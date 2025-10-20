Gráfico do dia: JP225 (20.10.2025)

Principais conclusões Recorde do Nikkei: O índice japonês Nikkei 225 atingiu outro recorde, subindo mais de 3% e ultrapassando os 49.000 pontos, impulsionado pelas esperanças de estabilização política.



O índice Nikkei 225 do Japão subiu mais de 3% hoje, ultrapassando os 49.000 pontos e estabelecendo outro recorde histórico, após uma alta anterior registrada no início de outubro. O movimento é uma resposta direta às esperanças de acabar com o impasse político no Japão. O índice Topix, mais amplo, também registrou ganhos de 2%, motivados principalmente pelos setores eletrônico e financeiro. O aumento mencionado acima é impulsionado principalmente pelas expectativas em torno da conclusão das negociações da coligação. O Partido Liberal Democrático (LDP) está preparado para assinar um acordo de coligação com o Partido da Inovação do Japão (Ishin). Espera-se que o primeiro-ministro do novo governo seja a atual líder do LDP, Sanae Takaichi, conhecida pelas suas visões pró-crescimento, que recentemente levaram a um aumento acentuado nos rendimentos japoneses e à fraqueza do iene, devido às expectativas de uma emissão significativa de dívida para apoiar o aumento dos gastos. Os rendimentos dos títulos japoneses a 10 anos já atingiram 1,66%, significativamente acima da taxa de política monetária atual de 0,5%. Fonte: Bloomberg Finance LP Estabilização política e o «Takaichi Trade» O LDP e o Ishin chegaram a um acordo geral, e a assinatura oficial da coligação está prevista para hoje. Takaichi, como líder do LDP, tem praticamente garantida a posse do cargo de primeiro-ministro com o apoio dos membros do Ishin. A votação para aprovação do governo está marcada para amanhã. A probabilidade de uma política pró-estímulo está levando à continuação da venda de títulos, compra de ações e uma renovada, embora ligeira, fraqueza do iene. Por outro lado, o USDJPY recuou significativamente nas últimas sessões e estabilizou-se entre 150 e 151. Durante a campanha pela liderança do PLD, Takaichi promoveu planos para aumentar os gastos do governo em setores estratégicos, incluindo defesa, tecnologia, cibersegurança e energia nuclear. Situação técnica do JP225 O JP225 alcançou ganhos de 25% este ano, com o ritmo de crescimento a acelerar recentemente, uma tendência que não é totalmente justificada pelos movimentos cambiais. No entanto, há uma discussão renovada sobre o retorno do carry trade, mesmo apesar do risco de aumentos das taxas de juro no Japão. Curiosamente, os ganhos no Japão têm sido recentemente maiores do que os de Wall Street. Os próximos níveis de resistência forte para o JP225 são 50.000 pontos e 51.000 pontos, com o último coincidindo com a extensão de 200,0 da queda desde o início do ano. O suporte está localizado na extensão de 161,8, em torno do nível 47.000. Fonte: xStation5

