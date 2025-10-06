Ações da AMD sobem 25% em pre-market

Principais conclusões A AMD assinou um acordo com a OpenAI para fornecer chips Instinct MI450, aumentando a sua ação no mercado da IA.

A OpenAI pode comprar até 160 milhões de acções da AMD, o que realça a natureza estratégica da parceria.

O acordo entre a AMD e a OpenAI é um momento crucial não só para a própria empresa, mas também para todo o mercado da inteligência artificial. Ao fornecer poderosos chips Instinct MI450 com uma capacidade total de 6 gigawatts, a AMD demonstra que está pronta para competir com a Nvidia, o atual líder da indústria de chips de IA. Esta colaboração permitirá à AMD aumentar significativamente a sua ação no segmento de infraestruturas de IA em rápido crescimento, ao mesmo tempo que acelera o desenvolvimento de soluções avançadas de IA em todo o mundo. Além disso, a AMD emitiu warrants da OpenAI para um máximo de 160 milhões de ações, que serão activados quando forem atingidos marcos técnicos e financeiros específicos. A possibilidade de a OpenAI comprar ações em condições preferenciais indica claramente que esta parceria tem uma natureza estratégica e de longo prazo, com potenciais benefícios mútuos. Para a AMD, isto significa a perspetiva de um crescimento substancial das receitas, especialmente porque o valor do negócio pode atingir dezenas de milhares de milhões de dólares por ano. A colaboração com um líder no domínio da IA também confirma que a AMD não só está a desenvolver tecnologias avançadas, como também é capaz de criar relações comerciais estratégicas de alto nível de forma eficaz. Sam Altman, cofundador e diretor executivo da OpenAI, sublinhou que a parceria com a AMD é crucial para aumentar o poder de computação necessário para desbloquear totalmente o potencial da inteligência artificial. Este acordo enquadra-se na tendência mais ampla de expansão da infraestrutura de IA a nível mundial, em que as empresas estão a investir fortemente no desenvolvimento de tecnologias de IA generativas. Por exemplo, a Nvidia anunciou recentemente planos para investir até 100 mil milhões de dólares na OpenAI para desenvolver em conjunto centros de dados baseados nos seus sistemas. No contexto do mercado de semicondutores, este acordo pode alterar o equilíbrio de forças, especialmente tendo em conta a crescente procura de chips de IA impulsionada pelo desenvolvimento da inteligência artificial generativa e a aplicação generalizada destas tecnologias em vários sectores económicos. Para os investidores, este é um sinal claro de que a AMD está a expandir dinamicamente o seu portefólio e tem potencial para competir eficazmente no mercado global, o que deverá ter um impacto positivo nos resultados financeiros da empresa nos próximos anos. Além disso, desde o início do ano, as ações da AMD valorizaram cerca de 20%, superando os índices de referência, como o S&P 500 e o NASDAQ. O preço das ações da empresa permanece numa forte tendência de alta, confirmando ainda mais o crescente interesse dos investidores e o otimismo sobre o futuro da empresa. Este acordo não é apenas um sucesso para a AMD, mas também um passo importante para um mercado de semicondutores mais competitivo e inovador, onde as parcerias estratégicas desempenham um papel fundamental. Valerá a pena acompanhar o desenvolvimento desta colaboração e a forma como influenciará o futuro do sector da IA.

