A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company é uma empresa que, quase sozinha, impulsiona a produção mundial de chips. Quando falamos de inteligência artificial, computação de alto desempenho ou supercomputadores, a TSMC está quase sempre em segundo plano, fornecendo o coração dos chips mais avançados. No quarto trimestre de 2025, a empresa demonstrou que a sua importância não é apenas teórica. Os resultados financeiros e a forte procura dos gigantes da tecnologia confirmam que a TSMC não só acompanha as tendências como ajuda a moldá-las. Neste artigo, analisaremos a forma como as receitas e os lucros recorde do último trimestre reflectem o domínio da empresa no sector e exploraremos as suas perspectivas futuras e o seu valor real.

A TSMC no centro da tecnologia global

A TSMC não é um fabricante de chips comum. É uma empresa que determina quais as tecnologias que chegam aos servidores, supercomputadores e centros de dados que alimentam a inteligência artificial em todo o mundo. Os principais intervenientes no mercado, como a Nvidia, a AMD e a Apple, bem como os principais hiperescaladores, confiam à TSMC as suas encomendas de produção mais críticas. Isto permite à empresa não só beneficiar do aumento da procura, mas também moldar a direção de toda a indústria. Os nós de tecnologia avançada, incluindo os processos de 3 nanómetros, 5 nanómetros e 7 nanómetros, representaram em conjunto 77% das receitas de bolachas no quarto trimestre de 2025. Além disso, a recém-lançada produção em massa de chips de 2 nanómetros já está a estabelecer uma base sólida para receitas futuras. Esta tecnologia tem o potencial de aumentar significativamente a quota da TSMC nos segmentos mais avançados do mercado de chips nos próximos anos, particularmente na inteligência artificial e na computação de alto desempenho.

Resultados recorde no quarto trimestre de 2025

Bloomberg, XTB

A TSMC encerrou o quarto trimestre de 2025 com resultados impressionantes que excederam claramente as expectativas do mercado. A receita trimestral atingiu NT$ 1.046,09 mil milhões , aproximadamente 33,2 mil milhões de dólares, representando um aumento de 20,5% em relação ao ano anterior e o nível mais alto da história da empresa. O lucro líquido ascendeu a NT$505,74 mil milhões, ou 16 mil milhões de dólares, um aumento de 35% em comparação com o mesmo período do ano passado. Estes sólidos resultados financeiros demonstram a capacidade da TSMC para manter uma elevada rentabilidade, mesmo com o aumento das despesas de capital e a crescente procura de chips.

A margem bruta manteve-se num nível muito elevado de 62% e a margem operacional atingiu os 54%, destacando a eficiência operacional da empresa. A elevada margem líquida de 48,3% confirma que a TSMC gere eficazmente os custos de produção, mantendo um forte poder de fixação de preços no segmento de chips topo de gama.

As tecnologias avançadas continuam a impulsionar o crescimento. Os processos de 3 nanómetros, 5 nanómetros e 7 nanómetros representaram 77% das receitas de bolachas, com os 3 nm a contribuírem com 28%, os 5 nm com 35% e os 7 nm com 14%. No início de 2026, a TSMC lançou a produção em massa de chips de 2 nanómetros, que agora servem de base para o crescimento futuro e reforçam a posição da empresa na inteligência artificial e na computação de alto desempenho. A estrutura de receitas demonstra a concentração da empresa nos segmentos de mercado tecnologicamente mais avançados, garantindo margens elevadas e uma vantagem competitiva nos próximos anos.

Crescimento estável e posição financeira sólida

Bloomberg, XTB

Durante vários anos, a TSMC tem crescido de forma consistente, aumentando as receitas trimestrais de cerca de 200 mil milhões de TWD para mais de 1.046 mil milhões de TWD até ao final de 2025. O crescimento dinâmico do lucro líquido confirma o aumento da rentabilidade, enquanto as margens operacionais e líquidas permanecem excecionalmente elevadas, acima dos 50% e 40%, respetivamente. Este nível de rentabilidade reflecte a eficiência operacional da empresa, a capacidade de manter o poder de fixação de preços e a gestão eficaz dos custos nos segmentos de mercado mais avançados.

Bloomberg, XTB

A nível financeiro, a empresa é sólida e estável. A caixa e os equivalentes de caixa excedem significativamente o passivo, proporcionando flexibilidade financeira e liberdade para financiar o desenvolvimento e investimentos ambiciosos. O rácio de liquidez mantém-se a um nível seguro, permitindo à empresa cumprir as suas obrigações sem dificuldades e manter a estabilidade mesmo em períodos de maior volatilidade do mercado.

Bloomberg, XTB

A eficiência da gestão de capital é também excecionalmente elevada. O EBITDA cresce proporcionalmente às receitas e o retorno sobre o capital investido (ROIC) excede significativamente o custo do capital, demonstrando a capacidade da TSMC para gerar valor para os acionistas a longo prazo e manter operações estáveis e rentáveis. Além disso, a estrutura das receitas mostra que os nós de tecnologia avançada desempenham um papel fundamental, representando a maioria das vendas e constituindo a base para o crescimento futuro. Isto permite à TSMC satisfazer a procura crescente de chips de IA e de computação de alto desempenho, mantendo simultaneamente uma vantagem competitiva no mercado global.

