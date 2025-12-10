Ferrari enfrenta revisões em baixa com preocupações sobre novos modelos e margens As ações da Ferrari (RACE.IT) caíram para o seu nível mais baixo em quase dois anos (23 meses), atingindo € 312,90 após mais uma revisão negativa por parte dos analistas. A Oddo BHF reduziu a sua classificação pela segunda vez esta semana, baixando-a de Outperform para Neutral e reduzindo o preço-alvo de € 430 para € 340. A revisão em baixa deve-se, em parte, a um lançamento mais lento do que o esperado do modelo F80; a previsão de entrega para 2026 foi reduzida de 250 para 200 unidades. A Oddo também reduziu a sua estimativa de EBIT para 2026 em 3,4%, indicando que os resultados podem permanecer abaixo do consenso. Anteriormente, o Morgan Stanley também rebaixou a Ferrari, reduzindo o seu preço-alvo para US$ 367 e apontando para um crescimento limitado do volume até 2030. De acordo com analistas, a estratégia de proteger a exclusividade da marca é positiva, mas implica um crescimento mais moderado no curto prazo.



Espera-se que o crescimento da receita da Ferrari permaneça abaixo de 5% nos próximos três trimestres, principalmente devido à desaceleração das remessas e aos atrasos nos novos lançamentos. O Morgan Stanley também destacou a incerteza em torno do próximo modelo elétrico e as preocupações contínuas com os valores residuais, que atualmente estão a limitar os múltiplos de avaliação da empresa.



Desde o início do ano, as ações da Ferrari caíram cerca de 25%; as previsões de lucros foram revistas para baixo e os múltiplos de avaliação foram corrigidos em relação às máximas do ano passado.



Os analistas da Jefferies também reduziram o preço-alvo da Ferrari de € 345 para € 310, mantendo a classificação de «Manter», uma vez que as ações estão a ser negociadas perto da sua mínima de 52 semanas, após uma queda de 20% nos últimos seis meses.



A revisão em baixa reflete as previsões revistas para 2026, com a Jefferies a ter em conta o ritmo constante de lançamentos de novos modelos da Ferrari previstos para o próximo ano.



A empresa espera que esses lançamentos reduzam temporariamente as remessas de veículos e pressionem as margens devido ao aumento das despesas com depreciação e amortização. O preço-alvo reduzido reflete os ventos contrários à avaliação que podem persistir, uma vez que as estimativas consensuais continuam a ser revistas para baixo.



A Jefferies agora prevê um crescimento de 6,7% e um EPS de € 9,32 em 2026, abaixo do consenso do mercado de 8,2% de crescimento e € 10,05 de EPS.



A Ferrari garantiu recentemente uma linha de crédito rotativo de 350 milhões de euros para fins corporativos gerais e capital de giro. A linha de crédito foi acordada com um consórcio de doze bancos. O sentimento dos analistas em relação à Ferrari continua misto, com as recomendações atuais sendo as seguintes: Morgan Stanley rebaixou as ações para Equalweight, citando o crescimento limitado do volume até 2030.



rebaixou as ações para Equalweight, citando o crescimento limitado do volume até 2030. O UBS elevou o seu preço-alvo para US$ 563 e manteve a classificação de compra, argumentando que as metas de crescimento da Ferrari são conservadoras.



elevou o seu preço-alvo para US$ 563 e manteve a classificação de compra, argumentando que as metas de crescimento da Ferrari são conservadoras. O Goldman Sachs iniciou a cobertura com uma classificação de compra, esperando que a Ferrari supere o consenso em 2026 e 2027, graças ao aumento dos preços médios de venda.



iniciou a cobertura com uma classificação de compra, esperando que a Ferrari supere o consenso em 2026 e 2027, graças ao aumento dos preços médios de venda. O Morgan Stanley também iniciou a cobertura da listagem europeia da Ferrari com uma classificação de peso igual e um preço-alvo de € 367. RACE.IT (D1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.