Nos últimos meses, a Apple acelerou significativamente os esforços para expandir a produção de chips e Macs nos Estados Unidos, o que deve ser considerado uma jogada estratégica. O objetivo da empresa é aumentar a resiliência da cadeia de abastecimento face aos crescentes riscos geopolíticos, às tensões entre os Estados Unidos e a China e às potenciais perturbações na produção asiática. Embora a produção em massa de iPhones e da maioria dos Macs continue na Ásia, a Apple está a intensificar os investimentos na indústria de semicondutores dos EUA para garantir componentes críticos e fortalecer as capacidades tecnológicas locais. O complexo de semicondutores no Arizona Um elemento-chave dessa estratégia é o enorme complexo de produção de chips no Arizona, com um custo estimado em cerca de 165 mil milhões de dólares. O complexo inclui seis fábricas e apoia a produção de semicondutores avançados usados nos novos dispositivos da Apple. Embora essas tecnologias ainda estejam atrás das instalações da TSMC em Taiwan, o investimento permite à Apple garantir parte de sua produção em cenários de emergência e reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros para componentes críticos. Parcerias norte-americanas e produção estratégica Ao mesmo tempo, a Apple está a expandir a cooperação com parceiros e fornecedores norte-americanos. A GlobalWafers, no Texas, lida com a produção de wafers, a Corning, no Kentucky, produz vidro especializado e a Amkor, no Arizona, é responsável pela embalagem de chips. Esses investimentos estratégicos e parcerias permitem à empresa construir um ecossistema de produção local que, embora ainda represente uma pequena percentagem da procura total da Apple, aumenta a estabilidade e a segurança do abastecimento. A Apple também anunciou que parte da produção do Mac Mini será transferida para as instalações da Foxconn em Houston, onde a empresa já fabrica os seus servidores de IA. Embora o Mac Mini represente uma pequena parte das vendas da Apple, é popular entre programadores e utilizadores de IA, tornando a produção local uma forma de aumentar a flexibilidade da empresa em responder à procura em constante mudança. A linha de produção de Houston será apoiada por um centro de formação, refletindo a abordagem de longo prazo da Apple para desenvolver competências locais e aumentar a capacidade de produção nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a empresa mantém uma parte significativa da produção na Ásia, destacando que a TSMC continua a ser o principal fornecedor de chips avançados. As ações da Apple devem ser vistas num contexto geopolítico e macroeconómico mais amplo. O aumento das tensões no Leste Asiático e o risco potencial de um bloqueio chinês do Estreito de Taiwan colocam as empresas de tecnologia numa situação em que diversificar as fontes de abastecimento e desenvolver capacidades locais se torna uma necessidade estratégica. Através dos seus investimentos no Arizona e no Texas, a Apple está a criar uma forma de seguro para a sua cadeia de abastecimento global, minimizando o risco de interrupções repentinas no fornecimento de componentes críticos. Implicações estratégicas para o mercado e investidores A ação da Apple pode ser interpretada como uma medida ponderada de proteção da cadeia de abastecimento .

. A empresa reduz o risco associado a potenciais problemas de produção na TSMC.

associado a potenciais problemas de produção na TSMC. A estratégia mitiga o impacto das tensões geopolíticas , incluindo o risco de um bloqueio do Estreito de Taiwan.

, incluindo o risco de um bloqueio do Estreito de Taiwan. Aumenta a resiliência a interrupções na cadeia de abastecimento global.

a interrupções na cadeia de abastecimento global. Para os investidores, isso sinaliza que a Apple está a gerir ativamente o risco geopolítico e a fortalecer o ecossistema de produção dos EUA .

e a fortalecer o . A longo prazo, essas ações podem melhorar a estabilidade operacional, aumentar o controlo sobre componentes críticos e reduzir a vulnerabilidade a choques externos do mercado.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.