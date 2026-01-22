Meta recupera após correção; Jefferies reitera “Comprar” e vê 45% de subida A Meta Platforms (META.US) está novamente em alta após uma correção de quase 20%, com as ações a recuperarem quase 4% hoje. A Jefferies reiterou a sua classificação de «Comprar», apontando para um perfil de risco/recompensa atraente após a retração. O preço-alvo da Jefferies permanece em $910, o que implica um aumento de aproximadamente 45% em relação aos níveis recentes. A empresa de Zuckerberg ainda está a ser negociada bem abaixo da meta mais alta da Street, de $1.117. Resumo De acordo com a Jefferies, a Meta está a ser negociada com um desconto significativo em relação à Alphabet, cerca de uma diferença de 8 vezes no múltiplo P/E, tornando a avaliação relativamente mais atraente para uma líder em publicidade digital e IA.



Os fundamentos continuam sólidos: a Meta é negociada a cerca de 27 vezes os lucros anteriores e aproximadamente 22 vezes os lucros futuros (12 meses). A empresa também possui uma margem bruta muito alta (cerca de 82%) e continua a ser uma das mais lucrativas entre as grandes empresas de tecnologia.



A Jefferies argumenta que as recentes contratações na área de IA e o reforço mais amplo de suas equipes de IA devem se traduzir em resultados tangíveis em 2026, fortalecendo o “flywheel central” da empresa, o mecanismo que impulsiona o engajamento e o desempenho da publicidade no Facebook, Instagram e WhatsApp.



Um argumento otimista importante é que os novos mecanismos de monetização estão apenas a começar a ganhar força. O WhatsApp é visto como tendo potencial para crescer de uma receita estimada de cerca de $9 mil milhões hoje para até cerca de $36 mil milhões no ano fiscal de 2029, com potencial de crescimento adicional proveniente das iniciativas Threads e Llama/IA.



A Jefferies também observa que, desde os lucros, a Meta caiu cerca de 18%, enquanto a Alphabet subiu cerca de 18% e a Amazon cerca de 4%, criando espaço para uma recuperação relativa se a Meta conseguir aliviar as preocupações dos investidores em relação à pressão sobre as margens, maiores despesas de capital e execução de IA.



Ao mesmo tempo, o mercado não está a ignorar os riscos. O maior deles continua a ser a escala do CAPEX/OPEX relacionado com IA e infraestrutura, já que os investidores querem evidências claras de que a estratégia se traduzirá em lucros mais elevados, e não apenas em custos mais elevados.



Em segundo plano, as medidas estratégicas da Meta incluem reduções de pessoal na Reality Labs e na iniciativa Meta Compute, com o objetivo de construir uma vantagem de longo prazo por intermédio da capacidade computacional e apoiar o desenvolvimento de produtos de IA de última geração.



A conclusão mais ampla de Wall Street é consistente: o mercado ainda “acredita” na narrativa da Meta de priorizar a IA, mas deseja um melhor equilíbrio entre o ritmo dos investimentos e a entrega de margens. Esse provavelmente será o principal critério nos próximos trimestres. Meta Platforms (D1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.