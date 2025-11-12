Ações da Heico atingem quase o valor mais alto de todos os tempos em função da aquisição da Axillon Fuel Containment 📈

As ações da HEICO Corporation (HEI.US) estão próximas da zona de alta histórica em meio a uma nova aquisição anunciada que fortalece a sua presença na fabricação aeroespacial e de defesa. O Electronic Technologies Group da HEICO concordou em adquirir a Axillon Aerospace’s Fuel Containment Business por um valor em dinheiro não divulgado. O negócio deve ser concluído no primeiro trimestre de 2026, dependendo das condições habituais, incluindo a aprovação antitruste Hart-Scott-Rodino. A HEICO espera que a compra gere ganhos nos lucros dentro de um ano após a conclusão. A HEICO concentra-se na produção de peças avançadas e eletrónica de nicho para os setores comercial e aeroespacial, trabalhando com companhias aéreas privadas, o Departamento de Defesa e a NASA. A última aquisição ocorreu em julho de 2025 (Gables Engineering). Sobre a Axillon Fuel Containment Com sede em Rockmart, Geórgia , a Axillon projeta e produz células de combustível com especificações militares para aeronaves militares dos EUA, aeronaves comerciais selecionadas e veículos terrestres.

a Axillon projeta e produz células de combustível com especificações militares para aeronaves militares dos EUA, aeronaves comerciais selecionadas e veículos terrestres. A empresa emprega cerca de 530 pessoas em uma instalação de 600.000 pés quadrados.

Seus sistemas de combustível suportam plataformas como o F-16, F-15, F/A-18, CH-47 Chinook e Bradley Fighting Vehicle.

A empresa tem as suas origens na Goodyear Tire & Rubber, pioneira em tanques de combustível autovedantes durante a Segunda Guerra Mundial. Importância estratégica Os co-CEOs Eric A. Mendelson e Victor H. Mendelson afirmaram que a aquisição adiciona um "negócio histórico e altamente conceituado" ao portfólio da HEICO.

O negócio reforça a estratégia da HEICO de adquirir ativos aeroespaciais de alta tecnologia e nicho com fortes laços com a defesa.

A HEICO confirmou que não são esperadas grandes mudanças na equipa — a atual equipa de gestão continuará as operações e as instalações permanecerão na Geórgia. Solidez financeira da HEICO Valor de mercado: $38,95 mil milhões

Retorno acumulado no ano: +35%

Crescimento da receita: +13,46% em relação ao ano anterior

Os ativos circulantes excedem as obrigações de curto prazo; a dívida permanece moderada.

A HEICO paga dividendos há 50 anos consecutivos. Resultados recentes e reações dos analistas Resultados do terceiro trimestre de 2025: EPS de $1,26, superando as previsões de $1,12.

Receita: $1,15 mil milhões contra $1,11 mil milhões esperados (+16% de crescimento anual).

Após os resultados, os analistas ajustaram os seus preços-alvo: BofA Securities: Aumentou para $400, citando ganhos de quota de mercado e operações eficientes. Truist Securities: Aumentou para $366, destacando o crescimento orgânico do Flight Support Group. Stifel: Aumentou para $360, observando o forte desempenho dos lucros. RBC Capital: Reduziu para $350, citando a pressão sobre as margens, mas manteve a classificação Outperform.

Heico (D1) As ações da Heico atingiram o valor mais alto de sempre, perto dos 230 dólares por ação, no entanto, a avaliação da empresa está a tornar-se cada vez mais cara desde 2021. Os investidores irão concentrar-se no aumento da rentabilidade nos próximos trimestres. Fonte: xStation5 Fonte: XTB Research Fonte: XTB Research

