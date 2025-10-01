Ações da ArcelorMittal disparam 5% com a possível oferta pública de aquisição de empresas da África do Sul📈

As ações da Arcelor Mittal (MT.NL) subiram mais de 5% hoje, atingindo o nível mais alto desde 2022, devido a notícias de que a Industrial Development Corp. (IDC) da África do Sul está a ponderar uma aquisição de 8,5 mil milhões de rands (491 milhões de dólares) das operações da ArcelorMittal South Africa, após dois anos de negociações. A ArcelorMittal continua a ser o maior fabricante de aço do mundo, com instalações em 18 países e vendas em 160. A IDC é uma instituição financeira estatal com o objetivo de apoiar a recuperação industrial na África do Sul. Se o negócio for aprovado pelas autoridades reguladoras, a IDC planeia trazer como parceiros empresas siderúrgicas internacionais , entre as quais a Networth Investments .

, entre as quais . Em 2023, a ArcelorMittal SA alertou para o encerramento das fábricas de Newcastle e Vereeniging - fornecedores essenciais para as indústrias automóvel e mineira , que empregam 3 500 trabalhadores e 100 000 fornecedores .

- fornecedores essenciais para as , que empregam e . Os elevados custos da energia, as fracas ligações ferroviárias e as importações baratas empurraram a Amsa para o encerramento. A IDC considera que uma aquisição é uma forma de estabilizar e reiniciar as operações.

A IDC está pronta a reembolsar os empréstimos da ArcelorMittal e a injetar capital. Vários investidores já abordaram a IDC sobre joint ventures ou cofinanciamento. Arcelor Mittal (MT.NL, intervalo D1) Fonte: xStation5

