir 0,3 por cento.

A recuperação de hoje é uma reação às fortes quedas de ontem, que foram impulsionadas por preocupações sobre o impacto da inteligência artificial no sector da tecnologia e a incerteza em torno das tarifas introduzidas pela administração Trump. As tarifas recentemente anunciadas estão a causar mais perturbações no mercado e provocaram a oposição de vários países que assinaram anteriormente acordos comerciais. Estes países estão a exigir que os termos dos acordos sejam cumpridos e, caso contrário, poderão rescindir os acordos, aumentando a incerteza do mercado global.

As atenções continuam centradas no sector dos semicondutores e da inteligência artificial, onde a NVIDIA desempenha um papel fundamental. A empresa é considerada um barómetro da tendência de alta da indústria, uma vez que as suas tecnologias GPU são a base dos centros de dados e dos sistemas de IA em todo o mundo. No passado, os fortes resultados da NVIDIA alimentaram frequentemente os ganhos no sector dos chips e no índice Nasdaq, mesmo no meio de riscos macroeconómicos e tarifários.

A publicação amanhã dos resultados trimestrais da NVIDIA é o evento mais importante da semana e pode servir como um teste decisivo para a continuação do mercado em alta. Se os resultados confirmarem a forte procura de soluções de IA e mostrarem que a empresa pode manter o crescimento apesar dos desafios tarifários e da cadeia de abastecimento, isto poderá reforçar a recuperação em todo o sector tecnológico. Se o relatório ficar aquém das expectativas, mesmo o otimismo de hoje pode rapidamente dar lugar a quedas.

Em suma, Wall Street está a subir hoje após perdas acentuadas, indicando uma recuperação a curto prazo, mas os principais eventos e riscos, como as novas tarifas de Trump e os próximos resultados da NVIDIA, determinarão a direção do mercado nos próximos dias.

xStation5

xStation5

Os futuros do US500 (S&P 500) estão a subir hoje em reação às notícias positivas sobre o acordo da AMD com a Meta para o fornecimento de chips de IA. A recuperação após as perdas de ontem apoia o otimismo no sector tecnológico, embora o mercado permaneça num modo de esperar para ver os resultados trimestrais da NVIDIA amanhã.

Notícias da empresa

A AMD (AMD.US) assinou um importante acordo com a Meta Platforms (META.US) para fornecer chips de IA nos próximos cinco anos com uma capacidade total de computação de até 6 gigawatts. As primeiras remessas, baseadas nas futuras GPUs AMD Instinct MI450 e nos processadores EPYC, estão previstas para o segundo semestre de 2026. A parceria é altamente valiosa e pode ultrapassar os 60 mil milhões de dólares. O acordo também permite que a Meta adquira até 10 por cento das acções da AMD em troca do cumprimento de compromissos de compra e de marcos acordados na entrega de chips.

O anúncio provocou um aumento significativo das acções da AMD, interpretado pelo mercado como um sinal da crescente procura de IA e uma confirmação da posição competitiva da AMD face à NVIDIA. O acordo enquadra-se numa tendência mais ampla do sector, em que as empresas estão a investir fortemente em infra-estruturas de IA e a procurar fornecedores de hardware alternativos, com a AMD a cimentar cada vez mais a sua posição neste segmento.

As acções da Eli Lilly (LLY.US) ficaram sob pressão depois de a concorrente Novo Nordisk ter anunciado um corte de preços de até 50% para os medicamentos GLP-1 nos EUA. Esta medida intensifica a concorrência no segmento dos medicamentos para a diabetes e para a perda de peso, exercendo pressão sobre a Eli Lilly e afectando potencialmente as suas receitas.

A Whirlpool (WHR.US) anunciou uma nova emissão de acções no valor de cerca de 800 milhões de dólares. Os fundos serão utilizados principalmente para pagar a dívida e investir no desenvolvimento e automatização do negócio. Na sequência desta decisão, as acções da empresa caíram, reflectindo as preocupações dos investidores sobre a diluição das acções e o potencial impacto na avaliação.

As acções da Home Depot (HD.US) subiram mais de 2 por cento durante a sessão, após a divulgação dos resultados do quarto trimestre. A principal métrica de vendas nas mesmas lojas superou as expectativas do mercado, indicando uma procura contínua por parte dos consumidores, embora a empresa tenha alertado para os desafios macroeconómicos.