A Meta Platforms (META.US) anunciou um programa de cinco anos para adquirir infraestrutura de IA baseada em AMD, totalizando 6 gigawatts, com início previsto para o segundo semestre de 2026. Este é um dos maiores negócios de infraestrutura de IA do atual ciclo de capex e uma confirmação significativa de que a Advanced Micro Devices está a entrar no grupo de fornecedores de hiperescalabilidade de nível 1, ao lado da Nvidia, as ações da AMD subiram mais de 14% nas negociações pré-mercado dos EUA com base na notícia. Nas últimas semanas, as empresas que se beneficiaram da construção da infraestrutura de IA tiveram um desempenho claramente superior ao segmento de software. Com base no acordo, a Meta comprometeu-se a adquirir mais de 100 mil milhões de dólares em computação de IA da AMD, garantindo até 6 GW de capacidade ao longo de cinco anos e potencialmente construindo uma participação de aproximadamente 10% na AMD. O acordo reforça a posição da AMD em relação à Nvidia no mercado de chips de IA em rápida expansão e inclui chips de IA personalizados, bem como warrants de ações vinculados ao desempenho futuro do preço das ações da AMD. Isso faz parte da estratégia mais ampla de IA de Mark Zuckerberg: a Meta está a expandir rapidamente a capacidade do centro de dados e a diversificar os fornecedores, com gastos em infraestrutura de IA que devem chegar a $135 mil milhões este ano. AMD surge como uma das principais beneficiárias da IA De acordo com a CEO da AMD, Lisa Su, o valor total da série de transações deverá ascender a “dezenas de milhares de milhões” de dólares por gigawatt, o que implica que o investimento plurianual da Meta neste programa específico poderá atingir dezenas de milhares de milhões, ou potencialmente mais de 100 mil milhões de dólares, dependendo da configuração final e da combinação de hardware.

A estrutura do acordo vai além de um contrato de fornecimento padrão: a Meta receberá warrants para comprar 160 milhões de ações da AMD, com aquisição de direitos em etapas, sujeitas a marcos do projeto e condições do preço das ações. Se exercidos, esses warrants podem tornar a Meta uma acionista significativa, ressaltando que ambas as partes estão posicionando o relacionamento como uma parceria estratégica de longo prazo. Como reagiram os mercados? Os mercados responderam de forma imediata e positiva, com a AMD subindo nas negociações pré-mercado. A medida reflete as expectativas de um aumento significativo nas receitas relacionadas à IA e a melhoria da credibilidade da AMD no segmento de processadores. As ações da Meta subiram apenas modestamente, sugerindo que os investidores veem o acordo como consistente com sua estratégia de computação previamente comunicada, em vez de um aumento inesperado no risco. Meta e AMD apostam em co-design e diversificação de fornecedores A lógica da Meta é clara: os componentes serão personalizados de acordo com suas necessidades , e a empresa ganhará influência sobre o plano de ação e o design das futuras gerações de chips. Do ponto de vista do custo total de propriedade (TCO) e da eficiência de inferência, este modelo de «co-design» pode ser fundamental para otimizar o consumo de energia e o custo por token/tarefa.

, e a empresa ganhará influência sobre o plano de ação e o design das futuras gerações de chips. Do ponto de vista do custo total de propriedade (TCO) e da eficiência de inferência, este modelo de «co-design» pode ser fundamental para otimizar o consumo de energia e o custo por token/tarefa. Comentários de Santosh Janardhan , diretor de infraestrutura global da Meta, indicam que o hardware da AMD deverá suportar principalmente a inferência, a fase de implementação de modelos treinados em produção. Esta é uma área em que a alta eficiência energética e a disponibilidade previsível de capacidade tendem a ser mais importantes do que o desempenho máximo de aprendizagem.

, diretor de infraestrutura global da Meta, indicam que o hardware da AMD deverá suportar principalmente a a fase de implementação de modelos treinados em produção. Esta é uma área em que a alta eficiência energética e a disponibilidade previsível de capacidade tendem a ser mais importantes do que o desempenho máximo de aprendizagem. A Meta está a reafirmar uma abordagem de multi-sourcing : continuará a desenvolver os seus próprios chips de IA internos, manterá as compras da Nvidia e adicionará a AMD à mistura. Na prática, isso sinaliza que os hiperescaladores tratam os aceleradores como um recurso estratégico, em vez de uma mercadoria, e estão a diversificar ativamente a cadeia de abastecimento e o risco de dependência de fornecedores.

: continuará a desenvolver os seus próprios chips de IA internos, manterá as compras da Nvidia e adicionará a AMD à mistura. Na prática, isso sinaliza que os hiperescaladores tratam os aceleradores como um recurso estratégico, em vez de uma mercadoria, e estão a diversificar ativamente a cadeia de abastecimento e o risco de dependência de fornecedores. Para a AMD, isso não se trata apenas de volume, mas também de um ponto de inflexão na reputação: a Meta já é o segundo maior cliente da AMD, e o novo acordo pode tornar-se um importante impulsionador de crescimento nos próximos anos. Dada a escala da AMD (cerca de $34,6 mil milhões de receita no ano passado), mesmo um adicional de dezenas de milhões de dólares em vendas anuais ao longo do horizonte de implantação alteraria significativamente a trajetória da AMD no mercado de aceleradores.

da AMD, e o novo acordo pode tornar-se um importante impulsionador de crescimento nos próximos anos. Dada a escala da AMD (cerca de de receita no ano passado), mesmo um adicional de em vendas anuais ao longo do horizonte de implantação alteraria significativamente a trajetória da AMD no mercado de aceleradores. No geral, a estrutura e a escala da parceria sugerem que a Meta e a AMD estão a apostar num cenário em que a monetização da IA em hiperescala traduz-se num superciclo de investimento plurianual, apesar do crescente debate sobre o risco de uma «bolha» de investimento em IA. Gráfico AMD.US (D1) As ações da AMD caíram recentemente quase 25% em relação às máximos e estão agora a testar a área de ~$191 (EMA200). O acordo com a Meta parece proporcionar um alívio a curto prazo e ajuda a reancorar as ações numa tendência ascendente fundamentalmente sustentada. xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.