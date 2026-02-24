Os índices em Wall Street estão a dar sinais de recuperação, com os mercados a subirem após as quedas de ontem. O Dow Jones está a subir 0,6 por cento, o S&P 500 está a subir 0,2 por cento e o Nasdaq está a subir 0,3 por cento.
A recuperação de hoje é uma reação às fortes quedas de ontem, que foram impulsionadas por preocupações sobre o impacto da inteligência artificial no sector da tecnologia e a incerteza em torno das tarifas introduzidas pela administração Trump. As tarifas recentemente anunciadas estão a causar mais perturbações no mercado e provocaram a oposição de vários países que assinaram anteriormente acordos comerciais. Estes países estão a exigir que os termos dos acordos sejam cumpridos e, caso contrário, poderão rescindir os acordos, aumentando a incerteza do mercado global.
As atenções continuam centradas no sector dos semicondutores e da inteligência artificial, onde a NVIDIA desempenha um papel fundamental. A empresa é considerada um barómetro da tendência de alta da indústria, uma vez que as suas tecnologias GPU são a base dos centros de dados e dos sistemas de IA em todo o mundo. No passado, os fortes resultados da NVIDIA alimentaram frequentemente os ganhos no sector dos chips e no índice Nasdaq, mesmo no meio de riscos macroeconómicos e tarifários.
A publicação amanhã dos resultados trimestrais da NVIDIA é o evento mais importante da semana e pode servir como um teste decisivo para a continuação do mercado em alta. Se os resultados confirmarem a forte procura de soluções de IA e mostrarem que a empresa pode manter o crescimento apesar dos desafios tarifários e da cadeia de abastecimento, isto poderá reforçar a recuperação em todo o sector tecnológico. Se o relatório ficar aquém das expectativas, mesmo o otimismo de hoje pode rapidamente dar lugar a quedas.
Em suma, Wall Street está a subir hoje após perdas acentuadas, indicando uma recuperação a curto prazo, mas os principais eventos e riscos, como as novas tarifas de Trump e os próximos resultados da NVIDIA, determinarão a direção do mercado nos próximos dias.
Os futuros do US500 (S&P 500) estão a subir hoje em reação às notícias positivas sobre o acordo da AMD com a Meta para o fornecimento de chips de IA. A recuperação após as perdas de ontem apoia o otimismo no sector tecnológico, embora o mercado permaneça num modo de esperar para ver os resultados trimestrais da NVIDIA amanhã.
Notícias da empresa
A AMD (AMD.US) assinou um importante acordo com a Meta Platforms (META.US) para fornecer chips de IA nos próximos cinco anos com uma capacidade total de computação de até 6 gigawatts. As primeiras remessas, baseadas nas futuras GPUs AMD Instinct MI450 e nos processadores EPYC, estão previstas para o segundo semestre de 2026. A parceria é altamente valiosa e pode ultrapassar os 60 mil milhões de dólares. O acordo também permite que a Meta adquira até 10 por cento das acções da AMD em troca do cumprimento de compromissos de compra e de marcos acordados na entrega de chips.
O anúncio provocou um aumento significativo das acções da AMD, interpretado pelo mercado como um sinal da crescente procura de IA e uma confirmação da posição competitiva da AMD face à NVIDIA. O acordo enquadra-se numa tendência mais ampla do sector, em que as empresas estão a investir fortemente em infra-estruturas de IA e a procurar fornecedores de hardware alternativos, com a AMD a cimentar cada vez mais a sua posição neste segmento.
As acções da Eli Lilly (LLY.US) ficaram sob pressão depois de a concorrente Novo Nordisk ter anunciado um corte de preços de até 50% para os medicamentos GLP-1 nos EUA. Esta medida intensifica a concorrência no segmento dos medicamentos para a diabetes e para a perda de peso, exercendo pressão sobre a Eli Lilly e afectando potencialmente as suas receitas.
A Whirlpool (WHR.US) anunciou uma nova emissão de acções no valor de cerca de 800 milhões de dólares. Os fundos serão utilizados principalmente para pagar a dívida e investir no desenvolvimento e automatização do negócio. Na sequência desta decisão, as acções da empresa caíram, reflectindo as preocupações dos investidores sobre a diluição das acções e o potencial impacto na avaliação.
As acções da Home Depot (HD.US) subiram mais de 2 por cento durante a sessão, após a divulgação dos resultados do quarto trimestre. A principal métrica de vendas nas mesmas lojas superou as expectativas do mercado, indicando uma procura contínua por parte dos consumidores, embora a empresa tenha alertado para os desafios macroeconómicos.
Última hora: colapso do PIB no Canadá; Índice de Preços ao Produtor nos EUA acelera🚨
EDP Renováveis regista forte crescimento em 2025 apesar de queda temporária em bolsa
Dell apresenta um aumento de 12% em virtude do crescimento de 40% na receita impulsionado pela IA
Gráfico do dia: EURUSD em consolidação antes dos dados macroeconómicos da Europa e dos EUA
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.