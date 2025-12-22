Nvidia: Potenciais expedições de H200 para a China em destaque

A NVIDIA está atualmente num ponto que pode vir a ser um dos momentos mais significativos para a avaliação da empresa nos próximos trimestres, particularmente no contexto da sua relação com o mercado chinês de inteligência artificial. De acordo com relatórios emergentes, a empresa informou clientes selecionados na China sobre os planos para iniciar os envios de processadores gráficos H200 em meados de fevereiro de 2026, imediatamente antes do período do Ano Novo Chinês. Espera-se que os volumes iniciais sejam provenientes do inventário existente e variem entre 5.000 e 10.000 módulos, o que se traduz em aproximadamente 40.000 a 80.000 unidades de GPU individuais. Embora a H200 não represente a última geração de soluções da NVIDIA, continua a ser uma ferramenta essencial para treinar grandes modelos de linguagem e lidar com cargas de trabalho avançadas, especialmente em ambientes sujeitos a restrições de exportação. Estes planos são o resultado direto de uma mudança na abordagem dos Estados Unidos à exportação de tecnologia avançada após a tomada de posse da nova administração no início de 2025. A redução das restrições a produtos NVIDIA selecionados abre o acesso da empresa a um dos maiores mercados de IA do mundo. Na China, a procura de GPUs de elevado desempenho excede significativamente as capacidades dos fornecedores locais, cujas soluções permanecem visivelmente menos competitivas em comparação com o hardware da NVIDIA. Como resultado, para muitas empresas tecnológicas locais, as unidades H200 representam o único caminho viável para um maior desenvolvimento de sistemas avançados de IA. Os mercados financeiros rapidamente avaliaram esta informação. Na negociação pré-mercado, as acções da NVIDIA subiram mais de 1,5 por cento, consistente com o padrão observado durante relatórios anteriores relativos a potenciais aprovações de exportação para a China. A importância da China para a trajetória de crescimento a longo prazo da NVIDIA continua a ser crítica. As previsões indicam que, em 2026, o mercado poderá representar cerca de 20 a 25% da procura global de processadores de IA, traduzindo-se potencialmente em 15 a 20 mil milhões de dólares em receitas. Os principais intervenientes, como a ByteDance, a Alibaba Cloud e a Tencent, estão a procurar ativamente aprovações regulamentares rápidas, uma vez que o desenvolvimento contínuo das suas plataformas de IA depende do acesso a infra-estruturas de computação de alto desempenho. Em muitas aplicações, os chips locais continuam a ser significativamente menos capazes do que as soluções da NVIDIA. Num cenário de referência, a abertura gradual do mercado chinês representa um fator-chave que influencia a avaliação da NVIDIA na primeira metade de 2026. Para além das remessas do inventário existente, o aumento da produção a partir do segundo trimestre e a garantia de novas encomendas no valor de centenas de milhões de dólares desempenham um papel importante. Os potenciais contratos a longo prazo com grandes clientes chineses levariam provavelmente o mercado a rever as projecções de receitas para o próximo ano fiscal. Ao mesmo tempo, o ambiente de investimento comporta riscos significativos. A tomada de decisões por parte das entidades reguladoras chinesas ainda está em curso e as autoridades pretendem equilibrar as importações de tecnologia avançada com o apoio aos fornecedores nacionais. A incerteza adicional resulta das tensões geopolíticas e das preocupações de alguns responsáveis políticos dos EUA relativamente a potenciais utilizações não civis de processadores avançados. Do ponto de vista do mercado, a informação sobre potenciais envios de H200 para a China é vista como um fator comercial altamente relevante e um sinal de alterações no panorama regulamentar em torno do sector da IA. O facto de a NVIDIA ter comunicado com clientes chineses e a flexibilização das restrições à exportação chamaram a atenção dos investidores para a importância da China na estrutura operacional da empresa. Como resultado, o ângulo chinês tornou-se novamente um elemento-chave na narrativa do mercado em torno da NVIDIA, particularmente no contexto das decisões regulamentares e dos próximos relatórios financeiros.



Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.