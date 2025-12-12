A Broadcom (AVGO.US) apresentou outro trimestre excecionalmente forte, superando confortavelmente as expectativas de Wall Street e reforçando sua posição como o segundo maior beneficiário do boom global de semicondutores de IA, depois da Nvidia. A receita e o EPS ficaram acima das estimativas, mas a verdadeira história está na orientação futura da empresa e na trajetória de aceleração da demanda relacionada à IA. A empresa disse que as margens cairiam devido a uma mistura de receita de IA, que é provavelmente o principal motivo que desencadeou a realização de lucros, apesar dos ganhos robustos. A Broadcom superou as expectativas de receita (US $ 18.02 mil milhões contra os US $ 17.49 mil milhões previstos) e lucro por ação (US $ 1.95 contra os US $ 1.87 projetados), e emitiu orientação para o atual primeiro trimestre fiscal em US $ 19.1 mil milhões em vendas, em comparação com os US $ 18.3 mil milhões esperados pelos analistas da LSEG. A IA continua a ser o motor do crescimento da Broadcom A administração orientou para US $ 19.1 mil milhões na receita fiscal do primeiro trimestre, bem acima do consenso, implicando em um crescimento robusto de 28% em relação ao ano anterior. Mais importante ainda, Hock Tan confirmou que as vendas de chips de IA dobrarão em relação ao ano anterior para US $ 8.2 mil milhões no trimestre atual, impulsionadas por aceleradores personalizados (XPUs) e silício de rede de IA. Isto sublinha a crescente relevância estratégica da Broadcom no ciclo de construção em hiperescala. A dinâmica do silício personalizado está a acelerar A Broadcom revelou que já assegurou um quinto cliente de hiperescala para os seus chips de IA personalizados e revelou que a Anthropic foi o comprador anteriormente não identificado por detrás da encomenda de 10 mil milhões de dólares de TPU da Google. Com uma carteira de encomendas de 73 mil milhões de dólares relacionados com a IA em XPUs, switches e componentes de centros de dados para os próximos 18 meses, a visibilidade das receitas futuras é invulgarmente forte para uma empresa de semicondutores. A Broadcom está a emergir como a principal alternativa à Nvidia Os chips personalizados da empresa, incluindo as TPUs Ironwood da Google utilizadas pela Anthropic, continuam a ganhar força à medida que os hiperescaladores procuram uma diferenciação arquitetónica e um controlo mais rigoroso dos custos. Tan enfatizou que os clientes querem cada vez mais “controlar o seu próprio destino”, desenvolvendo aceleradores próprios, uma tendência estrutural que beneficia diretamente a Broadcom. O desempenho principal mantém-se excelente em todos os segmentos A receita total cresceu 28% , com as vendas de chips de IA aumentando 74% em relação ao ano anterior .

, com . Soluções de Semicondutores: $11.07 mil milhões (+22% YoY), acima das expectativas

(+22% YoY), acima das expectativas Software de Infraestrutura: $6.94 mil milhões (+26% YoY), suportado pela integração VMware O lucro líquido quase duplicou para $8,51 mil milhões, destacando a forte alavancagem operacional. O dividendo trimestral foi aumentado para US$ 0,65 por ação, refletindo a confiança contínua na geração de fluxo de caixa. A Broadcom está a executar a um nível que valida a sua posição como o principal fornecedor no ecossistema de silício personalizado em rápida expansão. Com as receitas de IA destinadas a duplicar, uma lista de clientes cada vez maior e uma carteira de encomendas recorde, a empresa entra em 2026 com um dos perfis de crescimento mais fortes da indústria de semicondutores - mesmo que a volatilidade a curto prazo persista em torno das expectativas. A reação em Wall Street parece ser a obtenção de lucros e não qualquer movimento sério; os lucros da Broadcom foram robustos, com uma carteira de encomendas de IA recorde. xStation 5

