O preço das ações da CD Projekt voltou a cair para cerca de 220 PLN, o que se aproxima dos níveis mais baixos desde maio de 2025. A empresa está claramente a ficar para trás em relação ao mercado em geral, apesar dos resultados relativamente sólidos do primeiro trimestre. As preocupações com o calendário de lançamentos estão agora a ganhar destaque – desde a expansão Songs of the Past para The Witcher 3 até à data de lançamento de The Witcher 4.

Foi precisamente o anúncio de uma data de lançamento em 2027 para a tão esperada expansão, aliado à falta de compromissos firmes relativamente à data de lançamento do próximo capítulo da série, que desencadeou a onda de vendas. Os investidores começaram a questionar se a CD Projekt é capaz de cumprir o seu ambicioso plano de lançar vários títulos importantes no espaço de poucos anos. Ao mesmo tempo, o mercado está a tornar-se cada vez mais sensível a quaisquer atrasos, uma vez que a avaliação da empresa ainda implica elevadas expectativas quanto à rentabilidade futura.

A CD Projekt apresenta um desempenho inferior ao índice WIG20

O preço atual das ações, em torno de 220 zł, representa uma queda superior a dez por cento desde o início do ano, enquanto o índice WIG20, de maior abrangência, continua com uma valorização de quase 13 por cento. Para muitos investidores, é significativo que a CD Projekt tenha estado entre os componentes mais fracos do índice, apesar do sólido histórico de vendas de The Witcher 3 e Cyberpunk 2077. Apenas as ações da Modivo, da Dino Polska e da Kruk tiveram um desempenho pior. Acima encontram-se os preços das ações de todas as empresas do índice WIG20 e o seu desempenho ao longo de vários horizontes temporais. Fonte: xStation

Lançamentos adiados: Songs of the Past e o incerto The Witcher 4

No final de maio, a CD Projekt anunciou oficialmente a terceira grande expansão para The Witcher 3: Songs of the Past, desenvolvida em colaboração com a Fool’s Theory. A expansão só deverá ser lançada em 2027 e estará disponível exclusivamente para PC e consolas de próxima geração, com os primeiros detalhes do enredo e da jogabilidade a só serem revelados no final do verão de 2026.

Embora o anúncio de uma nova aventura de Geralt tenha sido muito bem recebido pela comunidade de jogadores, o mercado de capitais considerou a longa espera pelo lançamento como um fator que aumenta o risco de atrasos em todo o calendário de grandes títulos. A CD Projekt salienta que The Witcher 4 não será lançado antes de 2027. Esta decisão é, por um lado, algo negativo e, por outro, algo positivo. Recorde-se que, em 2026, todos os olhos dos investidores estarão postos no GTA VI, pelo que lançar o jogo numa altura em que coincide com o lançamento da Rockstar Games poderá comprometer seriamente o potencial de vendas do novo título de Geralt de Rivia.

Para os investidores, isto significa um período mais longo de financiamento intensivo da produção, com um número limitado de grandes lançamentos comerciais. No setor AAA, onde as receitas se concentram fortemente em torno de lançamentos individuais, qualquer atraso de um ano tem um impacto significativo nas avaliações nos modelos DCF e no perfil de fluxo de caixa projetado.

Calendário de publicações, avaliação e previsões de lucros

Nos últimos anos, a administração da CD Projekt afirmou repetidamente a sua ambição de entregar mais projetos do que na década anterior. Ao mesmo tempo, o mercado está bem ciente de como as produções AAA para novas consolas e PC são dispendiosas e demoradas. Na sequência da experiência com o lançamento de Cyberpunk 2077, os investidores estão particularmente sensíveis à pressa e ao risco de problemas técnicos; por isso, o anúncio de um ciclo de desenvolvimento mais longo para os próximos títulos é, por um lado, compreensível, mas, por outro, reduz a visibilidade dos resultados a curto prazo.

A avaliação da empresa – medida, por exemplo, pelos rácios P/E e EV/EBITDA a 12 meses – continua a sugerir que os futuros jogos e expansões alcançarão um nível de sucesso comparável ao de The Witcher 3 ou ao Cyberpunk remasterizado. No entanto, se o calendário de lançamentos for significativamente alargado e as receitas se distribuírem por um período mais longo, o lucro médio anual por ação poderá acabar por ser inferior ao previsto nos cenários mais otimistas.

Outro motivo de preocupação é a política de dividendos – alguns analistas salientam que o adiamento dos pagamentos de dividendos e o aumento do CAPEX em novos projetos significam que a empresa está cada vez mais focada em reinvestir o dinheiro no desenvolvimento do portfólio. Para alguns investidores de longo prazo, isto é um sinal positivo, mas para aqueles que procuram fluxos de caixa estáveis, pode ser um motivo para reduzirem a sua exposição.

O que poderia inverter o sentimento em relação às ações da CD Projekt?

Apesar da atual fraqueza do preço das ações, o histórico da CD Projekt mostra que o ponto de viragem é geralmente marcado por imagens concretas da jogabilidade e campanhas de marketing bem recebidas para jogos de grande envergadura. Uma apresentação forte de Songs of the Past, com uma mensagem clara sobre a escala da expansão e a sua ligação narrativa a The Witcher 4, poderia aliviar algumas das preocupações atuais. Além disso, o mercado aguarda orientações mais precisas relativamente à janela de lançamento da próxima entrega principal da série.

Numa perspetiva de longo prazo, o anúncio de um lançamento em 2027 não tem necessariamente de ser uma má notícia para os acionistas. The Witcher 3 já vendeu mais de 65 milhões de cópias, tornando-se um dos títulos mais vendidos da história da indústria.

Uma nova expansão após o lançamento de GTA VI permitirá à empresa rentabilizar a marca existente mais uma vez – através de edições alargadas e pacotes completos contendo todos os DLC, que alguns fãs estarão ansiosos por adquirir novamente em novas plataformas. Prolongar o ciclo de vida de uma única propriedade intelectual altamente rentável pode, portanto, estabilizar o fluxo de caixa entre os lançamentos de jogos importantes subsequentes.

Assim, a curto prazo, o preço das ações será também influenciado pelo desempenho dos resultados trimestrais – em particular pelas vendas do catálogo, pela monetização de Cyberpunk e pelo impacto de acordos do tipo Game Pass nas receitas e margens.

Por fim, vale a pena ter em conta que as empresas do setor dos jogos se caracterizam por uma volatilidade do preço das ações acima da média e por uma forte dependência dos lançamentos de jogos individuais.

Gráfico do preço das ações da CD Projekt

O gráfico diário das ações da CD Projekt (CDR.PL) mostra que o preço das ações da empresa entrou numa tendência de queda, conforme indicado pelas médias móveis exponenciais e pelos níveis mais baixos registados desde maio de 2025. Curiosamente, o RSI dos últimos 14 dias indica a queda mais acentuada (o valor mais baixo do RSI, respetivamente) desde novembro de 2025. Fonte: xStation