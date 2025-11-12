Ações da AMD disparam 5% em pre-market 📈

As ações da Advanced Micro Devices (AMD.US) estão a valorizar cerca de 5% esta quarta-feira, depois do CEO Dra. Lisa Su ter previsto que o mercado de data center de IA poderia chegar a US $ 1 bilião até 2030, durante a apresentação do dia do analista da empresa. Su descreveu a procura de computação de IA como “mais rápida do que qualquer coisa que já vimos antes”, delineando planos para aumentar a receita do data center da AMD para dezenas de bilhões até 2027 por meio de novas GPUs e sistemas Helios em escala de rack. A subida da AMD e das ações relacionadas com a IA melhoram também o sentimento em torno do Nasdaq; o US100 valorizou quase 0,5%. A AMD e a ARM ganharam terreno , enquanto a Intel perdeu quota de mercado no mercado global de microprocessadores durante o terceiro trimestre de 2025 , de acordo com dados da Mercury Research . Agora, a AMD pretende atingir US $ 100 mil milhões em receita anual de data center em cinco anos , alimentada pela expansão de sua pegada no mercado de computação de IA dominado pela Nvidia .

Apesar da liderança dominante da Nvidia, Morgan Stanley observou que o sucesso da AMD dependerá de ser "melhor do que a Nvidia nas métricas que mais importam para os clientes", como eficiência, energia e ROI. A AMD planeia desafiar a Nvidia com a sua próxima geração de aceleradores MI400 e sistemas de rack Helios, previstos para 2026. AMD aposta no futuro O diretor financeiro Jean Hu previu que, nos próximos 3-5 anos, a AMD espera: 35% de crescimento anual em toda a empresa, 60% de crescimento anual nas receitas dos centros de dados, e um aumento do EPS para 20 dólares no mesmo período (contra 2,68 dólares previstos em 2025, segundo a LSEG).

A AMD prevê margens brutas entre 55% e 58%, superiores a algumas previsões de Wall Street.

A AMD destacou o impulso em GPUs e CPUs, observando: Os chips Instinct AI estão agora implementados em 7 das 10 maiores empresas de IA, Os processadores EPYC comandam cerca de 40% da receita global de CPU de servidor.

Espera-se que os próximos produtos, como a GPU MI450 e as soluções de rack Helios, acelerem as implantações em nuvem e expandam a participação de mercado em 2026-2027.

A AMD também relatou vitórias de design personalizado na indústria aeroespacial, defesa e comunicações, definidas para escalar em 2026 e além - apoiando uma trajetória de crescimento de IA de vários anos.

As remessas totais de unidades aumentaram 3,9% em relação ao trimestre anterior, superando a média sazonal de 2,4%, graças às vendas mais fortes nos segmentos de CPU de servidor e notebook.

A quota da Intel diminuiu 157 pontos base (-1,57%) para 64,2%, continuando a sua queda em vários trimestres.

A quota da AMD aumentou 108 pontos base (+1,08%) para 22,1%, reflectindo a forte procura dos seus processadores Ryzen e EPYC.

As CPUs baseadas em ARM ganharam 49 pontos base (+0,49%), atingindo 13,7% do total de unidades - o seu nível mais elevado até à data.

Os dados sublinham a intensificação da concorrência no panorama das CPUs, à medida que a AMD e a ARM corroem constantemente o domínio de longa data da Intel nos PCs e centros de dados. Últimos resultadaos da empresa Os resultados do 3º trimestre de 2025 quebraram as expectativas: EPS: $1.20 (vs. est. $1.12) Receita: $ 9.25 mil milhões (+ 36% A / A), um recorde. Vendas do centro de dados: $ 4.3 mil milhões (+ 22% A / A).

Previsão para a receita do quarto trimestre de 2025: $ 9.3- $ 9.9 mil milhões, acima do consenso ($ 9.17 mil milhões).

A CEO Lisa Su chamou isso de "um claro passo à frente em nossa trajetória de crescimento", impulsionado pela expansão da demanda de IA e liderança em computação.

Apesar dos fortes fundamentos, as ações caíram ~ 1% após o fecho de mercado devido a preocupações mais amplas com a bolha de IA, mas permanecem acima de 100% no acumulado do ano. Desempenho das ações: As ações da AMD subiram 97% YTD e ganharam 16% desde 6 de outubro, quando a empresa assinou uma parceria estratégica de IA com a OpenAI. Os investidores elogiaram as perspectivas arrojadas de crescimento, embora alguns tenham alertado para os riscos de execução, pressões da cadeia de abastecimento e potencial saturação nos gastos com infra-estruturas de IA, fazendo subir as ações. Os investidores estarão atentos se a AMD pode transformar o forte impulso do produto em lucratividade sustentada devido ao aumento da concorrência em infraestruturas de IA da Nvidia, Intel e fabricantes de chips personalizados, como a Broadcom. Fonte: xStation5

