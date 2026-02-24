Os futuros do cacau (COCOA) no ICE caíram hoje mais de 5% e desceram abaixo dos 3.000 dólares por tonelada - valores de maio de 2023. O mercado está a ser penalizado pela diminuição da procura, pelo abrandamento acentuado da transformação, condições meteorológicas favoráveis em toda a África Ocidental e a perspetiva de uma forte época de colheita, que também está a pesar nos rendimentos dos agricultores africanos. Análise dos compromissos dos comerciantes (CoT) da CFTC (dados de 17 de fevereiro de 2026) O último relatório CoT para o cacau sugere que o mercado se encontra numa fase de transição e não num ponto de clara aceleração da tendência. A principal mudança semanal é uma queda no interesse aberto de mais de 8.000 contratos (cerca de -5%). Isto indica que alguns participantes fecharam posições, deixando menos “combustível fresco” para um movimento sustentado e direcional. Um declínio nas posições em aberto coincide frequentemente com um impulso de arrefecimento e uma mudança para a consolidação. Em termos de posicionamento, os maiores participantes especulativos (Managed Money) permanecem com posições líquidas curtas - detendo mais posições curtas do que longas - dando ao mercado uma ligeira tendência de baixa. Ao mesmo tempo, os produtores e outros participantes comerciais reduziram as suas coberturas (cortaram posições curtas), o que, historicamente, pode indicar que a pressão do lado da oferta está a diminuir. Por outras palavras, os especuladores continuam a inclinar-se para a baixa, mas a “indústria” já não está a aumentar a pressão no sentido da baixa.

Vale também a pena notar a concentração de posições curtas numa categoria de operadores. Uma parte significativa das posições curtas é detida por um número relativamente pequeno de entidades, o que aumenta o risco de um “short squeeze”: se surgir um catalisador de alta (por exemplo, uma manchete relacionada com o clima ou com a oferta), a cobertura forçada das posições curtas poderia desencadear uma recuperação mais acentuada. Em geral, o relatório não aponta para uma configuração extrema de sobrecompra ou sobrevenda. O posicionamento mostra uma tendência moderada de baixa entre os fundos, mas com a participação a diminuir e os hedgers a recuarem parcialmente. No curto prazo, isto aumenta as probabilidades de consolidação ou de uma recuperação técnica; um regresso a uma clara tendência de baixa exigiria provavelmente uma nova acumulação de posições curtas por parte dos fundos, juntamente com um aumento das posições em aberto. Fonte: CFTC, CoT COCOA (D1) Fonte: xStation5

