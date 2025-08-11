Ações da Barrick Mining caem com a perda do controle de uma mina no Mali📊

A Barrick Mining Corporation (GOLD.US) divulgou hoje, antes da abertura do mercado, os seus resultados do segundo trimestre de 2025. A empresa registou um crescimento das receitas, impulsionado por uma tendência positiva no mercado do ouro; no entanto, uma queda significativa no volume de vendas devido a uma imparidade relacionada com a perda de controlo de uma mina no Mali é um sinal fortemente negativo. Em termos de receita, a Barrick registou US$ 3,68 mil milhões, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. No entanto, o aumento na receita não foi impulsionado por um aumento no volume, que caiu aproximadamente -19% em relação ao ano anterior. A queda acentuada deve-se à exclusão da mina Loulo-Gounkonto, no Mali, da consolidação dos resultados, que foi «temporariamente» tomada pela junta militar que governa o Mali. Embora a empresa ainda detenha uma participação de 80% na mina, o processo de tomada de decisão sobre as operações da mina foi completamente retirado da empresa, pelo que, de acordo com os requisitos contabilísticos, a empresa teve de registar uma imparidade. O valor dos ativos perdidos onerou a empresa com um encargo de US$ 1,04 mil milhão. Ao mesmo tempo, a empresa excluiu a produção de ouro da mina de seus resultados, o que contribuiu para uma queda no volume de vendas do segundo trimestre de 2025 para 770.000 onças. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A exclusão, embora seja um custo único, pode representar um desafio significativo para a empresa nos próximos trimestres. Perante uma queda de quase 20% no volume de vendas de ouro, o atual motor dos resultados da empresa continua a ser a tendência positiva dos preços no mercado do ouro, que, embora ainda não mostre sinais de inversão, poderá não manter a mesma dinâmica elevada que temos observado desde o início do ano. A despesa por imparidade foi recebida de forma negativa pelo mercado, que lhe atribuiu mais importância do que ao sólido aumento de 16% no fluxo de caixa em relação ao ano anterior. RESULTADOS FINANCEIROS DO 2º TRIMESTRE DE 2025 Lucro ajustado por ação: USD 0,47 (+46% a/a); previsão: USD 0,46

USD 0,47 (+46% a/a); previsão: USD 0,46 Receita: USD 3,68 mil milhões (+16% a/a); previsão: USD 3,68 mil milhões

USD 3,68 mil milhões (+16% a/a); previsão: USD 3,68 mil milhões EBITDA ajustado: USD 2,32 mil milhões

USD 2,32 mil milhões Preço real do ouro por onça: USD 3.295

USD 3.295 Vendas de ouro: 770.000 onças (-19% a/a); previsão: 791.971 onças

770.000 onças (-19% a/a); previsão: 791.971 onças Produção de ouro: 797.000 onças; previsão: 800.082 onças

797.000 onças; previsão: 800.082 onças Produção de cobre: 59.000 toneladas (+37% a/a)

59.000 toneladas (+37% a/a) Fluxo de caixa livre: USD 395 milhões (+16% a/a); previsão: USD 363 milhões

USD 395 milhões (+16% a/a); previsão: USD 363 milhões Despesas de capital: USD 934 milhões (+14% a/a) Diante da perda do controle da mina no Mali, a empresa não consegue aproveitar plenamente as oportunidades relacionadas ao atual mercado altista do ouro. Apesar disso, vale lembrar que o metal está sendo negociado perto de seus máximos históricos, também apoiado pela demanda histórica de fundos e bancos centrais, o que permite à Barrick melhorar as vendas, apesar da queda no volume.

Barrick Mining Corp (1D) As ações da Barrick Mining abriram em queda de mais de 5,5%, mas desde o início da sessão, temos visto uma recuperação por parte da procura, empurrando as cotações para uma redução da diferença de preço. Os resultados de hoje foram precedidos por um impulso de alta na semana passada, que tirou as ações de uma ligeira consolidação de um mês que vimos na área de US$ 20,5-US$ 22. Fonte: xStation



Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.