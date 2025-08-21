ABERTURA MERCADO NORTE-AMERICANO: Ações caem antes do encontro em Jackson Hole

O mercado americano continua sob pressão devido às elevadas valorizações, resultados decepcionantes e política do FED. Os índices de ações americanos estão a cair pelo segundo dia consecutivo. O US500 está a perder cerca de 0,5% na abertura. A maior empregadora dos EUA, Walmart (WMT.US), divulgou os seus resultados para o segundo trimestre de 2025. A retalhista voltou a desapontar os investidores em termos de EPS, ficando aquém das expectativas. Apesar de ter superado as expectativas na maioria das outras categorias, a empresa está a perder mais de 3% antes da abertura do mercado. EPS: 0,68 em comparação com os 0,73 esperados Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Receita: 177,4 mil milhões em comparação com os 175,9 mil milhões esperados Vendas: crescimento de 4,8 em comparação com os 4,21% esperados Margem bruta: aumentou para 22,8% em comparação com os 24,8% esperados

O crescimento das vendas previsto para o final do ano foi aumentado de 3-4% para 3,75%-4,75%. Morgan Stanley eleva a classificação da Hewlett Packard (HPE.US). O novo preço-alvo, de acordo com os analistas do banco, é de US$ 28, o que implica um aumento de 33% em relação aos níveis atuais. A empresa registou um aumento de 2,8% nas negociações pré-mercado. A Boeing (BA.US) está a aproximar-se de fechar um acordo com a China para a entrega de até 500 novas aeronaves. À luz desta informação, o preço da empresa subiu cerca de 2% nas negociações pré-mercado. Dados macroeconómicos: O número de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA aumentou em 235 mil em relação às expectativas.

O índice PMI para os serviços indicou 55,4, em comparação com os 54,2 esperados.

O índice PMI para a indústria transformadora indicou 53,3, em comparação com os 49,5 esperados. US500 (H4) No gráfico H4, o nível de 6366, que era o limite inferior do canal ascendente, foi defendido. O suporte na linha de tendência é ainda mais reforçado pelos picos e vales do início da semana. Logo abaixo da linha de tendência, a média EMA200 está muito próxima, e sua quebra pode levar a novas quedas nos preços. Preocupações com a durabilidade da defesa dos preços também podem surgir do fato de que atualmente ela está abaixo das suas médias de 25, 50 e 100 períodos. Os indicadores RSI sugerem que o índice já está sobrevendido. Incerteza envolvendo a FED As minutas do FOMC destacaram claramente a ameaça do retorno da inflação e, mais importante, que o risco de inflação é maior do que as ameaças ao mercado de trabalho. Também foram mencionados indicadores de valorização muito elevados dos ativos. Este comentário pode suscitar preocupações adicionais na perspetiva do simpósio de Jackson Hole, na sexta-feira. Vale a pena notar que, até hoje, o mercado está a prever uma probabilidade de 80% de um corte nas taxas em setembro. O clima em torno do FED nas últimas semanas não está a ser amenizado pelo presidente dos EUA. Donald Trump exige a demissão de Lisa Cook, acusando-a de falsificação. No caso da demissão/renúncia da governadora Cook, o presidente ficaria mais perto de obter a maioria no FOMC. O presidente Donald Trump é atualmente um dos críticos mais veementes da política de manutenção das taxas de juro no nível atual.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.