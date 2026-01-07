Ações disparam com especulação sobre interesse dos EUA na Gronelândia e potencial do projeto Tanbreez As ações da Critical Metals Corp subiram mais 7% hoje, ampliando sua recuperação total para mais de 80%. O principal fator por trás desse movimento é o renovado interesse dos EUA na Groenlândia. A Critical Metals é altamente dependente dos desenvolvimentos nas relações entre a Groenlândia e os Estados Unidos, já que seu principal ativo é o projeto de metais raros Tanbreez, localizado na Groenlândia. Isto significa que as licenças, os direitos de exportação e a viabilidade a longo prazo do projeto permanecem sob a autoridade dos reguladores da Gronelândia e da Dinamarca, enquanto os potenciais clientes, parceiros financeiros e apoio estratégico deverão vir principalmente dos Estados Unidos. Atualmente, a avaliação da empresa é amplamente impulsionada pela evolução das relações entre a Gronelândia e os EUA. Uma cooperação estratégica mais estreita poderia desbloquear o financiamento e a procura, enquanto a tensão diplomática ou a incerteza política poderiam atrasar o desenvolvimento do projeto e aumentar o risco. A Casa Branca afirmou que o presidente Donald Trump está a considerar «uma ampla gama de opções» em relação à aquisição da Gronelândia, incluindo o potencial uso das forças militares dos EUA, descrevendo a ilha ártica como uma prioridade de segurança nacional. Os líderes europeus emitiram uma resposta coordenada expressando apoio à Dinamarca e à Gronelândia, enfatizando a soberania e a integridade territorial sob o direito internacional, enquanto os parceiros da OTAN alertaram que qualquer ação militar dos EUA poderia desestabilizar a aliança. De uma perspetiva estratégica, a Critical Metals está a posicionar-se como um fornecedor ocidental de matérias-primas críticas dentro de um portfólio crescente de projetos. Tanbreez é considerado um dos maiores depósitos de terras raras do mundo. Os ganhos mais recentes são o resultado de especulações renovadas sobre o possível envolvimento dos EUA na extração de recursos na Gronelândia, um padrão semelhante ao observado na virada de setembro e outubro do ano passado. CRML.US Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.