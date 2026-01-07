O conglomerado industrial alemão Thyssenkrupp AG (TKA.DE), conhecido pela sua produção de aço, peças para automóveis e tecnologia industrial, está hoje a ganhar quase 5% na bolsa, na sequência de informações de que poderá estar finalmente perto de uma venda histórica da sua unidade siderúrgica em dificuldades. Segundo a Reuters, a Thyssenkrupp está a considerar a possibilidade de transferir gradualmente o controlo da Thyssenkrupp Steel Europe para o grupo indiano Jindal Steel International, primeiro com uma participação de 60% e depois com o resto em fases subsequentes. Um modelo de transação deste tipo poderia finalmente resolver as complicações que se arrastam há anos, relacionadas com cerca de 2,5 mil milhões de euros de responsabilidades em matéria de pensões, que bloquearam efetivamente as anteriores tentativas de venda. Sentimento do mercado Aos olhos dos investidores, este é um sinal de que a sucessão pode ser mais realista do que nunca. Para a Jindal Steel, esta seria uma iniciativa arrojada em direção ao mercado europeu, na sequência da sua recente aquisição da empresa checa Vitkovice Steel. Um impulso adicional ao sentimento em torno do grupo vem das novas recomendações do Deutsche Bank relativamente à filial do grupo, a Thyssenkrupp Nucera (NCH2.DE). Os analistas aumentaram a sua classificação de “manter” para “comprar”, indicando que a atividade da empresa está a aproximar-se de um ponto baixo do mercado e que os actuais níveis de preços podem oferecer um ponto de entrada atrativo. Embora o preço-alvo tenha sido reduzido de 12 para 11 euros, o analista Michael Kuhn sublinhou que a Nucera mantém fundamentos sólidos e está a preparar-se para um novo ciclo de crescimento no sector da energia verde. Na sequência desta informação, as ações da Thyssenkrupp estão a valorizar esta manhã, uma vez que o mercado começa a acreditar que a empresa está, de facto, a aproximar-se de um ponto em que os seus maiores problemas já foram ultrapassados. Gráfico das ações TKA.DE (D1) xStation As ações da empresa ultrapassaram as médias móveis exponenciais de 50 e 100 dias, o que pode significar que as acções voltaram à sua tendência ascendente de longo prazo. No entanto, vale a pena lembrar que as sessões recentes têm sido mais voláteis para a empresa, o que pode aumentar as flutuações de preços (RSI para a média de 14 dias perto de 70 pontos). Fonte: xStation

