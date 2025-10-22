🛢️WTI sobe mais de 2%

Principais conclusões O petróleo bruto WTI subiu mais de 2% para US$ 59 por barril, impulsionado pelas expectativas de que um possível acordo entre os EUA e a Índia restringirá as importações de petróleo russo, aumentando a procura por outras fontes.

por barril, impulsionado pelas expectativas de que um possível acordo entre os EUA e a Índia restringirá as importações de petróleo russo, aumentando a procura por outras fontes. O mercado continua a enfrentar um excesso de oferta : 1,3 mil milhões de barris de petróleo estão atualmente no mar (o nível mais alto desde 2020). Os bancos esperam que o excedente persista no próximo ano.

: de petróleo estão atualmente no mar (o nível mais alto desde 2020). Os bancos esperam que o excedente persista no próximo ano. 59 dólares é a resistência técnica chave, enquanto o indicador crack spread sugere que não se deve esperar um aumento da procura nos EUA no próximo mês.

Os preços do petróleo estão a subir mais de 2% hoje, empurrando o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) para o nível de US$ 59 por barril. Esse aumento está relacionado a um possível acordo entre os Estados Unidos e a Índia com o objetivo de reduzir as importações indianas de petróleo russo. Tal cenário criaria um desafio para o petróleo bruto russo encontrar um mercado de saída, aumentando assim a procura por petróleo de destinos alternativos, especificamente países da OPEP e os EUA.

No entanto, o mercado enfrenta um potencial excesso de oferta significativo, evidenciado pelo maior volume de petróleo em trânsito desde 2020. Atualmente, estima-se que 1,3 mil milhões de barris de crude estejam armazenados em petroleiros, em movimento ou ancorados. De acordo com as projeções de grandes instituições como o JP Morgan e o Goldman Sachs, o mercado petrolífero deve antecipar um excesso de oferta sustentado no próximo ano. O JP Morgan sugere que será crucial manter um preço mínimo de 48 dólares por barril, uma vez que este nível representa atualmente o ponto de equilíbrio para o fluxo de caixa da extração de petróleo.

O principal indicador para o petróleo, o crack spread (a diferença entre os preços do petróleo bruto e dos produtos petrolíferos), permanece em um nível relativamente baixo em comparação com os últimos meses, mas é simultaneamente muito alto em relação aos padrões históricos. No entanto, o spread a 30 dias sugere que um aumento significativo na demanda dos EUA é improvável no futuro imediato. The volume of oil at sea is currently the highest since 2020, indicating a persistent, massive oversupply. Source: Bloomberg Finance LP, XTB The crack spread suggests no excessive demand rebound should be expected in the US over the next month. Source: Bloomberg Finance LP, XTB O preço do petróleo bruto está a recuperar mais de 2% hoje, continuando a recuperação observada desde o início da semana. À frente do preço atual, há uma resistência na forma do limite superior do canal de tendência descendente, juntamente com a retração de Fibonacci de 23,6% da última queda. Uma quebra decisiva do nível de 59 dólares por barril poderia potencialmente levar o preço a subir para a área de 61,5 dólares por barril. Por outro lado, um fecho hoje abaixo de 58,5 dólares poderia levar o petróleo bruto a recuar e tentar continuar a sua tendência de queda. Fonte: xStation5

