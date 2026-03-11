A Rheinmetall, empresa líder na indústria de defesa da Europa, divulgou hoje os seus resultados. Apesar do forte crescimento das receitas, da sólida melhoria nas margens e das orientações otimistas, não foi suficiente para atender às expectativas do mercado. As ações da empresa caíram cerca de 6% após a divulgação. Resultados de 2025, principais destaques: As vendas consolidadas do grupo aumentaram para 9,9 mil milhões de euros, um aumento de 29% em relação ao ano anterior.

O lucro foi de 1,84 mil milhões de euros, um aumento de 33% em relação ao ano anterior.

A margem operacional do grupo subiu para 18,5%.

A carteira de encomendas em 2025 aumentou para 63,76 mil milhões de euros, um aumento de 36% em relação ao ano anterior. Os resultados da empresa foram objetivamente excelentes, especialmente considerando que se trata de uma empresa industrial e não de uma empresa de serviços ou tecnologia. No entanto, o mercado esperava mais. O mercado parecia estar posicionado para uma receita de cerca de 10,2 mil milhões de euros e um lucro superior a 1,9 mil milhões de euros. Com um rácio P/E na faixa de 90-100, isso se traduz numa reação de avaliação bastante acentuada a uma decepção relativamente pequena. Discriminação por segmento Sistemas terrestres: Receita: 4,9 mil milhões de euros, um aumento de 31,7% Lucro: 0,58 mil milhões de euros, um aumento de 37,2% Margem: 11,7%

Armas e munições: Receita: 3,5 mil milhões de euros, um aumento de 26,9% Lucro: 1,03 mil milhões de euros, um aumento de 31,2% Margem: 29,3%

Eletrónica: Receita: 2,5 mil milhões de euros, um aumento de 45,1% Lucro: 0,36 mil milhões de euros, um aumento de 68,1% Margem: 14,6%

Orientação e política de dividendos O grupo anunciou um dividendo de 11,5 euros por ação. Isso implica uma taxa de pagamento do lucro líquido de 45,5% e um aumento de 42% em relação ao ano anterior. A empresa espera que, em 2026, a receita ultrapasse os 14 mil milhões de euros. A margem operacional deverá aumentar para 19%, o que implica um EBIT superior a 2,6 mil milhões de euros. A administração da empresa não hesitou em fazer referência ao conflito em curso no Irão. Na sua apresentação de resultados, a empresa observa que os seus sistemas de defesa aérea, motores para mísseis balísticos e o seu crescente portfólio de drones de combate estão em uma posição ideal para se beneficiar de uma lacuna cada vez maior nos inventários e capacidades das forças armadas dos EUA. RHM.DE (D1) Fonte: xStation5 As ações da Rheinmetall tendem a mover-se em ciclos. No entanto, esse movimento ocorre dentro de um canal de preços muito claro, sugerindo que a empresa possui um certo nível de valor fundamental e inegociável, mas também fortes restrições estruturais.

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