Bloomberg, XTB

A análise do retorno confirma ainda mais a forte posição da TSMC no mercado. Os gráficos de retorno acumulado mostram que as acções da TSMC ultrapassaram claramente o desempenho do S&P 500 e do Nasdaq 100 durante o período analisado. Apesar da maior volatilidade no início do ano, a empresa recuperou rapidamente e entrou numa fase de crescimento dinâmico, terminando o período com ganhos superiores a 60%, enquanto os principais índices dos EUA registaram aumentos de apenas uma dúzia a vinte por cento. Este desempenho superior relativo reflecte a avaliação positiva do mercado relativamente aos fundamentos da TSMC, em particular o seu papel fundamental na cadeia de fornecimento global de semicondutores e a exposição a tendências de longo prazo, como a inteligência artificial e a computação de elevado desempenho.

Perspetivas para 2026 e panos de investimento da empresa

A TSMC entra em 2026 com uma forte dinâmica e previsões optimistas. A administração espera que as receitas do primeiro trimestre se situem entre 34,6 e 35,8 mil milhões de dólares, o que implica um crescimento anual contínuo de dois dígitos. A margem bruta está projetada em 63-65% e a margem operacional em 54-56%, mostrando a capacidade da empresa de manter alta lucratividade, mesmo em meio à crescente demanda de chips de IA e HPC.

Bloomberg, XTB

O elemento mais impressionante da estratégia da TSMC são as suas despesas de capital. A empresa planeia investir um valor recorde de 52-56 mil milhões de dólares em 2026 para desenvolver e modernizar a capacidade de produção, um aumento de mais de 25% em comparação com o ano anterior. Estes investimentos maciços centram-se nos nós mais avançados de 3 nm, 5 nm e 7 nm, bem como na produção em massa de chips de 2 nm, formando a base para o crescimento futuro. A escala do investimento demonstra claramente que a TSMC encara o boom da IA como uma mudança permanente no mercado global de semicondutores e não como uma tendência temporária.

Bloomberg, XTB

Através destes investimentos, a empresa reforça a sua liderança tecnológica e assegura capacidades de produção para os seus maiores clientes, incluindo a Nvidia, a AMD, a Apple e os principais hyperscalers. Uma forte estrutura de receitas, margens elevadas e investimento estratégico em tecnologia de ponta mostram que a TSMC não só está preparada para satisfazer a procura atual, como também está a construir as bases para um crescimento estável a longo prazo.

Visão geral da avaliação da empresa

Apresentamos uma avaliação do fluxo de caixa atualizado (DCF) da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Esta avaliação destina-se apenas a fins informativos e não deve ser considerada uma recomendação de investimento ou uma avaliação exacta.

A TSMC é o maior fabricante mundial de semicondutores por contrato, fornecendo os chips mais avançados para inteligência artificial, computação de alto desempenho e aplicações de centros de dados. A empresa beneficia da procura crescente de chips de IA e processadores de elevado desempenho, e os seus investimentos estratégicos em nós de 3 nm, 5 nm e 7 nm, bem como a produção em massa de chips de 2 nm, proporcionam uma base sólida para um maior crescimento.

Vale a pena notar que a TSMC mantém uma rentabilidade muito elevada e uma vantagem tecnológica sobre os concorrentes, limitando os riscos de mercado e permitindo um planeamento seguro para os próximos anos. A avaliação mantém-se conservadora, tendo em conta as potenciais pressões da concorrência e a volatilidade do mercado mundial de semicondutores.

Com base nesta análise, o valor estimado de uma ação da TSMC é de aproximadamente 465 USD, em comparação com o preço atual de 326 USD, o que implica uma subida potencial de cerca de 43%. Isto indica que a empresa não só tem fortes fundamentos financeiros, como também oferece uma oportunidade atractiva para os investidores que acreditam no crescimento contínuo dos sectores dos semicondutores e da inteligência artificial.

Bloomberg

Resumo e pressupostos de avaliação

A TSMC termina 2025 em excelente situação financeira, com receitas recorde e uma rentabilidade impressionante. O forte crescimento das receitas, as margens elevadas e o investimento estratégico nas tecnologias mais avançadas, incluindo a produção em massa de chips de 2 nm, mostram que a empresa não só está a manter a sua posição de liderança, como também a construir uma base para o crescimento a longo prazo.

Com despesas de capital planeadas de 52-56 mil milhões de dólares em 2026, a TSMC assegura a liderança tecnológica e a capacidade de produção para clientes-chave como a Nvidia, a AMD, a Apple e os principais hiperscalers. Isto demonstra que a empresa encara o boom da IA como uma tendência permanente e não como uma moda passageira.