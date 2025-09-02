Ações da InPost recuam na sequência da publicação dos últimos resultados

A InPost publicou os seus resultados para o segundo trimestre de 2025, que não corresponderam às expectativas dos analistas e receberam reacções mistas dos investidores. O EBITDA ajustado da empresa ascendeu a mil milhões de PLN, ligeiramente acima do consenso do mercado de 990 milhões de PLN. As receitas aumentaram 34,7% em termos anuais, atingindo 3,5 mil milhões de PLN, o que é definitivamente encorajador e demonstra uma maior expansão e uma escala crescente de operações. No entanto, o declínio do lucro líquido é preocupante, uma vez que ascendeu a 254 milhões de PLN, o que é 21% inferior ao do ano anterior e também abaixo dos 322,7 milhões de PLN previstos. Resultados financeiros do 2.º trimestre de 2025: Resultado líquido: 254 milhões de PLN (-21% em relação ao ano anterior, previsão: 322,7 milhões de PLN)

(-21% em relação ao ano anterior, previsão: 322,7 milhões de PLN) Receitas: 3,5 mil milhões de PLN (+34,7% y/y)

(+34,7% y/y) EBITDA ajustado: 1 bilhão de PLN (+12% a/a, previsão: 990 milhões de PLN)

(+12% a/a, previsão: 990 milhões de PLN) Margem EBITDA: 28,2% (descida de mais de 5 pontos percentuais)

(descida de mais de 5 pontos percentuais) Volume de encomendas: 324 milhões (+23% face ao ano anterior), com uma parte significativa proveniente dos mercados internacionais A queda da ação da InPost após a publicação dos resultados deve-se, em parte, às preocupações com as pressões de custos, particularmente relacionadas com a integração da empresa britânica de courier Yodel, que afeta a rentabilidade. Além disso, os analistas apontam para um claro abrandamento do crescimento do volume de encomendas no mercado polaco, que caiu de 10% no primeiro trimestre para 6% atualmente. Combinados com o aumento da concorrência e da pressão sobre os preços, estes factores limitam o potencial de melhoria da rentabilidade. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O sentimento negativo é também influenciado pelo atual litígio jurídico com a Allegro. A InPost exige o pagamento de uma penalização contratual de quase 99 milhões de PLN, acusando a Allegro de impedir os clientes de optarem pela entrega através da InPost. A Allegro rejeita estas alegações, e espera-se que o caso seja resolvido num tribunal arbitral até ao final de 2026. Apesar disso, as duas empresas continuam a cooperação operacional, especialmente durante o período pré-feriado. O principal fator de crescimento das receitas da InPost foi o desempenho nos mercados internacionais, em particular no Reino Unido. Pela primeira vez, mais de metade das receitas do Grupo InPost vieram de fora da Polónia, confirmando a eficácia da estratégia internacional da empresa enfatizada pela sua administração. No segundo trimestre de 2025, a InPost entregou 324 milhões de encomendas, representando um aumento de 23% em comparação com o mesmo período do ano passado. O maior crescimento foi registado no Reino Unido, onde as receitas aumentaram 177% em relação ao ano anterior. Este aumento resulta principalmente da integração da empresa britânica de correio Yodel, que se juntou ao Grupo InPost e reforçou significativamente a sua presença no mercado local. Também se registou um crescimento no segmento da zona euro (+10% em relação ao ano anterior), abrangendo mercados como França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Espanha, Portugal e Itália. Apesar dos desafios no mercado nacional e das pressões sobre os custos, a InPost planeia uma expansão mais agressiva e pretende instalar mais de 14 000 novos cacifos para encomendas em 2025. Uma parte significativa destes dispositivos será implantada nos mercados internacionais, com especial incidência no Reino Unido, nos países do Benelux e na Península Ibérica. A empresa espera que este facto conduza a um crescimento das receitas de 30-40% e a um crescimento do EBITDA de 20-25% para o ano inteiro. Esta estratégia sublinha a importância fundamental da expansão internacional como principal motor de crescimento da empresa, que pode compensar os desafios e o abrandamento do mercado polaco. Fonte: xStation5

